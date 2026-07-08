Drahá paliva vrátila Rusy do sedel. Masivně vykupují koně, vyjdou levněji

Zpráva se dostala i do ruských celostátních médií, a to i pod titulkem „Rusové kvůli situaci s benzinem masově přesedají na koně“. Chovatelé tvrdí, že prodeje koní se v poslední době zvýšily několikanásobně.
Tam, kde se dříve podařilo prodat jednu kobylku za čtvrt roku, se za poslední měsíc podařilo prodat sedm či osm zvířat.
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Fronty na ruských pumpách jsou vidět z vesmíru, na pořádek dohlížejí i kozáci
„Příčina je jednoduchá: uživit koně je mnohdy levnější než ustavičně lít benzin do nádrže terénního auta. Pracovní kůň v současnosti stojí okolo 100 000 až 200 000 rublů (asi 27 700 – 55 400 Kč) v závislosti na věku, plemeni a výcviku,“ napsal Mash.
Kůň má ovšem také provozní náklady: podkovy se mění jednou za dva měsíce, další peníze stojí seno a další krmivo a také občas potřebuje veterináře, jehož péče podle serveru vyjde asi na 6000 rublů ročně. Ale pro mnohé obyvatele venkova jsou tyto náklady příznivější než u auta, dodal Mash.
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Gubernátor uvízl na dálnici, došlo mu palivo. Další Rusy trápí špatný benzín
Palivová krize způsobená útoky ukrajinských dronů na ruské rafinérie postihla většinu ruských regionů. Místy řidiči stojí v dlouhých frontách před čerpacími stanicemi, ceny benzinu vzrostly několikanásobně a úřady na mnoha místech omezily množství paliva, které si řidič smí natankovat. Velmi často je zakázáno tankovat do kanystrů.