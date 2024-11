Do centra Paříže vjezd zakázán. Více místa dostali chodci a rezidenti

„Od dnešního rána je centrum Paříže bez tranzitní dopravy, tedy motorových vozidel, která tudy pouze projíždějí“ napsala na svém Instagramu Hidalgová v pondělí ráno. Jak informoval zpravodajský server Bloomberg , někteří řidiči byli tímto krokem překvapeni a stěžovali si na velmi krátkou dobu na přípravu. Zákaz průjezdu centrem města totiž byl oznámen teprve minulý čtvrtek.

Plán na zřízení Zóny à Trafic Limité (zóna s omezeným provozem, nebo zkráceně ZTL) zakazující automobilům vjíždět do čtyř centrálních městských obvodů, pokud by jimi měly pouze projíždět, však úřady představily již v květnu 2021.

La zone à trafic limité entre en vigueur ce lundi à Paris



Objectif: interdire à tout véhicule de transit de circuler dans le périmètre de Paris-Centre



Comment cela va-t-il se passer ? On répond à vos questions

V prvních šesti měsících budou policisté k řidičům tolerantní. Kdo pravidla poruší, toho zastaví a upozorní. Později ale budou za prohřešek platit pokutu 135 eur (asi 3 420 korun).

Odpůrci starostky Hidalgové ale naznačují, že naplnění plánu je neproveditelné kvůli omezenému počtu policistů, které má Paříž pro tuto práci k dispozici. Jednou z možností, jak by bylo možné kontrolovat vjezd vozidel do centra, by mohly být namátkové kontroly, při nichž by se řidiči prokazovali například parkovacími lístky nebo účtenkami z nákupů.

Nová pravidla nevyloučí z dopravy v centru úplně všechna vozidla – zhruba 100 000 obyvatel, kteří v těchto oblastech žijí, nebudou čelit žádným novým omezením, stejně jako lidé se zdravotním postižením. Autobusy, taxíky a auta záchranné služby budou moci v centru města fungovat jako doposud, stejně jako další zdravotníci a dodávková vozidla.

Méně aut, více čistého vzduchu

V plánu se ale objevily nejasnosti, které mezi obyvateli vyvolaly lehkou nedůvěru. Město minulý měsíc po nátlaku ze strany turistického průmyslu zrušilo plán zakázat v zóně vyhlídkové autobusy.

Přestože tato vozidla je možné považovat za obdobu dodávek, a tedy za součást ekonomiky města, časopis Auto Plus uvedl, že někteří obyvatelé mají pocit, že město upřednostňuje potřeby turistů před místními obyvateli.

„Cílem tohoto opatření je masivně omezit provoz motorových vozidel a poskytnout více prostoru chodcům, veřejné dopravě a cyklistům. Sníží se také znečištění ovzduší a hluk" vysvětluje Hidalgová. ZTL také navazuje na celou řadu opatření, která starostka zavedla s cílem omezit automobilovou dopravu a zakázat vjezd do francouzské metropole vozidlům, která životní prostředí znečišťují nejvíce.

Město zavedlo kontroly starších vozidel již v roce 2017, kdy auta musela získat povolení k vjezdu a těm nejstarším a nejvíce znečišťujícím byl vjezd zcela zakázán.

V témže roce Paříž vyřadila z provozu jednu z hlavních automobilových tras tím, že na nábřeží Seiny zřídila pěší zónu. O rok později zakázal celý pařížský region, nejen samotné město, starší auta s naftovým motorem.

Nová pařížská zóna není v Evropě novinkou. Brusel zavedl omezení automobilů již v roce 2022 jako součást změny „Good Move“, Amsterdam jej následoval podobným krokem v roce 2023.

K trendu se přidal i Madrid, který zařídil zónu, která povoluje vjezd pouze vozidlům s nulovými emisemi nebo řidičům s předem rezervovaným parkovacím místem. Nakonec i dublinské zavedení „autobusových bran“ podél řeky Liffey znemožňuje projíždět autem centrem města.