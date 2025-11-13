Z Paříže do Berlína vyjede nový noční vlakový spoj. Nahradí rakouský Nightjet

  16:15
Z Paříže do hlavního města Německa bude od března 2026 jezdit nový přímý vlakový spoj. Nizozemský vlakový dopravce European Sleeper to oznámil ve středu. Noční spoj bude jezdit v úterý, čtvrtek a pátek z pařížského nádraží Gare du Nord a z berlínských nádraží Hauptbahnhof a Ostbahnhof v pondělí, středu a pátek.
„Máme 12 až 14 vagonů, které budou jezdit výhradně do Berlína, s kapacitou 600 až 700 cestujících,“ řekl zakladatel European Sleeper Chris Engelsman. European Sleeper plánuje na trati zastavovat i v Bruselu, detaily ohledně trasy a jízdního řádu ale musí ještě upřesnit se správci infrastruktury v Belgii, Francii a Německu, píše web The Guardian.

Ve vlacích zatím nebude fungovat jídelní vůz. „Rádi bychom ho měli, ale z pohledu zisku jde o výzvu, navíc bychom potřebovali konkrétní typ vozu. Náklady na pronájem tohoto vozu a personál jsou velmi vysoké,“ řekl Engelsman.

Noční vlaky z Paříže do Rakouska a Německa končí, Francie stopla dotace

Společnost European Sleeper zahájila provoz v květnu 2023 na trase z Berlína do Bruselu a o rok později trasu prodloužila do Drážďan a Prahy. Společnost přepravila více než 230 000 cestujících ve více než 750 nočních vlacích. Někteří si ale na European Sleeper stěžují kvůli technickým problémům a zpožděním.

Na trase Berlín–Paříž jezdil už od konce roku 2023 přímý noční vlak provozovaný rakouskými drahami ÖBB. Dopravce ale v září oznámil, že tuto linku Nightjet společně s nočním spojem mezi Paříží a Vídní od prosince ruší. To podle listu The Guardian zasadilo ránu renesanci nočních vlaků na kontinentu.

