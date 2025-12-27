Paříž opouštějí obyvatelé. Nutí je k tomu vysoké ceny nemovitostí

Pokud bude úbytek pokračovat, mohla by se Paříž dostat pod hranici dvou milionů obyvatel. Podle INSEE počet obyvatel Paříže klesá nepřetržitě od roku 2012. Tehdy ve francouzské metropoli trvale žilo na 2,24 milionu lidí. K 1. lednu 2023 to pak bylo 2,09 milionu obyvatel. Studie bere v potaz údaje ze sčítání lidu. Podle provizorních údajů INSEE pak počet obyvatel klesal i v loňském a letošním roce. Lets se dostal lehce pod 2,05 milionu obyvatel.
|
Prosluněné kavárny v Paříži? Místní nadchla aplikace, poradí jim, kam se vydat
V posledních letech tak Paříž přichází o zhruba 20 tisíc trvalých obyvatel ročně. Za tři roky by se tak mohla dostat, pokud bude tento trend pokračovat, pod hranici dvou milionů lidí, kteří trvale žijí na jejím území. Příčina poklesu je jasná. Z Paříže více lidí odchází, než přichází. Přirozené saldo obyvatel je totiž pozitivní, což znamená, že v Paříží se rodí více dětí, než umírá osob.
„Odchody z hlavního města mohou být motivovány vysokými cenami rezidenčních nemovitostí, narozením dítěte či hledáním jiného způsobu života,“ uvádí statistický úřad.
|
Ze srdce Paříže je zábavní park pro turisty. Město lásky míří k éře zombíků
Nedostatek cenově dostupných bytů v Paříži je často probíraným problémem v médiích. Průměrná cena bytu kolem 10 tisíc eur za metr čtvereční je pro mnohé obyvatele nedostupná. Postupně se navíc zmenšuje také trh s nájmy, poukázal v létě deník Le Monde.
Nájemníci, kteří by uvažovali o koupi vlastní nemovitosti, zůstávají kvůli vysokým cenám v nájmech déle, a část bytů je prázdná, či je majitelé užívají pro krátkodobé nájmy turistům. Nedostatek je podle expertů citelný, ačkoliv skoro čtvrtinu nemovitostí, které jsou využívané pro trvalé bydlení, tvoří sociální byty, uvádí pařížská radnice. Ta chce podíl dále navýšit.
|
Útočník v metru v centru Paříže pobodal tři ženy, policie ho později zadržela
Nárůst obyvatel naopak zaznamenává oblast kolem Paříže, kde žije přes deset milionů lidí. I tato oblast však vykazuje trend podobný Paříži - více lidí z oblasti odchází, než tam přichází. Negativní migrační saldo ale kompenzuje pozitivní přirozený přírůstek obyvatel.
Výrazný úbytek obyvatel zaznamenala Paříž již v uplynulých desetiletích, ačkoliv v některých letech počty i rostly. V 50. letech minulého století v Paříži trvale žilo na 2,8 milionu obyvatel, což byl jeden z nejvyšších počtů v dějinách francouzské metropole.