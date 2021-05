Pandora přestane používat přírodní diamanty. Důvodem je i neetická těžba

Pandora, která vyrobí více šperků než jakákoli jiná klenotnická firma, přišla s tímto rozhodnutím ani ne rok poté, co se zavázala, že k výrobě přestane používat nově vytěžené zlato a stříbro. Od roku 2025 budou její produkty jen z recyklovaných drahých kovů, tak aby se do čtyř let firma stala uhlíkově neutrální.

Diamanty zdobící šperky Pandory budou napříště vyrobené laboratorně. První kolekci s umělými kameny firma představí v Británii, na další trhy ji uvede v roce 2022.

Pandora v první čtvrtletí více než zečtyřnásobila provozní zisk na 903 milionů dánských korun, což je v přepočtu přes tři miliardy korun. To je více, než čekali analytici. Firmě pomohl internetový prodej a stimulační balíček na podporu ekonomiky ve Spojených státech. Pandora hodlá dále růst v USA a v Číně a zvažuje rozšířit nabídku o hodinky a o kabelky.



Trh s drahými šperky je ve stínu zpráv o mnohaletém porušování lidských práv při těžbě surovin nutných k jejich výrobě, ale zreformovat se jej dosud nepodařilo. Na znepokojení zákaznické veřejnosti reagovala loni i konkurenční firma Tiffany & Co. Klientům začala nabízet podrobnosti o cestě jednotlivých individuálně zaregistrovaných nově vytěžených diamantů z dolů až do prodejny.

Laboratorně vyrobené diamanty společnosti Pandora se produkují za pomoci zhruba 60 procent obnovitelné energie z uhlíku. V příštím roce má podíl obnovitelné energie stoupnout na 100 procent. Firma uvedla, že umělé diamanty budou mít stejné fyzické vlastnosti jako přírodní kameny. Pandora prodává šperky v mnoha zemích, obchody má i v České republice.

Celosvětový prodej diamantů loni kvůli koronavirovým omezením a ekonomické nejistotě klesl podle zprávy Antverpského světového diamantového centra a společnosti Bain & Company Co zhruba o 15 procent. Produkce surových diamantů se snížila o 20 procent a ceny klesly o 11 procent.

Trh s umělými diamanty roste dvouciferným tempem. Podle společnosti Bain je udržitelnost důležitá především pro mladé zákazníky.