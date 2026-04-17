Paliva po otevření Hormuzu rychle zlevní, návrat k normálu ale potrvá, míní analytici

Autor: ,
  18:19
Otevření Hormuzského průlivu představuje pro ropný trh velkou úlevu, ceny ropy i pohonných hmot by v následujících dnech měly rychle klesat. Návrat k normálu a předválečným cenám ale může trvat i měsíce. Nejistota na trhu ohledně dalšího vývoje totiž ještě přetrvává. Vyplývá to z komentářů analytiků.
foto: Profimedia.cz

Americký prezident Donald Trump (2026)
Tankery poblíž ománského Muscatu (7. března 2026)
Hormuzský průliv, hlavní energetická tepna světa (zhruba pětina světových...
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí (6. února 2026)
60 fotografií

Írán v pátek oznámil, že v souladu s příměřím v Libanonu je průliv zcela otevřen všem obchodním plavidlům. Ceny ropy na světových trzích v reakci na to prudce klesají. Severomořská ropa Brent kolem 15:30 SELČ odepisovala deset procent pod 89,50 dolaru za barel.

Pokud bude otevření Hormuzského průlivu trvalé a bez dalších podmínek, lze podle hlavního ekonoma XTB Pavla Peterky očekávat další pokles cen ropy i pod 80 dolarů za barel. V návaznosti na zlevnění ropy by tak měly klesnout i ceny pohonných hmot. Návrat cen na předválečnou úroveň ale bude podle Peterky trvat dlouhé měsíce. „Pokles cen v případě otevření průlivu přijde v řádu dní. Zpočátku bude pokles cen líný a postupně zrychlí s tím, jak budou vyrážet tankery s ropou z Blízkého východu,“ popsal Peterka.

Írán otevřel Hormuz obchodním lodím. Dál ale trvá americká blokáda, reagoval Trump

Zároveň ale upozornil, že případný pokles cen ještě mohou zpomalit výsledky auditu škod na ropné infrastruktuře zemí Perského zálivu. „V případě Trumpovy otočky, kterou nelze v žádném případě vyloučit, může navíc Írán opět hrozit ostřelováním lodí a Hormuz znovu uzavřít. Cena ropy by pak stoupala zpět ke stovce za barel. Prostor pro pokles cen pohonných hmot by zmizel. V krajním případě by přišel opětovný růst,“ podotkl Peterka.

Otevření průlivu přineslo podle analytika Purple Trading Petra Lajska na ropný trh okamžitou úlevu, která se velmi rychle odrazila v ceně ropy. „Trh reagoval přesně na to, co bylo klíčové – návrat průchodnosti jedné z nejdůležitějších energetických tepen světa,“ vysvětlil.

Evropa má plán na zprůchodnění Hormuzu. Do akce mají nastoupit minolovky

Připomněl, že před konfliktem proplouvalo průlivem kolem 130 lodí denně, ve čtvrtek to bylo jen kolem 20 a od začátku války pouhých 279. „To už nebyl jen psychologický problém, ale reálné omezení fyzických dodávek. Největší napětí se přitom začalo objevovat u leteckého paliva, kde Evropě hrozil citelný nedostatek, což by mělo přímé dopady na dopravu i logistiku,“ řekl Lajsek.

Současná situace se tak podle něj promítne do tuzemských cen pohonných hmot téměř okamžitě prostřednictvím vládních cenových stropů, které se počítají z aktuálních cen na burze. „V příštím týdnu by tak mohla nafta i benzin zlevnit i o jednotky korun na litr,“ předpokládá Lajsek.

Upozornil také, že situace na Blízkém východě i přes páteční zprávy zůstává velmi křehká. Návrat exportu z regionu do plného normálu proto podle něj může trvat měsíce. „Trh si tak sice rychle oddechl, ale část rizikové přirážky v ceně ropy pravděpodobně zůstane. Výsledkem je kombinace rychlé úlevy a přetrvávající nejistoty,“ dodal Lajsek.

Nejvyšší ceny paliv o víkendu opět mírně klesnou, nafta zlevní na 43 korun

Hormuzský průliv, kterým běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG), uzavřel Írán v reakci na americko-izraelské údery na konci února. Znovuotevření průlivu bylo jednou z podmínek amerického prezidenta Donalda Trumpa pro ukončení konfliktu.

Vstoupit do diskuse (23 příspěvků)

Česko může být líhní finačních technologií. Lidi máme, ale chybí kapitál, míní experti

Nejčtenější

Mrazy poškodily ovocné stromy, doplatil na to hlavně jeden druh

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Ovocné stromy se probouzejí, květů mají hodně. Jenže dnes v noci přišly mrazíky. Poškodily meruňkové stromy, na některých místech Zlínského kraje zničily většinu květů. Švestky zatím odolávají....

Lidl se spojil s Botasem. Tenisky ve vlastních barvách míří do prodeje

Limitovaná kolekce Lidl vychází z tradičního modelu Botas Iconic. (16. dubna...

Limitovaná edice tenisek nově spojuje značku Lidl a Botas. Nový model bot tradiční české značky ponese barevné prvky německého maloobchodního prodejce. Tenisky budou k dispozici pouze v množství 1...

Druhý čínský šok. Průmyslu Evropy hrozí kolaps, ze kterého se nemusí vzpamatovat

Továrna Honor

Před dvaceti lety zasáhl svět takzvaný první čínský šok, kdy levné zboží z Asie rozložilo část západního průmyslu a připravilo miliony lidí o práci. Dnes přichází druhá a zřejmě mnohem bolestivější...

„Prodávat levněji se nevyplatí.“ Benzinky kvůli cenovým stropům neotevřely

Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním...

Dvě malé čerpací stanice na jižní Moravě v pátek neotevřely kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty. Jednou z nich je benzinka v Dobšicích na Znojemsku patřící Znojemské dopravní společnosti,...

V Hormuzském průlivu se kupí lodě, do fronty se přidaly i japonské supertankery

Nákladní lodě u Hormuzského průlivu na snímku z 11. března 2026

V ústí Hormuzského průlivu se koncentrují lodě, jejichž posádky věří v brzké uvolnění této klíčové úžiny spojující Perský záliv s Indickým oceánem. Čerstvě se podle agentury Reuters do fronty...

Pracovat, nebo riskovat místo? Lety na Blízký východ dostávají piloty pod tlak

Mezinárodní letiště v Dubaji (1. března 2026)

Část pilotů leteckých společností upozorňuje na rostoucí bezpečnostní rizika při letech v oblasti Blízkého východu. Mezinárodní federace asociací pilotů leteckých linek (IFALPA) uvádí, že obavy jsou...

17. dubna 2026

Írán otevřel Hormuz obchodním lodím. Dál ale trvá americká blokáda, reagoval Trump

Tankery poblíž ománského Muscatu (7. března 2026)

Írán přestal zcela blokovat průjezd Hormuzským průlivem pro obchodní lodě. Tamější ministr zahraničí Abbás Arakčí to oznámil v souvislosti s uzavřením příměří mezi Izraelem a Libanonem. To totiž...

17. dubna 2026  15:02,  aktualizováno  17:31

Nutella s novou příchutí jde na trh. Značka rozšířila nabídku poprvé za desítky let

Ferrero Nutella německá

Pomazánka Nutella po více než šedesáti letech přichází s novou příchutí. Krok následuje jen krátce poté, kdy se její přítomnost na palubě kosmické lidi během měsíční mise Artemis II stala virální....

17. dubna 2026

Žádní agenturní pracovníci a nadprůměrné platy, slibuje Daimler Truck v Chebu

Tisková konference společnosti Daimler Truck, která bude v Chebu vyrábět...

Nákladní automobily s dieselovými motory a později i bezemisní vozy plánuje vyrábět v Chebu společnost Daimler Truck. Z montážních linek by mělo sjet 25 tisíc náklaďáků ročně. Výstavbu nového závodu...

17. dubna 2026  15:26

Nejvyšší ceny paliv o víkendu opět mírně klesnou, nafta zlevní na 43 korun

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici PUMPA v Praze. (8.dubna 2026)

Maximální ceny paliv, které denně určuje stát, o víkendu opět mírně klesnou. Nejvyšší povolená cena nafty se oproti pátku sníží o 23 haléřů na 43,13 Kč za litr. Benzin bude možné prodávat za 41,33...

17. dubna 2026  15:09

Zavírání malých obchodů na venkově zpomalilo. Pomáhá podpora státu i bezobslužnost

ilustrační snímek

Úbytek malých prodejen v Česku polevuje. Pomáhají investice do modernizace i veřejná podpora. Zatímco v roce 2024 skončilo 163 obchodů do 400 metrů čtverečních, loni jich zaniklo pouhých 55....

17. dubna 2026  13:19

Metnar navrhl nového ředitele České pošty. Podnik byl loni v miliardové ztrátě

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO)

Česká pošta za loňský rok vykázala podle ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO) bez majetkových operací ztrátu přes jednu miliardu korun. Předloni to bylo 1,25 miliardy korun. Balíkové služby...

17. dubna 2026  10:40,  aktualizováno  12:18

Česká železnice není efektivní a zhoršuje se to, říká šéf AŽD Praha

Generální ředitel společnosti AŽD Zdeněk Chrdle

Tradiční český dodavatel zabezpečovací a signalizační drážní techniky, AŽD Praha, varuje ústy svého šéfa Zdeňka Chrdleho před zhoršující se efektivitou české železnice. Za tu podle něj nemůže...

17. dubna 2026

Piloti nad Washingtonem na nouzové frekvenci mňoukali. Záznam baví sociální sítě

Řídicí věž na letišti Ronalda Reagana v Arlingtonu ve Virginii (13. března 2026)

Na sociálních sítích koluje záznam dialogu dvou pilotů dopravních letadel s dispečery na letišti Ronalda Reagana ve Washingtonu. Pobavení i znepokojení vzbudil fakt, že piloti využili nouzovou...

17. dubna 2026  11:51

Hormuzem stále proplouvá jen pár lodí denně. Na obzoru se rýsuje dohoda s Íránem

Nákladní lodě u Hormuzského průlivu na snímku z 11. března 2026

Írán během diplomatických jednání se Spojenými státy naznačil, že je připraven umožnit některým lodím bezpečný průjezd ománskou částí Hormuzského průlivu. Podmínkou Teheránu je však dosažení dohody,...

17. dubna 2026  9:35

Lidl se spojil s Botasem. Tenisky ve vlastních barvách míří do prodeje

Limitovaná kolekce Lidl vychází z tradičního modelu Botas Iconic. (16. dubna...

Limitovaná edice tenisek nově spojuje značku Lidl a Botas. Nový model bot tradiční české značky ponese barevné prvky německého maloobchodního prodejce. Tenisky budou k dispozici pouze v množství 1...

17. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.