Pandemie zvýšila počet chovatelů. Covidového mazlíčka má víc než tři miliony Britů

Ve Velké Británii se nyní chová na 34 milionů domácích mazlíčků, včetně 12 milionů koček a 12 milionů psů. Menší část přibližně 3,2 milionu tvoří drobní savci jako jsou morčata a křečci, tři miliony ptáků a 1,5 milionu plazů.

Ve Velké Británii se nyní chová na 34 milionů domácích mazlíčků, včetně 12 milionů koček a 12 milionů psů. Menší část tvoří drobní savci přibližně 3,2 milionu, jako jsou morčata a křečci, tři milionů ptáků a 1,5 milionu plazů. | foto: PFMA

Více jak třetina (38 procent) nových majitelů potvrdila, že starost o nového mazlíčka je srovnatelná s výchovou dítěte a téměř pětina (17 procent) rodin s dětmi připustila, že výcvik je mnohem náročnější, než se očekávalo. Od začátku pandemie ovšem už pět procent chovatelů, kteří si mazlíčka pořídilo, ho nemá.

Podle údajů asociace vyplývá, že dvě třetiny nových majitelů jsou chovatelé do 34 let a 56 procent nových majitelů domácích mazlíčků má doma děti.

„Náš výzkum potvrzuje, že si lidé zvíře pořizují hlavně kvůli blahodárnému vlivu na duševní zdraví. Pořízení domácího mazlíčka v lockdownu může ovšem také způsobit neočekávané potíže do budoucna,“ komentuje Nicole Paley, zástupkyně generálního ředitele Asociace výrobců krmiv pro domácí zvířata (PFMA).

Podle britského průzkumu má až deset procent Britů obavy z budoucnosti, až se vrátí do práce. Uvědomují si, že budou trávit méně času se svým mazlíčkem.

Nárůst nově chovaných zvířat zaznamenávají také britské supermarkety a s tím spojený i nákup krmiv. „Maloobchodníci během lockdownu zažívají neobvyklou poptávku po krmivu pro domácí zvířata,“ potvrzuje Helen Warren-Piper, generální ředitelka společnosti Mars Petcare UK, která vyrábí Pedigree a Whiskas.

Roste i počet českých chovatelů

Podle Státní veterinární správy nyní žádná česká evidence chovaných zvířat neexistuje, ale v příštím roce se chystá alespoň centrální evidence psů. „Nyní existuje povinnost všech chovatelů, kteří chovají tři a více fen starších 12 měsíců, nahlásit svůj chov místně příslušné krajské veterinární správě. Aktuální počet evidovaných chovatelů je podle Státní správy (SVS) přesně 3 493. Pokud jde o celkový počet chovaných psů, existují určité neoficiální odhady. My si nedovolíme spekulovat,“ dodává ke statistikám tiskový mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Některé české asociace a svazy ovšem evidují rostoucí počet chovatelů napříč celým spektrem. Podle Českého svazu chovatelů se zvýšenému zájmu těší například chov drobných hlodavců (morčat, laboratorních potkanů, křečků aj.) a harckých kanárů, kteří jsou nenároční a zajímaví svou historií.

Také rostoucí prodej krmiv pro zvířata napovídá, že narostly počty chovatelů. To potvrzuje například Jiří Švihálek, majitel společnosti s krmivem Yoggies.cz. „Zdá se, že pandemie „posloužila“ a mazlíčky si pořídilo více lidí, než je běžné. Vidíme to mimo jiné i na vzrůstající poptávce po krmivu a jogurtech pro štěňata. Zároveň ale musím říct, že doufám, že nebude mít opačný efekt, až bude pandemie ustupovat – že někteří lidé mazlíčky odloží do útulků, protože zjistí, že na ně nemají čas.“



Díky pandemické situaci si i celoživotní „nepejskaři“ pořizují štěňátka. Markéta Hniličková, ředitelka marketingu a komunikace pojištění PetExpert zaznamenává, že zájem narůstá a křivka sezóny „štěňátek” jde stále nahoru. „Mnoho z veterinářů nám potvrzuje, že se v posledních šesti měsících ozývá velké množství nezkušených pejskařů a zjišťuje, jak to chodí s veterinární péčí a procesem prevence a léčby obecně,“ dodává.

Zájem o mazlíčky je obrovský a ruku v ruce s tím roste i zájem o jejich pojištění, protože péče se může vyšplhat na obrovské sumy. Při nemoci se podrobnější diagnostika pohybuje v řádech desetitisíců, při úrazech jsou operace ještě dražší. „V prvním čtvrtletí tohoto roku zaznamenáváme obrovský zájem o pojištění štěňátek. Nárůst je o 26 procent vyšší ve srovnání s posledním čtvrtletím roku 2020, kdy se počty pojištěných štěňat začaly zvedat,“ komentuje Markéta Hniličková rostoucí počet nových pojištění, který souvisí i s nárůstem chovatelů.