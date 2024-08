Zlatá medaile za greenwashing. Coca-Cola čelí kritice kvůli odpadu z olympiády

Americký nápojový gigant Coca-Cola je jedním z největších světových výrobců plastů. Zároveň je klíčovým sponzorem pařížských olympijských her a jedinou společností, která na olympijské a paralympijské hry v Paříži dodává 18 milionů nápojů včetně koly, Fanty a Spritu. Nápoje se prodávají jak platícím divákům, tak jsou k dispozici sportovcům, píše britský deník The Guardian.

Francouzské ekologické skupiny však tuto firmu kritizují za to, co samy označují za bizarní a neskutečný krok. Na stáncích s nápoji na některých sportovištích, které provozuje hlavní sponzor, totiž obsluha plní kelímky na opakované použití, takzvané „eco-cups“, nápoji z půllitrových plastových láhví. Odpad se pak hromadí v pytlích určených k recyklaci. Podle ekologických aktivistů jsou plasty použity hned nadvakrát.

Nejde to všude, říká firma

Společnost Coca-Cola ve svém prohlášení informovala, že podporuje ambice her snížit množství jednorázových plastů. Zavázala se ke snižování množství plastového odpadu. Uvedla, že více než polovina jejích nápojů podávaných na olympijských hrách nebylo v jednorázových plastových obalech. V Paříži rovněž instalovala 700 sodovkových automatů, své nápoje prodává také ve skleněných láhvích.

Des bouteilles en plastique Coca-Cola versées dans des écocups, un paquebot de luxe en guise de village olympique au large de Tahiti, 650 tonnes de glace pour rafraîchir les athlètes... voici le podium du greenwashing des #JOParis2024 https://t.co/kQWeQWlsjg — Novethic (@Novethic) August 7, 2024

Firma však dodala, že tam, kde nebylo možné instalovat sodovkové automaty, bude přibližně 6,2 milionu nápojů podáváno veřejnosti z recyklovaných plastových láhví. Jejich obsah si budou diváci nalévat do opakovaně použitelných ekokelímků. Prázdné plastové obaly poté firma zrecykluje. „Kvůli technickým a logistickým omezením nemůžeme zřídit sodovkové fontány na všech místech her. Nesplnili bychom tak nejlepší podmínky pro bezpečnost a kvalitu potravin,“ uvedla Coca-Cola.

Na mnoha místech konání olympiády od areálu vodního póla v Aquatics Centre až po tenis na Roland Garros nebo atletiku na Stade de France se tak mnoho diváků olympijských her podivilo, že opakovaně použitelný plastový kelímek, který mohli vrátit a získat zpět zálohu ve výši 2 eur, museli plnit z plastových láhví.

Jsou diváci idioti?

Ingrid Vanhéeová ze sdružení pro biologickou rozmanitost Noé zveřejnila fotografie plastových kelímků a láhví na stadionu Stade de France. „Mám pocit, že diváci jsou za idioty a že se společnost snaží získat zlatou medaili za greenwashing,“ řekla. Také poslanec Philippe Bolo zveřejnil příspěvek z házenkářského zápasu. Ptal se, proč, když se používají opakovaně použitelné kelímky, si je lidé neplní z automatů.

„To není dobrá vizitka ani pro Francii, ani pro Coca-Colu,“ potvrdila regionální radní a mluvčí francouzské strany Zelených Sophie Bussièreová. Podle jejích slov nelze ničit velkolepé okamžiky kolektivních oslav, jako jsou právě olympijské hry, takovým chováním ekologických delikventů.

S ní souhlasí i Marine Bonavitaová, vedoucí projektu nevládní organizace Zero Waste France. „Je to šokující nejen pro nevládní organizace, ale i pro občany, a proto o tom lidé píšou na sociálních sítích.“

Na stadionu Stade de France několik lidí popíjejících z opakovaně použitelných plastových kelímků, které dostali u stánku s nápoji Coca-Cola, uvedlo, že si ani neuvědomili, že jsou kelímky zálohované a že je mohou vrátit. Jiní řekli, že si je nechají jako suvenýr. „Líbí se mi design kelímku, mám doma sklenice na pití Hard Rock a přidám si k nim i tento pohárek,“ řekla marketingová manažerka z Dánska, která sledovala atletiku.

Nathalie Gontardová, odbornice z Národního výzkumného ústavu pro zemědělství, potraviny a životní prostředí napsala, že přelévání nápojů z plastových láhví do plastových kelímků je poněkud bizarní způsob, jak se vypořádat s problémem plastového znečištění. „Veřejnost není hloupá a všichni se teď cítí zklamáni.“

Podle ní by na všech místech konání olympiády měly být k dispozici fontánky na pití a sklenice by měly být k dispozici na témže místě umyté pro další použití. „Recyklace plastů, která je energeticky náročná a jejíž počet opakování je omezený, by měla být řešením pouze pro naprosto nezbytné plasty, což tyto obaly rozhodně nejsou,“ uzavřela podle The Guardianu.