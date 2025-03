Picassové a Chagallové se stěhují. Centre Pompidou zavírá, čeká ho přestavba

Do pařížského Centra Pompidou se o víkendu sjeli návštěvníci z celého světa, aby využili poslední příležitosti užít si největší evropský chrám moderního a současného umění předtím, než se jeho brány uzavřou kvůli pětileté rekonstrukci. Chagallové, Giacomettiové a nesčetné další poklady se odtud přemístí na jiná místa v Paříži a do muzeí v jiných částech Francie a po celém světě, píše The Guardian.

Očekává se, že přestavba téměř padesát let staré budovy, kterou v centru Paříže navrhli architekti Renzo Piano a Richard Rogers, bude stát odhadem 262 milionů eur (6,3 miliardy Kč) a vyžádá si uzavření celého centra včetně jeho obrovské knihovny a hudebního výzkumného oddělení.

Kontroverzní budova známá svou fasádou zdobenou barevnými trubkami a větracími šachtami vedoucími zvenčí projde kompletní rekonstrukcí, která se bude týkat všeho od technologií a přístupnosti až po energetickou účinnost. Nejzásadnějším úkolem je odstranění azbestu, který se nachází všude, od stropů až po potrubí.

Po dokončení bude kulturní kolos pojmenovaný po francouzském konzervativním prezidentovi z let 1969–74 Georgesi Pompidouovi, znovu otevřen s novými výstavními prostory. Ty budou podle slov šéfů muzea nabízet multidisciplinární perspektivu, nové prostory pro děti a mládež a rozšířenou knihovnu.

„Ti, kteří návštěvu již nestihli, budou mít do budoucna spoustu dalších příležitostí si díla prohlédnout,“ řekl Laurent Le Bon, historik umění a vedoucí muzea. Renovaci označil za bezprecedentní příležitost ke znovuobjevení objevení centra. „Čas na rekonstrukci, který máme k dispozici, využijeme dobře,“ dodal ředitel.

Chci je naposled vidět

Na poslední otevřený víkend centra byl vstup zdarma, a tak jak francouzští návštěvníci, tak i zahraniční hosté mohli využít živé atmosféry muzea díky mnoha workshopům, uměleckým vystoupením i DJ setům. Jedenáctiletá Francouzka Alyssa přijela na návštěvu se svým 62letým dědečkem. „Chci vidět na vlastní oči abstraktní obrazy Pieta Mondriana, které nám ukazovali ve škole,“ řekla.

Pětadvacetiletá Brazilka Paula Goulartová se zase svěřila novinářům, že sama není ani tak velkou fanynkou uměleckých děl, jako spíš nádherného výhledu na pařížské panorama z horních pater budovy. Její portugalský přítel doplnil, že je sám pravidelným návštěvníkem muzea a že si chce umělecká díla naposledy prohlédnout. „Chci si to co nejvíc užít, než tu nebudou,“ dodal.

Pařížské Centrum Pompidou loni přilákalo více než 3 miliony návštěvníků. Je jedním z nejoblíbenějších muzeí světa, v návštěvnosti se v Paříži řadí hned za Louvre (8 milionů) a Musée d’Orsay (3,7 milionu).

Uzavření muzea přichází jen několik týdnů poté, co rozsáhlé renovační práce oznámil také pařížský Louvre. Tamní plánovaná rekonstrukce se však stala terčem ostré kritiky, neboť muzeum je neustále přeplněné a masy turistů jsou podle mnohých nezvládnutelné.

V rámci tohoto projektu, jehož náklady se odhadují na 700 až 800 milionů eur a který zahrnuje vytvoření nového, přístupnějšího vchodu a umístění Mony Lisy do samostatné místnosti s vlastním vstupem, nebude muzeum uzavřeno. Některé jednotlivé místnosti Louvru však budou dočasně mimo provoz. Rekonstrukce by měla skončit v roce 2031, uzavřel The Guardian.