Louvre zdražuje vstupné. Cena pro některé návštěvníky vzroste téměř o polovinu

  11:57
Pařížské muzeum Louvre oznámilo, že zvýší ceny vstupenek pro většinu návštěvníků ze zemí mimo Evropskou unii. Cena pro mimoevropské návštěvníky vzroste o 45 procent, informovala agentura AFP. Krok má pomoci financovat modernizaci a zlepšení bezpečnosti muzea po říjnové loupeži.
Policisté zasahují v pařížském Louvru poté, co odsud zloději ukradli vzácné...

Policisté zasahují v pařížském Louvru poté, co odsud zloději ukradli vzácné šperky. (19. října 2025) | foto: Reuters

Policisté zasahují v pařížském Louvru poté, co odsud zloději ukradli vzácné...
Policisté zasahují v pařížském Louvru poté, co odsud zloději ukradli vzácné...
Policisté zasahují v pařížském Louvru poté, co odsud zloději ukradli vzácné...
Policie stojí u skleněné pyramidy Louvru, který zůstává uzavřený den po loupeži...
Od 14. ledna příštího roku budou muset návštěvníci ze zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) za vstup do pařížského muzea utratit 32 eur (770 Kč), tedy o 10 eur (240 Kč) více ve srovnání se současnou cenou. Cena vstupenky do Louvru se již v lednu 2024 zvýšila ze 17 eur (410 Kč) na 22 eur (530 Kč) pro všechny návštěvníky.

Rozhodnutí schválené správní radou muzea nejvíce zasáhne turisty ze Spojených států, kteří podle údajů z roku 2024 tvoří největší skupinu mimoevropských návštěvníků Louvru. Podle tohoto dokumentu do muzea za poslední rok zavítalo 8,7 milionu lidí, z nichž 69 procent tvořili cizinci.

Za loupeží v Louvru jsou malí zločinci z Paříže, nechali za sebou řadu stop

Louvre, který se 19. října stal terčem loupeže cenných šperků v hodnotě asi 88 milionů eur (zhruba 2,1 miliardy Kč), doufá, že díky tomuto rozhodnutí získá o 15 až 20 milionů eur (přibližně 360 až 480 milionů Kč) ročně více a bude je moci investovat do řešení strukturálních problémů muzea.

Francouzský účetní dvůr v nedávno zveřejněné zprávě uvedl, že Louvre čelí nákladům na investice, které není schopen financovat. Loupež navíc podle šetření úřadu odhalila nedostatečné investice do zabezpečení muzea. Vedení instituce po zveřejnění zprávy uvedlo, že bezpečnost se výrazně zvýší s projektem celkové renovace muzejního areálu.

Heslo do kamerového systému? Louvre. Audit odkryl chabé zabezpečení muzea

S rozhodnutím zvýšit ceny vstupného ale nesouhlasí zástupci odborů, podle nichž není v souladu s principy rovného přístupu ke sbírkám muzea. „Argument renovace budovy jako ospravedlnění zničení dvou století univerzalismu v Louvru nás nepřesvědčil,“ uvedl odborový svaz SUD. Jiné odborové organizace varují, že nový ceník přinese kvůli kontrolám původu návštěvníků také další administrativní zátěž pracovníkům muzea, kteří si už dříve stěžovali na zhoršující se podmínky.

O zvýšení cen vstupného pro návštěvníky ze zemí mimo EHP o tři eura na osobu uvažuje také zámek Versailles. Tuto změnu ceníku, která by mohla památce přinést asi 9,3 milionu eur (přibližně 225 milionů Kč), však zatím neschválila správní rada. Další známé pařížské muzeum Orsay sdělilo AFP, že žádné změny cen neplánuje.

