Noc jako ze seriálu. Panství Downton je na Airbnb

Jednorázový pronájem hrabě a hraběnka z Carnarvonu, kterým panství patří, nabízí k oslavě premiéry filmu Panství Downton. Ten se, stejně jako stejnojmenný seriál, právě v Highclere natáčel. Za strávenou noc zájemci zaplatí 150 liber, necelých 4,5 tisíce korun.



Nájemci si budou moci užít služeb všech tří set pokojů, které v Highclere jsou. Podle nabídky na Airbnb je to vůbec poprvé, co se do všech koutů panství dostanou návštěvníci na delší dobu. „Bude s nimi zacházeno jako se šlechtici,“ stojí v popisku nabídky.



Kromě přespání v ložnici s výhledem na více než tisíc akrů parků, které panství obklopují, nabízí jeho majitelé i speciální program. Do něj spadá například večeře s hrabětem a hraběnkou z Carnarvonu, při které bude návštěvníky obsluhovat jejich osobní komorník, soukromá prohlídka zámku či speciální, tajný dárek od majitelů.



Možnost rezervace se otevře 1. října, samotná návštěva pak proběhne 26. listopadu. Zájemci musí k žádosti o rezervaci připojit dopis, ve kterém „prokáží svou vášeň pro Panství Downton“.

Majitelé na Airbnb zájemce upozorňují, že pokoj pro hosty nemá televizi ani wifi. Dále také uvádí, že povolují pouze jednoho komorníka na osobu a že veškeré noviny v domě musí být vyžehlené.



Rodina hraběte z Carnarvonu získala šlechtický titul na konci 18. století, Highclere vlastní od roku 1679. Do současné podoby bylo panství přestaveno v roce 1838 architektem Charlesem Barrym. Výdělek z pronájmu plánují majitelé domu darovat Federaci společnosti Červeného kříže a Červeného půlměsíce.