Pandemická automobilová bublina uvrhla americké zákazníky do dluhové pasti

Doug Horner provozuje autosalon s vozy Mercedes-Benz v severovýchodní části Ohia. V poslední době sleduje, jak přibývá zákazníků, kteří si přijdou koupit nové auto a zjišťují, že zbývající dluh na starém voze převyšuje jeho hodnotu. „Mít u pickupu dluh 40 000 dolarů je děsivým signálem rostoucího trendu,“ říká obchodník podle portálu The Wall Street Journal.
Jeden potenciální kupující se podle jeho slov nedávno pokusil vyměnit Ford F-150 Lightning za nový Mercedes GLE Coupe, na starém pickupu ale dlužil asi 87 000 dolarů. Skutečná hodnota ojeté fordky byla ovšem jen kolem 47 000 dolarů, kupující byl tedy ve značném minusu. „Je to boj, který vedeme každý den,“ říká Horner.
Začarovaný kruh nákupu auta
Podle automobilového portálu Edmunds měla v prvním čtvrtletí letošního roku přibližně třetina dlužníků, kteří při koupi nového vozu odevzdali svůj starý, zápornou hodnotu vlastního kapitálu. To znamená, že jejich úvěr převyšoval hodnotu vozu. Tito dlužníci měli před sjednáním nového úvěru v průměru dluh ve výši přibližně 7 200 dolarů, což představuje nárůst o 42 procent ve srovnání se stejným obdobím před pěti lety.
„Čím výš cena vozu stoupá, tím větší je pravděpodobnost, že se lidé z této situace nikdy nedostanou,“ říká Jessica Caldwellová, vedoucí oddělení analýz ve společnosti Edmunds.
|
Takovou zápornou bilanci má zhruba třetina Američanů, kteří vyměňují starší auto. Podle společnosti Edmunds průměrná výše tohoto záporného rozdílu narůstá, protože kupující se snaží zbavit aut zakoupených během pandemie za vysoké ceny.
Stále více zákazníků volí delší splátkové kalendáře, aby se jim měsíční splátky snížily. Podle údajů společnosti Edmunds činila v prvním čtvrtletí průměrná délka splácení u nových vozů 70 měsíců. Splátky za auto přesahující 1 000 dolarů již nejsou výjimkou a mohou se rozložit na více než osm let.
Spotřebitelé, kteří mají úvěr vyšší, než je hodnota vozu, však nakonec v průměru zaplatí více, protože zápornou hodnotu převedou na svůj další vůz, a tak svůj dluh ještě navýší.
Za všechno může covid
Současná situace má kořeny v nedostatku polovodičů během pandemie covidu, který vedl k výraznému nedostatku nových vozů v autosalonech. Ceny vozidel v důsledku toho prudce vzrostly a kupující – ať už měli k dispozici volné finanční prostředky, nebo jim během lockdownů chyběly jiné možnosti dopravy – byli ochotni si za ně připlatit.
„V době pandemie bylo mnoho autosalonů, které, mírně řečeno, účtovaly přemrštěné ceny,“ říká Eric Frehsée, prezident společnosti Tamaroff Group z Detroitu. „Nyní se mnoho z těchto vozů vrací na trh a kvůli tomu vzniká spousta záporných zůstatků.“
|
Podle společnosti Edmunds si kupující s negativním vlastním kapitálem v prvním čtvrtletí roku 2026 pořídili nový vůz v průměru za téměř 56 000 dolarů, což je o zhruba 12 000 dolarů více než u běžného kupce nového vozu. To znamená, že měsíční splátka u dlužníků s negativním vlastním kapitálem činila v průměru 932 dolarů, nejvíce v historii. V dubnu 2021 stálo nové auto v USA v průměru asi 41 000 dolarů.
Když vám auto seberou
Studie Úřadu pro ochranu spotřebitelů v oblasti financí z roku 2024 zjistila, že u spotřebitelů, kteří převzali záporný zůstatek z předchozího úvěru na auto, byla více než dvojnásobná pravděpodobnost, že jim bude auto zabaveno do dvou let, ve srovnání s těmi, kteří při prodeji starého vozu získali finanční přebytek.
Stále více dlužníků také neplní své splátkové povinnosti, což obvykle vede k zabavení vozidla. Podle údajů společnosti Cox Automotive, která se zabývá průzkumem automobilového trhu, vzrostla míra nesplácení úvěrů na nákup automobilů v březnu na nejvyšší úroveň od roku 2010.
|
Americký automobilový průmysl se již potýká s možnými problémy způsobenými vyššími cenami pohonných hmot v důsledku války v Íránu. Vedoucí představitelé automobilek uvedli, že neočekávají, že by tento konflikt měl na prodej významný dopad, pokud nebude trvat několik měsíců.
Podle Caldwellové ze společnosti Edmunds se budou zákazníci s nedoplatky na starších vozech potýkat i v nadcházejících měsících. Situaci komplikuj i vyšší úrokové sazby, což znamená i vyšší náklady při sjednávání nových úvěrů. „Víme, že lidé v každém případě platí víc. Nemyslím si, že se to vrátí zpět na původní úroveň,“ uzavřela podle amerického portálu.