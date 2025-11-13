Penny odešlo ve věku 232 let. Ve Filadelfii skončila ražba nejmenší americké mince

Jan Dvořák
  10:55
Dlouhý úpadek jedné z nejznámějších mincí světa skončil ve středu ve Filadelfii. Tamní mincovna totiž skončila s ražbou amerického jednocentu. Příčinou byla podle ministerstva financí jeho irelevantnost a nákladnost. Minci bylo letos 232 let.

Za cent už v Americe nebylo možné nic koupit, dokonce ani centové bonbony. Navíc náklady na ražbu vzrostly na více než tři centy. To byla finanční absurdita, která minci odsoudila k zániku, píše web The New York Times.

ilustrační snímek
Schránka prázdných mincí čeká na to, až se z nich stanou poslední centy ražené v mincovně ve Filadelfii. (12. listopadu 2025)
Mincovna ve Filadelfii v Pensylvánii, kde se vyrazily poslední mince v hodnotě jednoho centu. Tím skončí 232 let dlouhá výroby této mince ve Spojených státech. (12. listopadu 2025)
Ředitelka americké mincovny Kristie McNallyová hovoří za přítomnosti amerického ministra financí Brandona Beache během jeho návštěvy v mincovně ve Filadelfii, kde se vyrazily poslední jednocenty. (12. listopadu 2025)
8 fotografií

Ve své době měl cent obrovský kulturní dosah. Byl běžnou mincí, stal se symbolem šetrnosti, úspor anebo výdělku. Mince dokonce inspirovala film Serenáda za úsměv s Carym Grantem (1941, orig. Penny Serenade) anebo se o ní zpívalo v písních (Penny Lover od Lionela Richieho).

„Penny jsou zbytečné.“ Trump chce stopnout výrobu jednocentových mincí

Americký jednocent přežil své menší sourozence, například půlcent (1793–1857) anebo svého příbuzného – kanadské penny (1858–2012). Britská jednopence, která vznikla v sedmém století, však americkou nejmenší minci přežila.

Pod vládou Lincolna

Americký cent vznikl v roce 1793 ve Filadelfii. Otcem mince byl první ministr financí Alexander Hamilton (1757– 1804), který byl hlavním autorem zákona o ražbě mincí. Ten dal vzniknout jak penny, tak i jejím hodnotnějším sourozencům. Mince prošla několika designovými proměnami. Při svém vzniku byla na jejím aversu (přední straně) vyobrazena socha Svobody, v roce 1909 ji nahradil prezident Abraham Lincoln, který na ní zůstal až do konce jeho existence.

Na americkém čtvrťáku se poprvé objevila černoška, slavná básnířka Angelouová

Zadní strana (revers) mince měla mnohem pestřejší historii. Objevil se na ní patnáctičlánkový řetěz, věnec, pšeničné klasy anebo Lincolnův památník. V roce 2009 se variace ještě rozšířily o srub a další motivy. Naposledy byl na minci vyobrazen štít Unie.

Penny bylo zpočátku své existence výhradně měděné, v roce 1943 se kvůli nedostatku mědi pro válečné účely na jeden rok změnilo na ocelovou minci potaženou zinkem. Od roku 1982 až do svého zániku bylo penny ve skutečnosti z 97,5 procenta zinku a pouze z 2,5 procenta měděného pokovení.

Odloženo v misce

Jak mince vstupovala do éry svého dlouhého úpadku, stále častěji ji lidé doma nechávali v nádobách, rostly hlasy volající po jejím zrušení s odkazem na její zastaralost. Nakonec prezident Trump v únoru podepsal její rozsudek smrti.

Potvrzeno, ražba amerického jednocentu skončí příští rok. Je příliš drahý

I po svém zániku však penny ještě nějakou dobu nezmizí. V oběhu je momentálně asi 250 miliard jednocentů. Jak ale poslední penny pomalu z oběhu mizí, podniky nebudou mít při placení hotovostí jinou možnost než zaokrouhlit transakce na nejbližší niklák.

S koncem penny se znepokojené pohledy sběratelů mincí nyní obracejí k jejímu dlouholetému společníkovi, nikláku. Jeho kupní síla také klesla téměř na nulu a jeho výroba stojí více než deset centů, uzavírá americký web.

Základní mince v oběhu v USA
Nominální hodnotaNázev (anglicky)Český překlad / běžné označeníMateriál (přibližně)Typické motivy
1 ¢Pennycent, lidově pennyměď-plátovaný zinekportrét Abrahama Lincolna (od 1909)
5 ¢Nickelniklák (mince o pěti centech)slitina mědi a nikluThomas Jefferson, Monticello
10 ¢Dimedime (deseticentovka)slitina mědi a nikluFranklin D. Roosevelt
25 ¢Quarter (Quarter Dollar)čtvrtdolar, čtvrťákměď-niklGeorge Washington; různé série (státy, národní parky, ženy USA)
50 ¢Half Dollarpůldolarměď-niklJohn F. Kennedy
$1.00Dollar Coinjednodolarová mince, dolarslitina mědi, zinku a manganurůzné motivy (Sacagawea, prezidentská série aj.)
