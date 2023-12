Lodě se kvůli potížím v Rudém moři a Panamě vracejí k trasám z 18. století

Řada kontejnerových přepravců vnímala poslední měsíce už poměrně pozitivně. Globální inflace začala významněji klesat a potíže z doby covidové pandemie už byly téměř minulostí. Nyní se ale problémy opět vrátily. Kvůli krizi v Rudém moři plavidla využívají delší objízdné trasy a Panamský průplav bojuje se silným suchem, upozornila agentura Bloomberg.

Povstalecká skupina jemenských Hútíů útočí na jednu z hlavních světových obchodních tras mezi Západem a Východem na lodě, které proplouvají Rudým mořem. Rudé a Středozemní moře spojuje Suezský průplav, který je nejkratší námořní trasou mezi Evropou a Asií. Přes něj podle dostupných informací prochází asi dvanáct procent veškeré světové lodní dopravy.

Přepravci se ale minimálně v dalších týdnech budou Rudému moři vyhýbat a spoléhají na objízdné trasy přes mys Dobré naděje v jižní Africe. Alternativní cesta je ovšem asi o třetinu delší a navíc mnohem dražší. Všechny odkloněné lodě ze Suezského průplavu budou do svého cíle připlouvat minimálně s týdenním až dvoutýdenním zpožděním.

Digitální logistická platforma Flexport například informuje o tom, že jen během jediného dne bylo v této oblasti odkloněno nebo zastaveno přes 180 kontejnerových lodí. Dalších několik stovek lodí bude každý den přibývat, pokud se krizi nepodaří co nejdříve vyřešit. Hútíové navíc podle agentury Bloomberg budou v útocích na obchodní lodě i dál pokračovat.

Panamský průplav trápí extrémní sucho

Problémy má i Panamský průplav. Jeho správa totiž už několik měsíců informuje o tom, že celá oblast bojuje s nejhorším suchem za posledních více než sedm desítek let. Proto správa Panamského průplavu musí omezovat počet lodí, které tuto vodní cestu využívají. Jinak by totiž nebylo možné bezpečné proplutí. Dlouhodobý výhled počasí není ideální, proto je možné, že se časem může počet tranzitů Panamským průplavem omezit ještě více.

Problémy s přepravou na klíčových obchodních trasách se ale v dalších týdnech mohou propsat do konečných spotřebitelských cen po celém světě. Zvyšovat se mohou ceny hraček, autodílů, ropy, zemního plynu i třeba nafty. „V těchto dnech není podnikání nejjednodušší,“ řekla před pár dny agentuře Bloomberg vrchní ředitelka Flexportu Trine Nielsenová.

Problémy očekává i IKEA

Švédský nábytkářský gigant IKEA varoval, že v dohledné době se na některých trzích může projevit nedostatek některých produktů. Potíže mají i maloobchodní prodejci oděvů, kteří převážejí náklad z Indie, Srí Lanky nebo Bangladéše na území Spojených států amerických.

Jelikož se velké společnosti vyhýbají Rudému moři, stoupají firmám i náklady na přepravu. I proto některé firmy uvažují nad tím, že se v blízkých týdnech přeorientují na letecké trasy. Za normálních okolností by do úvahy připadala i železniční cesta z Číny přes Rusko až do Evropy. Kvůli válce na Ukrajině ale většina těchto tras nyní není možná.

Údaje z posledních týdnů ukazují, že náklady na přepravu zboží ve dvanáctimetrovém kontejneru z Asie do severní Evropy vyskočily za poslední týden o šestnáct procent. Za celý tento měsíc pak dokonce o jednačtyřicet procent. Možný ekonomický dopad na konečné spotřebitele je ukázkou toho, jak moc je globální obchod zranitelný. Naposledy to byl smrtící virus, nyní za problémy stojí nedostatek srážek ve Střední Americe a válečný konflikt na Blízkém východě.

Pro světovou ekonomiku ale tyto problémy nepřicházejí v ideální dobu, neboť centrální bankéři po celém světě pomalu uvažují nad tím, že začnou snižovat úrokové sazby. Hrozba dalšího zdražování vlivem globální přepravní krize ale může jejich pohled na věc ještě změnit.