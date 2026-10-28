Gurmánské parfémy jdou na dračku. Za změnou preferencí mohou stát léky na hubnutí

Takzvané „gurmánské“ vůně jsou na trhu již desítky let. Pomyslného vrcholu ale dosáhly až během pandemie, kdy asociace s jídlem pomohly zákazníkům s výběrem parfémů při online nakupování. Agentura Reuters teď však na základě rozhovorů s výrobci a odborníky došla ke zjištění, že na preference můžou mít vliv také léky na hubnutí GLP-1 – jako jsou Ozempic nebo Mounjaro.
„To, že léky na bázi GLP-1 mají chemosenzorický účinek, není nepravděpodobná představa,“ řekl Paule Joseph z Národního centra pro čich a chuť při Národních institutech zdraví USA. „Tím, že ovlivňují chuť k jídlu, mají vliv také na čichové bulby, které zpracovávají pachy. Je ale ještě příliš brzy na to říct, jak, a zda vůbec, by to mohlo ovlivnit jejich vnímání.“
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Výzkum provedený společností IFF naznačuje, že léčba může vyvolat větší zájem o vůni jako o zdroj smyslového potěšení. K podobným závěrům došla i firma L’Oréal. „Tito lidé se snaží potěšení z jídla nahradit jinými formami radosti,“ uvedla globální prezidentka značky L’Oréal Paris Laetitia Toupet.
„Tyto souvislosti zkoumáme už rok a myslíme si, že užívání GLP-1 může ovlivnit zákaznické preference. Některé oblíbené vůně se najednou stanou odpudivými, zatímco jiné začnou působit přitažlivě,“ vyjádřil se marketingový ředitel pro oblast parfémů ve společnosti Givaudan Arnaud Guggenbuhl.
Značka proto rozšiřuje svou nabídku o vůně inspirované dorty, koláči a cupcaky. „Ucítíte v nich křupavost, kyselost, mléčnost i krémovost. Celé to voní jako skutečná sladkost,“ popisuje Guggenbuhl.
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Místo chuti jenom vůně
Podle Světové zdravotnické organizace trpí v současné době obezitou více než miliarda lidí po celém světě. To představuje obrovskou skupinu potenciálních zákazníků pro léky na hubnutí. Farmaceutické firmy předpovídají, že do roku 2030 dosáhne hodnota trhu s přípravky na bázi GLP-1 až 150 miliard dolarů.
Studie společnosti NIQ mezitím zjistila, že uživatelé těchto léků ve Spojených státech utrácejí za parfémy o 26 procent více než průměrný člověk.
„Gurmánské a jedlé vůně jsou nyní druhou největší skupinou vůní z hlediska produktových inovací. Za poslední dva roky jejich podíl vzrostl o patnáct procent. Na první příčce se ale stále drží květinové,“ řekla analytička z agentury Mintel Clotilde Drape.
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Společnosti Coty a Puig ovšem očekávají, že tradiční vůně na bázi vanilky populární zůstanou. „Objevují se kombinace s ořechy, jako jsou pistácie a obecně se nové generace gurmánských parfémů zaměřují spíše na chuť a texturu než jen na samotnou sladkost,“ poukazuje ředitel prestižní divize Coty Jean Holtzmann.
Zejména generace Z podle odborníků upřednostňuje pikantní, slané, fermentované a pražené vůně před těmi sladkými. Objevují se tak parfémy na bázi sezamu, miso pasty, rýže, lanýžů či čaje matcha. „Došlo k sofistikovanějšímu, dospělejšímu vývoji. Na trhu je nyní k dispozici například spoustu alkoholových vůní, které připomínají whisky, rum nebo tequilu. Výrobci ale zařazují i kořeněné složky jako tabasco a hořké tóny kakaa,“ uvedl kreativní ředitel Puig Gregorio Sola.
Guggenbuhl se domnívá, že příštím trendem bude krémovost – tóny banánu, šlehačky či mléka. „To, co lidé nemohou jíst, si budou chtít vychutnat alespoň ve formě parfému,“ uzavírá.