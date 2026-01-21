Demokraticky vedené státy v současnosti čelí tlakům hned na několika úrovních. Od velmocenských her po radikalizaci a rozpolcení uvnitř společností. Na co by se měli jejich lídři nejvíce zaměřit?
Hrozeb, na které se musíme zaměřit, je více a rychle se mění. Dlouhodobě jsou to enviromentální a biologické hrozby. Těch nebude ubývat. Pravděpodobnost, že v nadcházejících pěti letech přijde další pandemie je 25 procent. Nekontrolovaná migrace je další věc, která zatěžuje státní rozpočty, sektor služeb i společenské vazby. A pak je zde celá řada digitálních hrozeb, počínaje dezinformacemi konče potenciálními problémy spjatými s umělou inteligencí. V neposlední řadě si musíme všímat militarizace energetického sektoru či dodavatelských řetězců. Mezinárodní finanční systém sloužil jako součást propojeného trhu, dnes funguje jako nástroj diplomacie a v některých případech dokonce nátlaku.
Penelope Mary Mordauntová
Migrace s sebou přináší demografickou změnu. Nejde tedy jen o to, zda ji dokážeme kontrolovat, ale i jak s ní budeme do budoucna zacházet. Jak dlouho vydrží veřejné rozpočty tak dramatické nárůsty ve výdajích? Vy pocházíte z přístavního města Torquay, kde musí být sžívání s migranty v popředí politické agendy.
Klíčem je podpora rodin. Ve Spojeném království se nám povedlo zavést programy péče o děti, ale vyvstaly nám komplikace spojené s bydlením. Britové jsou tradiční a než se rozhodnou mít rodinu, preferují vlastní bydlení. V důsledku jeho horší dostupnosti mají děti v pozdějším věku. Británie vítá legální migraci a s ní spojené ekonomické příležitosti. Velké obavy ale máme z nelegální a nárazové migrace. Stojí nás to obrovské peníze. Koneckonců pravidla pro globální globální migraci, která vznikla v Británii v roce 1951, neodpovídají současnému světu ve kterém má každý mobilní telefon. Svět je propojený a zároveň pod tlakem globálních otřesů.
Ve střední Evropě se potýkáme s informační válkou. Státy či silnými organizacemi vedené kampaně mnohdy sledují rozdělování společnosti a i v důsledku dobře zamyšlených úmyslů dochází k cenzuře či překrucování skutečností. Lze něco tak komplexního jako svoboda projevu vůbec legislativně ošetřit?
Není to problém jen střední Evropy. Vlády si s cílenými nepravdami neumí moc dobře poradit. Žijeme v době, kdy máme na vstřebání informace mnohdy jen pár sekund. Hrnou se na nás kvanta informací, které sociální sítě řadí na základě popularity a klikacího potenciálu. Mohli jste to pozorovat v případě masivních požárů v Kalifornii. Vedle ověřeného zpravodajství se na sociálních sítích objevila videa a zprávy generované umělou inteligencí. Pokud se někdo orientoval podle nich, mohlo ho to ohrozit na životě. Jediné, co můžeme udělat, je varovat společnost před potenciálně nečestným jednáním.
Lze na digitální prostor nějak dohlížet? Probíhá například debata o ověřených účtech na sociálních sítích. Je to cesta?
Není to samospásné. Mnoho lidí si přeje zůstat v anonymitě nejenom kvůli svobodě slova. Jsou společnosti, kde vás svoboda slova může dostat do nebezpečné situace. Moje generace byla vedena ke kritickému vyhodnocování zpráv z televizi. Stejně tak my musíme dětem vysvětlit, jak informační platformy fungují – aby samy pochopily, co čtou a na co se dívají.
Zmínila jste militarizaci dodavatelských řetězců. Ve světě dochází k přehodnocování obchodních vazeb na základě sankcí a cel. V neposlední řadě se kromě nerostných surovin a vzácných kovů vede souboj o technologie. Loni například nizozemská vláda převzala kontrolu nad čínským výrobcem čipů, společností Nexperia. Obávala se možné ztráty kontroly nad technologiemi a ohrožení kontinuity výroby v tomto důležitém odvětví. Nacházíme se období, kdy budou státy více zasahovat do tržních mechanismů?
Regulace není nikdy dobrá věc. Stát by se měl starat o bezpečí svých občanů a pomáhat tokům financí a obchodu – řečeno obecně z britské perspektivy. Potřebujeme lehčí regulaci, ne silnější. To neznamená, že nemá reflektovat současnost. Pokud něco v poslední době narušilo obchodní řetězce, byla to politika cel Donalda Trumpa. Firmy se snažily předzásobit, narušuje to i výrobní strategii podniků. Vlády by se měly starat o to, co firmy potřebují. Když budou firmám naslouchat, nebudou hrozit veletoče ani v jejich politikách.
Před šesti lety startovala covidová pandemie, která na několik let zásadně proměnila fungování ve společnosti. Sama říkáte, že existuje 25procentní pravděpodobnost, že je před námi obdobná hrozba. Četné zákazy a nařízení vypadají zpětně jako flagrantní zasahování ze strany států do osobních svobod i svobod podnikání. Myslíte, že napříště budou politici postupovat méně drakonicky a více selektivně?
Lekce z covidové pandemie bychom měli rychle vstřebat. Myslím tím nejen jak ochránit nezranitelnější mezi námi ale i naše ekonomiky. Obávám se, že klíč ke koordinovanému postupu pro obdobný případ stále nemáme.
Osobně vnímám potenciální zákazy jako živnou půdu pro zmíněnou polarizaci. Zpětně jsme se dozvěděli, že mnohá opatření byla přebytečná. V důsledku jejich implementace vyrostla politická hnutí a organizace, které se nyní živí na tématu války na Ukrajině...
Ano. Nemůžeme třeba lidi nutit do očkování. Ve výsledku nechci žít ve společnosti, kdy vám stát nařizuje, jak se máte léčit. Na druhou stranu se musíme kriticky podívat na data, která jsme měli, když jsme se pro jednotlivé kroky rozhodovali. Jako politici jsme mnohdy neměli dostatek informací, případně nám nějaké chyběly. Také si uvědomte, že státy řešily situaci nejednotně. Zpětně ten obraz není úplně jasný a v nejasných situacích se lidé přiklání k ideologiím. To situaci jenom zhoršuje. Už nejde jen o spory mezi těmi, kteří hledají řešení vzniklého problému. Přichází i politické tlaky. Tomu se musíme do budoucna vyvarovat – právě na základě vyhodnocení chyb, které jsme udělali.
Chybí vám politika a kolegové z Dolní sněmovny Spojeného království? Plánujete politický návrat?
Plánuji. Nicméně si nemyslím, že potřebujete tituly a funkce k tomu, abyste byl prospěšný pro společnost.