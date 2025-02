Vlasy nad zlato, i ty z odpadků. Na trhu s parukami se točí miliardy

Zeeshan Ali vystupuje už deset let se svými show jako drag queen. V kostýmech a make-upu, které mu propůjčují vzezření ženy, už zvládl projet celou Indii. Ústředním prvkem rekvizit jeho vystoupení je sbírka více než čtyř desítek paruk. „Pomáhají mi přecházet z mého každodenního já do přehnaných, okouzlujících nebo rozmarných postav. Díky správné paruce se cítím autentičtěji a dokážu ovládnout jeviště,“ popsal pro BBC Ali, který žije v Bombaji.

Vždycky tomu tak ale nebylo, ze začátku Aliho kariéry nebylo vůbec snadné paruku sehnat. „Když jsem začínal svou kariéru, byla dostupnost paruk v Indii nesmírně obtížná. Většinu z nich jsem musel shánět ze zahraničí nebo jsem si vyráběl paruky z toho, co jsem měl k dispozici, například z vlny nebo látky,“ říká.

V poslední době se ale tohle mění, paruky jsou stále dostupnější a nejsou tak jen výsadou profesionálních tanečníků či herců. Dnes podle Aliho nosí paruky také mnoho žen. Ne kvůli tomu, že by musely, ale zkrátka proto, že chtějí vypadat na chvíli jinak. „Už to není jen vlasový doplněk, ale vyjádření stylu,“ tvrdí Ali.

Pro výrobu paruk se hojně využívají indické vlasy. Země je největším vývozcem lidských vlasů na světě a dokáže pokrýt 85 procent celosvětové poptávky po vlasech.

Jedním z lidí, kteří tuto poptávku po vlasech v Indii sytí, je Kolači Venkateš. Dnes má firmu, která se na sběr vlasů specializuje, v indickém městě Avadi. Začínal už před dvaceti lety na samém dně tohoto byznysu jako obyčejný sběrač vlasů a šel tak ve šlépějích svých rodičů.

Vyhozené zlato

Tehdy lidské vlasy sbíral z odpadků. „Je to vyhozené zlato,“ říká Venkateš. Zpravidla jde o vlasy, které vyhodí salony nebo domácnosti. Těmto vlasům se říká Neremy. Vyžadují sice větší zpracování než vlasy, které se pečlivě holí přímo z pokožky hlavy, zájem o ně ale výrobci paruk přesto mají.

Nicméně sběr vlasů není zrovna lukrativní povolání. Obchodníci s vlasy platí v rozmezí od za 10 centů až 1 dolar za kilo vlasů, v závislosti na jejich kvalitě a délce. „Pilný sběrač může za den nasbírat 1–5 kilogramů vlasů a vydělat 59 centů až 6 dolarů za den. Tento příjem je často pod úrovní minimální mzdy,“ říká obchodník, pro kterého pracuje pět desítek sběračů. „Přestože naše práce přispívá k celosvětovému trhu v hodnotě miliard dolarů, naše výdělky zůstávají skromné. Ceny kontrolují zprostředkovatelé obchodů,“ míní.

Většina indických vlasů, které shromažďují lidé jako Venkateš, se vyváží do Číny, teprve tam se z nich stanou paruky. „Čína má obrovský průmysl výroby paruk, který má hodnotu pět až šest miliard dolarů,“ potvrzuje Benjamin Cherian z organizace Plexconcil, která podporuje indický průmysl a spolupracuje s vládou.

Pokud chce Indie získat část tohoto lukrativního trhu s parukami, má podle něj ještě co dohánět. „Když se podíváme na Čínu, jsou tam stovky továren rozmístěných po celé zemi, které přidávají hodnotu vlasovému průmyslu, zatímco v Indii je třeba přidanou hodnotu ještě zvýšit,“ říká Cherian. Vláda by podle něj měla pomoci podpořit investice do vlasového průmyslu. „Potřebuje automatizované třídicí systémy, sofistikované postupy úpravy nasbíraných vlasů, inovativní výrobní postupy pro výrobu paruk, které Indii umožní vyniknout,“ tvrdí.

„Místo vývozu vlasů za stovky dolarů by Indie měla prodávat paruky v hodnotě tisíců dolarů,“ je přesvědčený Cherian. „Začali jsme na tom pracovat, ale je to ještě dlouhá cesta. Musíme mít výzkumná a školicí střediska,“ říká.

Jedním z indických podniků, který se s výrobou paruk snaží prosadit, je společnost Diva Divine Hair se sídlem v indickém Dillí, kterou v roce 2009 spoluzaložila Nidhi Tiwariová. Jejím záměrem bylo vytvářet vysoce kvalitní prodlužovací vlasy a paruky, které by oslovily širší okruh zákazníků.

„Potřeba těchto řešení stoupá kvůli rostoucímu problému vypadávání a řídnutí vlasů u žen v Indii,“ říká podnikatelka. „Kdysi byly paruky a prodlužování považovány za výstřelek nebo tabu, nyní se o nich otevřeně mluví díky vývoji společenských norem a posunu směrem k akceptaci,“ dodala pro BBC.

Paruky zároveň prošly velkým vývojem, díky němuž vypadají lépe a jsou také pohodlnější. „Technologie, jako jsou 3D tištěné paruky a digitální nástroje pro sladění barev, nabízejí vysoce personalizované typy paruk. Lehké, prodyšné základy paruk a vylepšená lepidla pak umožnily zákazníkům nošení po dlouhou dobu bez jakéhokoli nepohodlí,“ uzavřela Tiwariová.