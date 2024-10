Místo názvů ceny. Penny v Německu experimentuje s obaly privátních značek

Ovesné vločky, toastový chléb, sůl, čipsy anebo majonéza. Právě tyto potravinářské výrobky se staly cílem záříjové kampaně s názvem „Pro všechno levné nejdříve do Penny.“ Firma tyto produkty své privátní značky nabízela v obalech, na nichž dominovaly místo názvu nadrozměrné barevné cenovky. Naopak název výrobku byl na balení uveden jen malým nevýrazným písmem.

„Penny nabízí nízké ceny, na které se dá spolehnout, konstantně. Teď je poprvé vytiskl přímo na obaly. Tím ukazujeme, že naše privátní značky jsou vždy nejdostupnější,“ uvedl ke kampani Jan Flemming, šéf marketingu německého řetězce.

„To, že se objevují produkty, které nenesou explicitní název, případně logo, je samozřejmě malinko odvážný počin, nicméně velmi logický a značí určitou osvícenost a senioru zodpovědných manažerů,“ zamýšlí se Tomáš Vacek, podnikatel a partner reklamní agentury Contexto.

Dodává, že správně vytvořená korporátní identita, potažmo značka, tedy není pouhé logo, ale naopak to může být systematizovaný celek prvků, díky němuž zákazník dokáže určit „na první dobrou“, o co jde.

Obchodní řetězec Penny ve spolupráci s německou firmou Serviceplan NEO vyvinuly obaly, které na první pohled lákají právě na to, co zákazníci hledají, a to nejnižší cena.

„Nízké ceny jsme nechali vyniknou tam, kde je zákazník nejméně čeká, tedy na samotném obalu. Řešení, které upoutá pozornost na první navíc i dobře vypadá,“ uvedl Christoph Everke, kreativní ředitel společnosti Serviceplan NEO v Mnichově. Prominentní zobrazení cenovky na obalu je podle něj průkopnický krok pro potravinářský byznys.

Česko jde jinou cestou

Časově omezená kampaň (od 2. září) se zaměřovala na komunikaci nízkých cen „Für alles in günstig: Erstmal zu Penny“ („Pro všechno levné nejdříve do Penny“), kdy řetězec Penny v Německu celý měsíc garantoval cenu těchto produktů. V průběhu kampaně proto nebylo potřeba obaly jakkoli upravovat, nebo jinak přelepovat. Produkty v těchto obalech se vyrobily v menším množství speciálně pro tuto kampaň. Aktuálně se již prodávají dané privátní značky ve standardních obalech.

Podle Tomáše Kubíka, tiskového mluvčího Penny Česká republika se podobná kampaň u nás neplánuje. U obalů se firma primárně snaží budovat privátní značku jako takovou, aby si zákazník daný brand spojil s Penny v Česku.

„Vybrané a dlouhodobě oblíbené privátní značky jsou například Karlova koruna, Boni, Řezníkův talíř, Crip crop, Staročech a další. Jako diskont výhodné ceny pochopitelně komunikujeme, primárně ale prostřednictvím letáků, inzerce, billobardů a dalších kanálů marketingové komunikace,“ uvedl Kubík.

Penny, jež patří pod nadnárodní obchodní skupinu provozující síť maloobchodních supermarketů REWE Group v Německu v roce 2023 dosáhlo obratu 9,5 miliardy eur (238 miliard korun) a má přibližně 2 130 prodejen a více než 30 tisíc zaměstnanců.