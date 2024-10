Mladí nepijí a hledají stimulanty jinde, říká švédský zastánce nikotinu

Často se hovoří o tom, že nikotinové polštářky nebo snus jsou zdraví výrazně méně škodlivé. Mě zajímá slovo ‚méně‘. V čem škodlivé jsou?

To nevíme. Vzhledem k tomu, že snus (místní název pro tabákové sáčky určené k užití pod ret) je ve Švédsku regulovaný potravinářský produkt, existují limity pro potenciálně škodlivé látky, jako jsou těžké kovy a nitrosaminy a podobné věci.

Myslím si, že je velmi těžké popsat rozdíl rozdíl mezi nikotinovými sáčky a tabákovým snusem pokud jde o nepříznivé účinky na zdraví. V podstatě jde o nikotin. Nikotin vás může učinit závislými a při jeho vysazení může dojít k abstinenčním příznaků. Pokud jste zdravý člověk, zdá se, že je velmi obtížné najít nějaké nežádoucí účinky. Pokud máte problémy se srdcem, vysoký krevní tlak, pokud jste těhotná nebo jste obézní, může existovat dodatečné riziko spojené s nikotinem. V opačném případě o něm ale nevím.

Což nevylučuje, že existuje…

Nevím o něm. Vy ano?

Ne, ale kdybych s ním obchodoval, budu se to snažit zjistit. Zní vám to logicky?

Rozhodně. Snažíme se být si vědomi nepříznivých účinků. Samozřejmě když nejste zvyklí na nikotin, máte po užití vyšší krevní tlak a vyšší puls. To je v podstatě stejné jako sledování fotbalového zápasu nebo filmu. Upřímně řečeno, polovina populace má vyšší krevní tlak, že? Je to tedy o tom, že pokud jste těhotná, neměla byste užívat nikotin, protože by mohl být postižen plod.

Pokud jste prožili infarkt, nikotin není pro vás. Pokud jste kuřák, který prožil infarkt a nedaří se vám přestat s nikotinem, snus je výrazně méně škodlivý než spalování tabáku. To už dnes díky klinickým studiím víme. Zároveň víme, že lidé s těžkým úrazem či zdravotním selháním se ke svému tělu začnou zpravidla chovat zodpovědněji.

Lékař vám nikotinové sáčky nepředepíše. Může vám je alespoň doporučit?

Ve Švédsku o tom debatujeme. Pokud jste lékař a léčíte kuřáka s kardiovaskulárními syndromy, taková možnost neexistovala. Lékař nesměl pacientovi doporučit, aby změnil svůj návyk. Teď by to tak mohlo být. Na přímou otázku byste svému pacientovi neměli lhát, že? Hypotetická situace: mám opravdu rád nikotin; kdybych přestal kouřit a místo toho zkusil nikotinový sáček, bylo by to pro mě dobré? Do konce roku by měl vzniknout vládní návrh, který by něco takového umožnil i ve Švédsku.

Zní to jako boření hranic mezi farmaceutickým a tabákový byznysem U nás v České republice mohou lékaři legálně nabízet například nikotinové náplasti. Tohle jde ale dál…

Máte pravdu v tom, že nikotinové sáčky nejsou klinicky testovány jako přípravek na odvykání kouření. Uznávám, že je to rozdíl. V praxi tak ale skutečně fungují. Jde o to, aby kuřáci o této možnosti alespoň věděli.

Tabákové sáčky a snus jsou nicméně byznys. Jak ve Švédsku vydělává?

Bavíme se asi o miliardě eur ročně s tím, že třetina skončí v národní kase. Snus a nikotinové sáčky ve více než desetimilionovém Švédsku užívá 1,2 milionu dospělých.

Jaký je trend v užívání, stoupá?

V případě sáčků to tak je, protože před deseti lety neexistovaly. Procentuálně jde o vysoký nárůst, ale v zásadě se pohybujeme kolem průměru v Evropské unii. Ve Švédsku máme kolem 20 procent uživatelů nikotinu, přičemž u nejmladších generací hovoříme o méně než pěti procentech.

Velký rozdíl je v tom, že méně než pět procent Švédů kouří. Do toho přidejme fakt, že mladá generace nemá příliš v oblibě alkohol, tudíž hledá stimulanty jinde. Myslím, že ve Švédsku pije víc mladých kávu než alkohol.

Čím myslíte, že to je?

Internet. Když hrajete počítačové hry, nemůžete to dost dobře dělat pod vlivem a kdo by se chtěl ráno vzbudit s tím, že celý svět koukal na videa, na kterých byl večer předtím opilý.

Jak přísné jsou ve Švédsku regulace co se nikotinu týče?

Máme léta zavedený standard. Před dvěma lety vstoupila v účinnost legislativa nařizují udávat striktní zdravotní varování nebo seznam přísad, věková hranice samozřejmě 18 let pro nákup v obchodech. Omezený je samozřejmě marketing a to je v podstatě vše, příchutě jsou regulovány podle potravinové legislativy. Evropská agentura pro bezpečnost potravin má seznam toho, co smíte vkládat do sáčků s nikotinem.

Snaží se švédští europoslanci přenést místní vzor na evropskou půdu do Bruselu a Štrasburku?

Jistě, všechny politické strany se vyjádřily ve smyslu harm reduction, tudíž pro nikotinové sáčky. Upřímně, kdo by byl proti? Můžete samozřejmě navrhnout úplný zákaz nikotinu, ale přijdete tak o mnoho voličů.

Už to někdo zkusil?

Ne. S vážností ne. Jde spíše o to, čemu dáváte přednost. Švédské zastoupení v Evropském parlamentu je rozumné nebo dokonce dobré v případě, když se snaží prosazovat švédský model harm reduction. Samozřejmě ale, že potřebují spojence z jiných zemí, kteří také míří touto správnou cestu.

Jak se díváte na plán Evropské unie snížit počet kuřáků na méně než procent do dvaceti let?

Ve Švédsku jsme toho již dosáhli. Evropští legislativci by se proto měli podívat na švédské statistiky veřejného zdraví a zeptat se sami sebe, proč má Švédsko nejnižší výskyt rakoviny plic v Evropě?

Kouření je v zemích OECD od sedmdesátých let dvacátého století na ústupu. Rychleji potom v těch zemích, kde máte strategii harm reduction nebo produkty, které jsou dostupnou alternativou. Ve Švédsku to šlo ruku v ruce s legislativou. Ve Velké Británii bylo jasně řečeno, že pokud nemůžete přestat kouřit, zkuste vapování. Státní instituce kvůli tomu rozjely i kampaň.

Ale tu rychle utnuly…

Ano, je v tom zmatek. Spojené království za posledních deset let zaznamenalo nejrychlejší pokles kouření v Evropě. Podobný vývoj můžeme pozorovat na Novém Zélandě. Země, které se rozhodly jít cestou represí, takové výsledky nemají. Regulace kombinovaná s cenově dostupnými produkty může kuřáky nasměrovat na správnou cestu. Řekl bych, že když ve Stockholmu vidíte někoho kouřit cigaretu, spíše vás to překvapí. Když jedu do zahraničí jako turista, všude se kouří. My už si nejsme vědomi toho, jak daleko jsme ve Švédsku došli a to je samozřejmě problém.

U nás v Česku to tak není... stále se tam dostáváme.

To zní jako mise pro Švédsko: přesvědčit 85 milionů každodenních kuřáků v Evropské unii nebo 1,2 miliardy kuřáků ve světě, že pro vás existují jiné možnosti, pokud chcete žít déle.