Palmový olej zdraží. Produkce stagnuje, Indonésie ho chce míchat do paliv

Cenově dostupný palmový olej se postupně stává minulostí. Indonésie totiž zvyšuje povinný podíl palmového oleje v bionaftě na hranici 40 procent. V dalších měsících má tento podíl dokonce vzrůst na 50 procent. Země zároveň pracuje na tom, aby se palmový olej povinně přimíchával i do leteckého paliva, píše agentura Reuters.

Palmový olej má obrovské využití, používá se v potravinářství, kosmetickém průmyslu kupříkladu při výrobě čisticích prostředků. Podle agentury Reuters se na celkovém obchodu s rostlinnými oleji podílí více než polovinou. Zvláště oblíbený je v rozvojových státech, a to hlavně v Indii.

Změny v Indonésii tak budou mít na trh s palmovým olejem obrovský vliv. Odhaduje se, že do roku 2030 klesne export indonéského palmového oleje na 20 milionů tun za rok, což by bylo o třetinu méně než v roce 2024.

Do celkové situace na trhu s palmovým olejem se negativně propisuje i nižší produkce v Malajsii. Ta totiž bojuje se záplavami i nedostatkem kvalifikované pracovní síly, což rovněž tlačí na další růst cen. I proto se palmový olej nyní obchoduje za vyšší ceny než třeba olej sójový, ačkoliv to v posledních letech bylo opačně. V Indii vyšla jedna tuna palmového oleje v roce 2019 na 500 amerických dolarů. Minulý týden to ale bylo již celkem 1 185 dolarů.

Zdražení palmového oleje ale pocítí spotřebitelé po celém světě. Ti už v posledních měsících bojovali s obrovskou inflací. Právě vyšší cena palmového oleje se promítne do zdražení nejrůznějších koncových produktů, které palmový olej obsahují.

Zároveň velmi pravděpodobně stoupnou ceny i ostatních olejových alternativ, a to včetně sójového, řepkového či slunečnicového oleje. S vyšším zájmem o tyto oleje totiž nejspíš budou růst i jejich ceny.

„Dny, kdy palmový olej o 400 amerických dolarů na tunu méně než jiné oleje, jsou pryč. Pokud bude Indonésie stále upřednostňovat bionaftu, levný palmový olej už na trhu neuvidíme,“ uvedl pro agenturu Reuters analytik Dorab Mistry ze společnosti Godrej International.

Expanze plantáží se zastavila

Produkce palmového oleje v posledních dekádách citelně rostla, v průměru o 7 procent ročně. Hlavně v Indonésii každoročně enormně stoupal počet nových plantáží. Dnes je ale patrné, že tato expanze se téměř zastavila a pohybuje se okolo 1 procenta ročně. Podle agentury Reuters se mezi důvody řadí zejména nedostatek půdy. Indonésie navíc nová povolení na zakládání plantáží již od roku 2018 neuděluje kvůli obavám z negativních enviromentálních důsledků.

Ekvádor, Nigérie, Pobřeží slonoviny či Kolumbie sice produkci palmového oleje rozšiřují, tyto nové kapacity ale na pokrytí celosvětové poptávky zdaleka nestačí. Podle odborníků navíc bude cena palmového oleje růst i nadále, zejména i kvůli využití této komodity v chemickém průmyslu.

„Na trhu navíc není dostatek jiných rostlinných olejů, které by mohly palmový olej plně nahradit,“ uzavírá pro Reuters expert Sanjeev Asthana, generální ředitel indické společnosti Patanjali Foods.