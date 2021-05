Firma z Indie uhradí rodinám zemřelých pracovníků ušlou mzdu. Až do důchodu

Indická nadnárodní ocelářská společnost Tata Steel slíbila, že vyplatí peníze rodinám pracovníků, kteří v uplynulých měsících zemřeli na onemocnění covid-19. Mzdu bude pozůstalým podnik vyplácet až do doby, kdy by měli zemřelí zaměstnanci odejít do důchodu. Firma Tata Steel se rovněž zavázala, že pokryje i náklady na vzdělávání potomků těchto zemřelých zaměstnanců.