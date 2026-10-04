Nový závod v Ho Či Minově Městě na jihu Vietnamu má ročně vyrobit až 60 milionů kusů šperků a zvýšit tím firemní produkční kapacitu o polovinu. Využitím energie ze slunce a větru navíc sníží svoji uhlíkovou stopu o sedmnáct procent.
„Po 37 letech v Thajsku jsme chtěli rozšířit výrobní základnu a začít využívat čistou energii. Zároveň jsme hledali řešení, které by posílilo odolnost našeho dodavatelského řetězce,“ řekla AP generální ředitelka Pandory Berta de Pablos-Barbierová.
Vietnam společnost zvolila nejen kvůli dobré infrastruktuře a kvalifikaci šperkařů, ale i rozvoji v oblasti obnovitelných zdrojů. Na konci roku 2024 totiž země disponovala největší kapacitou solárních a větrných elektráren v jihovýchodní Asii.
V srpnu 2024 se Pandora také zavázala, že bude využívat pouze recyklované zlato a stříbro. „Je to významný krok pro šperkařský průmysl, protože zlato jde recyklovat velmi snadno. Na rozdíl od ostatních kovů totiž nepodléhá rozkladu a korozi,“ uvedl profesor z Univerzity OSN Saleem H. Ali. „Dobře se dá ale recyklovat i stříbro, ačkoli může černat a pak je potřeba ho vyčistit.“
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Do nové továrny, která zaměstnává 7 000 lidí, se budou dovážet zrnka rafinovaného kovu, získaná z řady různých zdrojů. Nový náramek tak může vzniknout ze zdravotnické pomůcky či starého příboru.
„Budou ale muset najít dodavatele, který využívá pouze recyklované materiály. Je tu totiž riziko, že by do směsi mohli přimíchat i nově vytěžený kov,“ podotkl Ali.
„Zelené“ šperky
Dodavatelský řetězec začala firma měnit už před pěti lety, kdy přijala standardy organizace Responsible Jewellery Council. Ta prosazuje odpovědný přístup v oblasti lidských práv i životního prostředí. „Cílem je, aby byl celý proces poháněn čistou energií,“ uvedl ředitel pro udržitelnost Pandory Mads Twomey-Madsen.
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Svět totiž produkuje stále více elektroodpadu a podle zprávy OSN a výzkumné organizace UNITAR se očekává, že do roku 2030 jeho množství vzroste na 82 milionů tun ročně. Z této elektroniky pak pracovníci často získávají právě cenné kovy. Světová zdravotnická organizace upozorňuje, že při nesprávné recyklaci se uvolňuje přes tisíc toxických látek, kterým jsou následně vystaveni lidé.
Problémem je i řemeslná těžba zlata, která probíhá zejména v chudých zemích a která je největší příčinou znečištění rtutí na světě. Podle Aliho se objevují snahy těžit kov udržitelněji, ale kvůli vysoké poptávce jeho původ málokoho zajímá. Ve chvíli, kdy se navíc zlato roztaví, je jeho původ velmi těžké určit.
„Doufám, že poptávka po recyklovaných materiálech vzroste. I když se výroba šperků na emisích nepodílí tak moc jako například letectví, pokud bychom na ně všichni přešli, ročně by se tím ušetřilo 58 milionů tun oxidu uhličitého,“ uzavírá ředitel pro udržitelnost Pandory Twomey-Madsen.