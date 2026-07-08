Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Drahá paliva vrátila Rusy do sedel. Masivně vykupují koně, vyjdou levněji

Autor: ,
  8:42
Auta stojí ve frontě u čerpací stanice v krymském Simferopolu. (12. června 2026)

Auta stojí ve frontě u čerpací stanice v krymském Simferopolu. (12. června 2026) | foto: CTK / AP / Uncredited ČTK

U benzínek v Rusku se táhnou dlouhé fronty
Čerpací stanice v Moskvě (30. června 2026)
Fronty na benzín v Rusku: hádky u pump, lidé čekají i hodiny
Kolony na čerpací stanici v Čitě v Transbajkalském kraji v Rusku. (25. června...
13 fotografií
Rostoucí ceny benzinu v Rusku zachránily tisíce koní před jatky. Obyvatelé venkova je stále častěji kupují místo terénních aut, protože jsou levnější na provoz v oblastech bez silnic, při cestách do lesa i při práci na polích. Uvedl to zpravodajský kanál Mash na síti Telegram.

Zpráva se dostala i do ruských celostátních médií, a to i pod titulkem „Rusové kvůli situaci s benzinem masově přesedají na koně“. Chovatelé tvrdí, že prodeje koní se v poslední době zvýšily několikanásobně.

Tam, kde se dříve podařilo prodat jednu kobylku za čtvrt roku, se za poslední měsíc podařilo prodat sedm či osm zvířat.

Fronty na ruských pumpách jsou vidět z vesmíru, na pořádek dohlížejí i kozáci

„Příčina je jednoduchá: uživit koně je mnohdy levnější než ustavičně lít benzin do nádrže terénního auta. Pracovní kůň v současnosti stojí okolo 100 000 až 200 000 rublů (asi 27 700 – 55 400 Kč) v závislosti na věku, plemeni a výcviku,“ napsal Mash.

Kůň má ovšem také provozní náklady: podkovy se mění jednou za dva měsíce, další peníze stojí seno a další krmivo a také občas potřebuje veterináře, jehož péče podle serveru vyjde asi na 6000 rublů ročně. Ale pro mnohé obyvatele venkova jsou tyto náklady příznivější než u auta, dodal Mash.

Gubernátor uvízl na dálnici, došlo mu palivo. Další Rusy trápí špatný benzín

Palivová krize způsobená útoky ukrajinských dronů na ruské rafinérie postihla většinu ruských regionů. Místy řidiči stojí v dlouhých frontách před čerpacími stanicemi, ceny benzinu vzrostly několikanásobně a úřady na mnoha místech omezily množství paliva, které si řidič smí natankovat. Velmi často je zakázáno tankovat do kanystrů.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Chorvatsko zažívá šok. Turisté ruší rezervace, apartmány kvůli tomu zlevňují

Split. To je pulsující město na dalmatském pobřeží, kde se mísí starověká...

Letošní začátek léta přinesl chorvatskému Splitu nečekané vystřízlivění. Drobní pronajímatelé soukromých apartmánů poprvé v historii čelí masivnímu rušení rezervací a prázdným místům v kalendářích na...

Dekonstrukce místo demolice. Podívejte se, jak to vypadá ve staré budově Sazky

Budova má po rekonstrukci sloužit především kancelářským účelům, doplněným o...

Společnost KKCG Real Estate Group Karla Komárka rekonstruuje budovu v pražských Vysočanech, ve které od devadesátých let sídlila loterijní společnost Sazka. Namísto demolice a následného odvozu...

Vždyť jste nahá. Německou influencerku nechtěli pustit na palubu letadla

Letiště Willyho Brandta na pomezí Berlína a Braniborska, které je v provozu od...

Německá fitness influencerka ostře zkritizovala leteckou společnost Lufthansa poté, co jí dopravce zakázal nastoupit do letadla v odvážném sportovním outfitu. U odletové brány na letišti jí...

Kreml přiznal nevídané: Rusko kvůli nedostatku benzinu rozšíří jeho dovoz

Čerpací stanice v Moskvě (30. června 2026)

Kreml v úterý potvrdil, že Rusko jedná s dalšími zeměmi o nákupu benzinu. Důvodem jsou ukrajinské útoky dronů na ropné rafinerie a energetickou infrastrukturu. Ty vedly k zavedení přídělového systému...

Konec švarcsystému, nebo jeho legalizace? Blíží se nová pravidla pro externisty

Premium
ilustrační snímek

Návrh nového zákona o platformové práci možná přinese největší zásah do tuzemského pracovního práva za poslední dekády. Legislativa, která má začít platit už na přelomu tohoto roku, vyvolala...

Sněmovna přehlasovala Senát, vláda může navýšit výdaje až o 240 miliard korun

Schůze Poslanecké sněmovny, 26. června 2026

Sněmovna hlasy vládní koalice přehlasovala Senát a schválila spornou novelu rozpočtových zákonů v původním znění, které opozice kritizuje kvůli obavám z nekontrolovatelného růstu výdajů a dluhu,...

8. července 2026  1:13,  aktualizováno  1:15

Kam se ztrácejí? Obchodníkům každoročně zmizí nákupní vozíky za miliony

Premium
Z parkovišť obchodních zón ročně mizí i stovky nákupních vozíků, které se často...

Nákupní vozíky jsou pro obchodníky dražší problém, než se může zdát. Z prodejen a parkovišť každoročně mizejí stovky nákupních vozíků, přičemž jeden stojí až čtyři tisíce korun. Řetízky, mince ani...

8. července 2026

Vlaky v Praze narážejí na kapacitní strop. Zpoždění roste, část nedorazí do centra

Ve stanici Praha-Vysočany v pondělí Správa železnic otevřela novou odbavovací...

Část osobních vlaků směřujících od Mladé Boleslavi do Prahy nebude od příštího jízdního řádu zajíždět do centra, ale skončí jízdu na nádraží ve Vysočanech. Počítá s tím alespoň aktuální návrh...

8. července 2026

Spojené státy zrušily výjimku pro prodej íránské ropy, ceny prudce rostou

V Hormuzském průlivu kotví lodě, snímek je zachycen z poloostrova Musandam v...

Americké ministerstvo financí po útocích na tankery v Hormuzském průlivu zrušilo výjimku umožňující prodej íránské ropy. Ceny ropy poté prudce vzrostly.

7. července 2026  22:10

Umělá inteligence ekonomický zázrak nepřinese, varuje nobelista Pissarides

Christopher Pissarides (7. července 2026).

Umělá inteligence je podle mnoha ekonomů technologií, která může v příštích letech znovu rozhýbat západní ekonomiky. Ne všichni ale tento optimismus sdílejí. Příkladem je nobelista Christopher...

7. července 2026

České dráhy zvažují Muskův Starlink i pro další vlaky. Test dopadl dobře

Představení soupravy Pendolino na hlavním nádraží v Praze (24. června 2003)

České dráhy úspěšně dokončily roční testování vysokorychlostního satelitního internetu Starlink od společnosti SpaceX Elona Muska. Po zkušenostech z jednotky InterPanter nyní zvažují jeho instalaci...

7. července 2026  15:15

Chorvatsko zažívá šok. Turisté ruší rezervace, apartmány kvůli tomu zlevňují

Split. To je pulsující město na dalmatském pobřeží, kde se mísí starověká...

Letošní začátek léta přinesl chorvatskému Splitu nečekané vystřízlivění. Drobní pronajímatelé soukromých apartmánů poprvé v historii čelí masivnímu rušení rezervací a prázdným místům v kalendářích na...

7. července 2026

Riziko úniku citlivých informací? CSG se obává vstupu nového partnera do Tatry

Unikátní projekt automobilky Tatra Trucks, který je zaměřen na popularizaci...

Dobře známá jména českého byznysu vystřídala nová generace, která však do automobilky Tatra Trucks klid nepřinesla. Spory mezi zástupci zbrojařského holdingu CSG a investiční skupiny Promet Group o...

7. července 2026  13:55

Napětí v Hormuzském průlivu trvá. Tanker s katarským plynem po zásahu začal hořet

Nákladní loď v Hormuzském průlivu na snímku z 25. února 2026

Napětí v Hormuzském průlivu přetrvává i po zahájení jednání mezi Spojenými státy a Íránem. Tanker se zkapalněným zemním plynem u pobřeží Ománu v noci na úterý zasáhl neidentifikovaný objekt, po němž...

7. července 2026  12:47

Do Španělska míří rekordní počet turistů, pomohl tomu konflikt na Blízkém východě

Barcelonský chrám Svaté rodiny – Sagrada Familia – dosáhl v pátek svého...

Španělsko odhaduje, že letos přivítá 100 milionů zahraničních turistů. Uvedl to španělský ministr pro cestovní ruch Jordi Hereu. Napomáhá tomu i nejistota na Blízkém východě. Největší země na...

7. července 2026  11:47

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Část krajských firem v průmyslu vydělala i stamiliony, jiné bojovaly s útlumem

Zahájení sériové výroby automobilů Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku...

Moravskoslezský průmysl prošel v roce 2025 obdobím výrazného ochlazení, které zasáhlo automobilku Hyundai i místní oceláře, zatímco kopřivnická Tatra Trucks hlásí raketový růst zisku. Výrobci se...

7. července 2026  11:33

Inflace zbrzdila na 1,5 procenta, ve službách se ale drží vysoko

ilustrační snímek

Inflace po odeznění konfliktu v Íránu klesá. V meziročním srovnání přibrzdila v červnu podle prvního odhadu statistického úřadu na 1,5 procenta, meziměsíčně pak ceny dokonce o tři desetiny procenta...

7. července 2026  9:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.