Turisté se do Paříže během her nehrnou. Návštěva zaostává za loňskými léty

Turistický zájem o Paříž během letošního léta zaostává za očekáváním. Odborníci začínají spekulovat, co za poklesem zájmu vlastně stojí. Někteří říkají, že mnohé odradily vysoké ceny hotelových pokojů, jiní jsou názoru, že přemrštěné jsou i vstupenky na jednotlivá sportovní klání, píše server CNBC.

„Fenomén olympijských her spočívá v tom, že i turisté se v tomto období zastaví a zůstanou doma. Stalo se tak už v Londýně, Aténách nebo Atlantě. Turistický zájem ve městě během olympijských her proto skoro nikdy nedosáhne na úroveň, kterou mnozí předpokládají,“ komentuje situaci analytik John Grant.

Ztráty počítají i aerolinky

Propad cestovatelského zájmu o Paříž se významně promítá i do hospodaření firem. Jako první jej pocítily aerolinky. Ve čtvrtek společnost AirFrance oznámila, že ve třetím čtvrtletí předpokládá pokles příjmů ve výši 170 milionů eur (4,3 miliardy korun). Vedení této aerolinky už dříve uvedlo, že provoz do a z Paříže zaostává za ostatními velkými městy. Někteří turisté se začali Paříži vyloženě vyhýbat.

Podobné vyjádření poskytlo i vedení společnosti Delta. Ta rovněž očekává poměrně citelný zásah do podnikových příjmů. Pohybovat by se měl okolo 100 milionů dolarů (asi 2,3 miliardy korun). „Pokud turista zrovna cíleně nejede na olympijské hry, tak se do Paříže momentálně nejezdí,“ uvedl pro CNBC generální ředitel aerolinky Delta Ed Bastian.

Obě letecké společnosti podle analytiků k nezájmu o Paříž během olympiády přispěly. Ceny letenek totiž před měsíci nasadily na vysokou úroveň, kterou se mnozí cestovatelé následně rozhodli neakceptovat. Nakonec ceny snížily, aby se jim povedlo inkasovat alespoň nějaké příjmy.

Více turistů z Evropy, méně z Asie

Pařížské úřady nyní očekávají, že během olympijských her se meziročně zvýší počty příjezdů turistů z Evropy a Severní Ameriky, a to o 15 až 24 procent. Ten však bude kompenzován výrazným úbytkem počtu cestovatelů z Blízkého východu a Oceánie (o 30 až 42 procent). Nedostatečný zájem o Paříž pociťují i tamní hotelová zařízení, jejichž obsazenost měla počátkem července klesnout na 60 procent, což bylo o 10 procentních bodů méně než v roce 2023.

Hotelová zařízení v Paříži doplácejí i na svůj přístup k cenám. Ceny pokojů se totiž během letošního července meziročně zvýšily o 70 procent, a to z loňských 202 na letošních 342 eur (asi z 5 140 na 8700 korun). Některé servery dokonce uvádí, že úroveň zdražení byla ještě vyšší a blíží se hranici 85 procent.

I proto řada hotelů v Paříži začala zlevňovat a týká se to i soukromých poskytovatelů ubytování na platformě Airbnb. Příkladem je podkrovní pařížský byt nedaleko katedrály Notre Dame, který během prvního týdne zlevnil z 1 407 amerických dolarů (33 tisíc korun) za noc na 683 USD (zhruba 13 700 korun), což je mimo jiné méně než na podzim.

Vedení platformy Airbnb zároveň informovalo o tom, že počet nabídek ubytování v Paříži během letošního léta dosáhl rekordního počtu. Pařížané se tedy nejspíš rozhodli na olympijských hrách vydělat a nabídnout zahraniční i domácí klientele na několik dnů své domovy. „Letošní olympijské hry jsou největší hostitelskou událostí v historii Airbnb. Přes naši platformu se ubytuje více hostů než při jakékoli jiné události v historii,“ okomentovala situaci společnost Airbnb.

Cestovatelé, kteří se rozhodli vydat na olympijské hry do Paříže na poslední chvíli, mají ještě možnost si pořídit vstupenky na jednotlivá sportovní akce. Z celkového počtu deseti milionů se jich celkem zatím prodalo cca 8,95 milionu, uzavírá server CNBC.