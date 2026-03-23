Doprava v Panamském průplavu je na maximu, íránská krize překreslila trasy tankerů

Dáša Hyklová
  20:00
Kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě a uzavření Hormuzského průlivu se nyní stala kritickou dopravní tepnou pro globální energetiku Panama. Její průplav je vytížen na technologické maximum a momentálně se ​v bezprostřední blízkosti obou vstupů (vody Panamy) nachází přibližně 140 až 150 lodí.
Loď vezoucí náklad v Panamském průplavu

Průmyslové město Ras Laffan a tanker čekající na nakládku LNG.
Plavební komora v Panamském průplavu (22. června 2023)
Pohled na rozšířený kanál Cocoli Locks v Panamském průplavu (12. srpna 2024)
Kontejnerová loď Malta Gemlik Express proplouvá rozšířeným kanálem přes Cocoli...
Panamský průplav odbavuje 36 až 38 lodí denně, což je jeho horní provozní hranice. V posledních dnech byly hlášeny i špičky dosahující 40–41 tranzitů a to díky optimalizaci v nových zdymadlech, která jsou delší, širší i hlubší. Lodě Neopanamax uvezou téměř trojnásobek nákladu proti původním plavidlům. I přes plný provoz je průměrná doba čekání relativně nízká, kolem 24 hodin a to díky novému rezervačnímu systému.

„Poptávka je obzvláště silná od těch, kteří nakládali v amerických přístavech,“ sdělil pro agenturu Reuters šéf vodní cesty Ricaurte Vasquez.

Pomáhají nová zdymadla, i vody je dost

Kvůli válce na Blízkém východě směřuje přes Panamu rekordní množství plynu ze Spojených států amerických do Asie. Správa průplavu zvýšila počet slotů pro tankery se zkapalněným plynem (LNG) z původních 4 měsíčně na 1 slot denně. Původní zdymadla byla pro moderní tankery na LNG příliš úzká. Díky standardu Neopanamax se Panamský průplav stal klíčovou cestou pro export plynu z USA do Asie.

Situaci napomáhá také skutečnost, že díky srážkově nadprůměrnému období se hladina jezera Gatún stabilizovala a povolený ponor se vrátil na standardních 50 stop (cca 15,2 metru) pro velká plavidla, což umožňuje lodím plné vytížení nákladem.

„Máme teď dost vody, takže pracujeme na plný výkon,“ uvedl Vasquez s odkazem na předchozí sucho, které vedlo k zavedení omezení průjezdu sladkovodním kanálem v letech 2023 až 2024.

​V období leden až březen dochází k sezonnímu poklesu kontejnerové dopravy z Asie, což uvolnilo kapacitu právě pro plyn. Lodě převážející obilí a rudu tvoří stabilní část fronty, nově jsou zahrnuty do prioritního systému rezervací LoTSA 2.0. Březen je také vrcholem sezony, v plánu jsou tranzity velkých lodí jako Borealis nebo Brilliant Lady s tisíci pasažéry.

​Ve směru z Atlantiku do Pacifiku dominují při cestě přes Panamský průplav tankery s LNG a ropnými produkty z amerického pobřeží Mexického zálivu mířící do Japonska, Jižní Koreje a Číny. V opačném směru převažují kontejnerové lodě s elektronikou a spotřebním zbožím z Asie, které mají namířeno na východní pobřeží USA a do Evropy.

Vedení kanálu přepravce ujistilo, že plánovaný program údržby od března do září neovlivní provoz na vodní cestě.

„Náklady musí dorazit do cílové destinace a nejkratší trasou je stále Panama, která má kapacitu pro dodatečný tranzit,“ řekl Vasquez.

Ropa a plyn pro Asii

Asijské rafinerie začaly po vypuknutí blízkovýchodní krize poptávat středně velké zásilky ropy z amerického pobřeží Mexického zálivu využívající Panamský průplav. Přeprava středně velkými tankery se tak prodražuje. Nicméně spolu s ochotou asijských společností platit dodatečné poplatky za přepravu ropy přes Panamský průplav podtrhuje podle analytiků naléhavou potřebu dovozu suroviny a také vysokou cenu války.

Lodní doprava v Panamském průplavu podle portálu Marine Traffic. (23. března 2026)

„Protože je od Blízkého východu odříznuto tolik ropy, asijské rafinerie se snaží získat co nejvíce barelů. Jejich přeprava přes Panamský průplav je nejrychlejším způsobem, jak zajistit dodávky, spíše než lodě plující kolem mysu,“ konstatoval analytik společnosti Kpler Matt Smith.

„Vzhledem k současným podmínkám a shonu za barely, pokud má pro asijskou rafinerii smysl zaplatit za průjezd tankeru přes Panamu, pak to udělá,“ dodal.

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa minulý týden oznámila 60denní výjimku z Jonesova zákona o přepravě, která dočasně umožňuje plavidlům plujícím pod zahraniční vlajkou přepravovat palivo, hnojiva a další zboží mezi americkými přístavy v boji proti růstu cen a narušení dodávek v důsledku íránského konfliktu. Očekává se, že tento krok dopravu přes Panamský průplav ještě zvýší.

Nové přirážky a sankce

V souvislosti s posledním vývojem byla zavedena nová pokuta pro přepravce. Pokud loď s rezervací nedorazí včas a neoznámí to dostatečně dopředu, platí nově sankci ve výši 250 procent rezervačního poplatku. Úřad Panamského průplavu tím chce zabránit blokování kapacity.

Stále také platí variabilní poplatek za sladkou vodu (Freshwater Fee), který se odvíjí od hladiny jezera Gatún. Tento měsíc je díky dobrým srážkám přirážka na minimu a tvoří přibližně 1 až 2 procenta z celkového mýta.

I když další omezení v Panamském průplavu byla zrušena a cla snížena, společnosti preferují pro přepravu ropy obří tankery, které mají kapacitu až dva miliony barelů. Hlavním důvodem jsou co nejnižší náklady na cestu ropy z amerického pobřeží Mexického zálivu do Asie. Tyto lodě obvykle křižují Atlantský oceán a objíždějí Mys Dobré naděje v Jižní Africe, aby se vydaly na východ. Jsou příliš velké na to, aby při plném naložení propluly Panamským nebo Suezským průplavem. Všichni proto doufají v brzké znovuotevření Hormuzského průlivu.

