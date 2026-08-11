Itálie s Chorvatskem již vydaly „červené“ výstrahy před vedrem, v jihovýchodní Francii, severním Švýcarsku, západním Polsku a velké části jihovýchodní Evropy platí dosud výstrahy žluté úrovně a v několika zemích se očekává vysoké nebezpečí požárů.
Podle meteorologické předpovědi Météo-France by kupole vysokého tlaku měla v úterý vyhnat teploty v severní Francii až k 40 °C. Teploty v jižní Anglii by mohly dosáhnout hodnot kolem 35 °C, přičemž v pátek by ve Frankfurtu mohlo být až 38 °C, jak ukazují údaje Evropského centra pro střednědobé předpovědi počasí, píše agentura Bloomberg.
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Pátá velká vlna veder v Evropě v tomto roce pravděpodobně zabrání mrakům nesoucím vlhkost v tom, aby napomohly doplnit hladiny řek, jako jsou Rýn, Pád a Dunaj, na nichž rekordně nízké hladiny narušily plavbu i výrobu elektřiny. Klimatická změna navíc zvyšuje četnost a intenzitu extrémních veder na kontinentu, který se otepluje nejrychleji na světě. To zatěžuje energetické sítě, vyčerpává zásoby vody a omezuje zemědělskou produkci.
Podle analýzy Daniela Gardnera-Declaudurea ze společnosti MetDesk lze tento týden očekávat ojedinělé bouřky, zejména v Alpách a na jih od této oblasti. „Celkové srážky ale pravděpodobně nebudou mít výrazný vliv na průtoky hlavních řek,“ uvedl odborník.
Nejnižší hladina od roku 1880
Hladina vody v německém městě Kaub na Rýnu, klíčovém úzkém místě pro říční dopravu do jižního Německa a Švýcarska, nadále klesá. Před týdnem klesla na pouhých 24 centimetrů, což je nejnižší hodnota od začátku měření v roce 1880. V pondělí dosáhla 16 centimetrů. Prognózy Spolkového úřadu pro vodní cesty a lodní dopravu ukazují, že hladina by do pátku mohla klesnout až na pouhé 4 centimetry, protože region sužuje přetrvávající horké počasí a nedostatek srážek.
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Předpověď dalšího horkého a suchého počasí by mohla v mnoha zemích také zhoršit podmínky pro vznik lesních požárů. Modelové simulace Společného výzkumného střediska Evropské komise ukazují, že tento týden hrozí vysoké nebezpečí požárů ve Velké Británii, Španělsku, Francii, Německu a Itálii.
V Řecku momentálně bojuje asi 200 hasičů s lesním požárem, který vedl k evakuacím v okolí obce Agios Stylianos v regionu Attika, uzavírá agentura.