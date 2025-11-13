Za cent už v Americe nebylo možné nic koupit, dokonce ani centové bonbony. Navíc náklady na ražbu vzrostly na více než tři centy. To byla finanční absurdita, která minci odsoudila k zániku, píše web The New York Times.
Ve své době měl cent obrovský kulturní dosah. Byl běžnou mincí, stal se symbolem šetrnosti, úspor anebo výdělku. Mince dokonce inspirovala film Serenáda za úsměv s Carym Grantem (1941, orig. Penny Serenade) anebo se o ní zpívalo v písních (Penny Lover od Lionela Richieho).
|
„Penny jsou zbytečné.“ Trump chce stopnout výrobu jednocentových mincí
Americký jednocent přežil své menší sourozence, například půlcent (1793–1857) anebo svého příbuzného – kanadské penny (1858–2012). Britská jednopence, která vznikla v sedmém století, však americkou nejmenší minci přežila.
Pod vládou Lincolna
Americký cent vznikl v roce 1793 ve Filadelfii. Otcem mince byl první ministr financí Alexander Hamilton (1757– 1804), který byl hlavním autorem zákona o ražbě mincí. Ten dal vzniknout jak penny, tak i jejím hodnotnějším sourozencům. Mince prošla několika designovými proměnami. Při svém vzniku byla na jejím aversu (přední straně) vyobrazena socha Svobody, v roce 1909 ji nahradil prezident Abraham Lincoln, který na ní zůstal až do konce jeho existence.
|
Na americkém čtvrťáku se poprvé objevila černoška, slavná básnířka Angelouová
Zadní strana (revers) mince měla mnohem pestřejší historii. Objevil se na ní patnáctičlánkový řetěz, věnec, pšeničné klasy anebo Lincolnův památník. V roce 2009 se variace ještě rozšířily o srub a další motivy. Naposledy byl na minci vyobrazen štít Unie.
Penny bylo zpočátku své existence výhradně měděné, v roce 1943 se kvůli nedostatku mědi pro válečné účely na jeden rok změnilo na ocelovou minci potaženou zinkem. Od roku 1982 až do svého zániku bylo penny ve skutečnosti z 97,5 procenta zinku a pouze z 2,5 procenta měděného pokovení.
Odloženo v misce
Jak mince vstupovala do éry svého dlouhého úpadku, stále častěji ji lidé doma nechávali v nádobách, rostly hlasy volající po jejím zrušení s odkazem na její zastaralost. Nakonec prezident Trump v únoru podepsal její rozsudek smrti.
|
Potvrzeno, ražba amerického jednocentu skončí příští rok. Je příliš drahý
I po svém zániku však penny ještě nějakou dobu nezmizí. V oběhu je momentálně asi 250 miliard jednocentů. Jak ale poslední penny pomalu z oběhu mizí, podniky nebudou mít při placení hotovostí jinou možnost než zaokrouhlit transakce na nejbližší niklák.
S koncem penny se znepokojené pohledy sběratelů mincí nyní obracejí k jejímu dlouholetému společníkovi, nikláku. Jeho kupní síla také klesla téměř na nulu a jeho výroba stojí více než deset centů, uzavírá americký web.
|Nominální hodnota
|Název (anglicky)
|Český překlad / běžné označení
|Materiál (přibližně)
|Typické motivy
|1 ¢
|Penny
|cent, lidově penny
|měď-plátovaný zinek
|portrét Abrahama Lincolna (od 1909)
|5 ¢
|Nickel
|niklák (mince o pěti centech)
|slitina mědi a niklu
|Thomas Jefferson, Monticello
|10 ¢
|Dime
|dime (deseticentovka)
|slitina mědi a niklu
|Franklin D. Roosevelt
|25 ¢
|Quarter (Quarter Dollar)
|čtvrtdolar, čtvrťák
|měď-nikl
|George Washington; různé série (státy, národní parky, ženy USA)
|50 ¢
|Half Dollar
|půldolar
|měď-nikl
|John F. Kennedy
|$1.00
|Dollar Coin
|jednodolarová mince, dolar
|slitina mědi, zinku a manganu
|různé motivy (Sacagawea, prezidentská série aj.)