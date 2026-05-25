Rewe se chce zbavit Penny v Itálii, spekulují média. Vlastník zprávu popírá

Veronika Bělohlávková
  10:29
Společnost Rewe zvažuje prodej své italské sítě Penny Market, informoval italský deník Corriere della Sera. Podle něj by německá skupina mohla z tamního trhu odejít nebo alespoň omezit svou přítomnost. O téměř 500 prodejen se podle tamního deníku zajímají Lidl a Aldi.

Prodejna Penny Market ve Ždírci nad Doubravou na ulici Chotěbořská si vysloužila třetí místo. Její jedinečnost spočívá v udržitelném přístupu – celá budova je postavena ze dřeva, které je energeticky úsporné a šetrné k přírodě. Prodejna má vlastní fotovoltaickou elektrárnu a speciální čerpadlo umožňuje využití zbytkového tepla z mrazicích a chladicích boxů, takže není potřeba žádné externí vytápění. (6. března 2025) | foto: Visa

Deník Corriere della Sera s odkazem na více zdrojů uvedl, že Penny má v Itálii obrat těsně pod dvěma miliardami eur. Jako možné kupce zmínil další německé diskonty Lidl a Aldi. Zároveň ale připustil, že například Lidl obvykle sází spíš na organický růst a převzetí celé sítě by pro něj znamenalo změnu dosavadní strategie.

Deník zasadil možné úvahy o prodeji do širší situace na italském trhu. Připomněl nedávný prodej tamní sítě Carrefour skupině NewPrinces a napsal, že maloobchod v zemi čelí slabší spotřebě, demografickému poklesu a silné konkurenci.

Informaci po Corriere della Sera převzala i další média včetně německého deníku Frankfurter Rundschau, objevila se také v části českých médií.

Penny Market následně informace odmítl. Podle mluvčí společnosti Markéty Smutné jde o neověřená, spekulativní a fakticky nepravdivá tvrzení, která jsou prezentována jako fakta.

„Neprobíhá žádný proces prodeje společnosti PENNY Market, a to ani v České republice, ani na mezinárodní úrovni,“ uvedla mluvčí. Dodala, že skupina Rewe dál potvrzuje svůj dlouhodobý a strategický závazek vůči českému trhu.

Podle řetězce článek vyvolává nepřiměřené obavy mezi zaměstnanci, obchodními partnery i veřejností. Společnost také uvedla, že zveřejněné informace už způsobily zmatek a mohou mít reputační i ekonomické dopady.

25. května 2026  10:29

