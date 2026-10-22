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Pařížské luxusní obchody se připravují na další víkendové nepokoje

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  13:43
Pařížské luxusní obchody se připravují na další možné nepokoje, které by mohly vypuknout nadcházející sobotu. Po víkendových násilnostech zůstávají některé prodejny vyrabované a zavřené, jiné chrání v oknech kovové mříže. Francouzská vláda slibuje rozsáhlá bezpečnostní opatření, jejichž podrobnosti má představit ministr vnitra Laurent Nuñez.

Při protestech, které minulou sobotu do ulic po celé Francii přilákaly přes půl milionu lidí, útočily skupiny maskovaných výtržníků na stovky obchodů. V Paříži vyrabovali mimo jiné prodejny Burberry či parfumerie Dior a Guerlain v ulici Saint-Honoré. Zavřená zůstává také prodejna sportovního oblečení Salomon. Módní dům Hermès posílil ostrahu svých obchodů a jeho pobočka v Marseille podle finančního ředitele Érika du Halgouëta v nejbližší době znovu neotevře.

Po divokých protestech ve Francii zůstaly v ulicích zničené ulice a značné škody na majetku (18. října 2026).
Lidé procházejí kolem rozbitého okna restaurace McDonald’s v Paříži den po střetech, k nimž došlo během celostátního dne demonstrací proti vysokým životním nákladům a rostoucím cenám pohonných hmot. (18. října 2026)
Po divokých protestech ve Francii zůstaly v ulicích zničené ulice a značné škody na majetku (18. října 2026).
Po divokých protestech ve Francii zůstaly v ulicích zničené ulice a značné škody na majetku (18. října 2026).
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Násilnosti mají citelné ekonomické důsledky. Maloobchodní řetězec Carrefour očekává, že přijde o zisky až ve výši 200 milionů eur (zhruba 4,8 miliardy Kč), přičemž terčem útoků se stalo přibližně 50 jeho prodejen. Šéf oděvní značky Etam Laurent Milchior vyčíslil ušlé tržby na milion eur a škody na ukradeném zboží na dalších 500 000 eur. „Pokud jde o jednorázovou záležitost, zvládneme to. Problém nastane, pokud budou nepokoje pokračovat,“ uvedl.

Turisté ruší rezervace

Protesty ohrožují také cestovní ruch. Pařížské luxusní hotely podle zástupce oborové organizace UMIH Prestige Christopha Laureho zaznamenávají rušení rezervací. Případný pokles nákupů ze strany zahraničních turistů by zasáhl luxusní značky v době, kdy se jejich odvětví potýká se slabší poptávkou v Číně a zároveň začíná vánoční nákupní sezóna, připomněla agentura Bloomberg.

Luxusní zboží z vyrabovaných obchodů ve Francii se objevilo na bazarech

Před nadcházejícími sobotními demonstracemi vláda přislíbila masivní bezpečnostní opatření. O víkendu se navíc v Paříži koná veletrh Art Basel a v neděli zápas ligy amerického fotbalu NFL na národním stadionu Stade de France v departementu Seine-Saint-Denis. Organizátoři i úřady proto počítají se zvýšenou ostrahou. Víkendový zápas francouzské fotbalové ligy v Toulouse byl kvůli plánovaným demonstracím přesunut z původního termínu až na nedělní odpoledne.

Bylo to jako ve válce, naříkají zdrcení majitelé obchodů ve Francii a Itálii

V některých částech Paříže ve středu večer potřetí za sebou platil noční zákaz vycházení. Policie toto krajní opatření zavedla po násilnostech, které provázely protesty proti vysokým životním nákladům minlou sobotu. Současně zakázala i shromáždění a pochody, které se měly v některých částech města konat dnes přes den.

V ulicích některých francouzských měst se minulou sobotu odehrávaly nevídané násilnosti. Výtržníci ničili veřejnou infrastrukturu, pobočky bank i nadnárodních firem a rabovali obchody. Podle francouzské vlády stály za střety skupiny krajní a extrémní levice. Opozice naopak kabinet kritizuje za to, že nedokázal výtržnostem zabránit.

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