Deník Corriere della Sera s odkazem na více zdrojů uvedl, že Penny má v Itálii obrat těsně pod dvěma miliardami eur. Jako možné kupce zmínil další německé diskonty Lidl a Aldi. Zároveň ale připustil, že například Lidl obvykle sází spíš na organický růst a převzetí celé sítě by pro něj znamenalo změnu dosavadní strategie.
Deník zasadil možné úvahy o prodeji do širší situace na italském trhu. Připomněl nedávný prodej tamní sítě Carrefour skupině NewPrinces a napsal, že maloobchod v zemi čelí slabší spotřebě, demografickému poklesu a silné konkurenci.
Informaci po Corriere della Sera převzala i další média včetně německého deníku Frankfurter Rundschau, objevila se také v části českých médií.
Penny Market následně informace odmítl. Podle mluvčí společnosti Markéty Smutné jde o neověřená, spekulativní a fakticky nepravdivá tvrzení, která jsou prezentována jako fakta.
„Neprobíhá žádný proces prodeje společnosti PENNY Market, a to ani v České republice, ani na mezinárodní úrovni,“ uvedla mluvčí. Dodala, že skupina Rewe dál potvrzuje svůj dlouhodobý a strategický závazek vůči českému trhu.
Podle řetězce článek vyvolává nepřiměřené obavy mezi zaměstnanci, obchodními partnery i veřejností. Společnost také uvedla, že zveřejněné informace už způsobily zmatek a mohou mít reputační i ekonomické dopady.