Přepychové i na Dubaji. Luxusní palác v oblacích léta tajili, teď je na prodej

Výčet luxusního sortimentu, který palác nabízí, ale nekončí. K dispozici je i speciální salonek, venkovní vířivky různých typů, pětadvaceti metrový plavecký bazén a kompletně zařízené lázně.

Luxusní hacienda byla od začátku koncipována jako přísně utajovaný projekt pro neznámou celebritu z Dubaje. Jenže už deset let je celý prostor nevyužitý.

Podle britského deníku The Sun není zcela jasné, kdy přesně začala výstavba, ale od začátku se mělo jednat o dominantu i mezi dalšími velmi luxusními byty v přepychovém Dubaji. Prostor v roce 2022 odkoupil realitní makléř Karl Haddad, který ho nyní dal k prodeji.

„Kdo si to koupí, bude mít doživotně ten nejlepší výhled na světě, a to je skutečně to, co dělá toto místo jedinečným prostorem,“ řekl Haddad.

Palác je v současné době nezařízený. Nový majitel musí mimo kupní cenu, která přesahuje miliardu českých korun, uhradit i další výdaje, aby se v nadzemním ráji dalo vůbec žít.

Luxusní palác v oblacích stojí přes miliardu korun, další investice jsou ale nutné. (6. února 2025)

O sídla v dubajském mrakodrapu Burdž Chalífa je však i přes to enormní zájem. Podle Haddada je trvale obsazeno 99 procent všech bytů.

Dodal také, že Palác v oblacích je sice stále neprodaný, ale starosti s hledáním nového majitele příliš nemá.

Potvrzuje to i Asad Khan, který je generálním ředitelem společnosti Invest Dubai Real Estate. Majitel Haddad si ho najal, aby netradiční střešní byt nabídl svým prominentním klientům.

„Výhled z přístřešku je prostě neuvěřitelný a toto je životní příležitost. pořídit si byt v nejznámější budova světa. Palác v oblacích jsem navštívil mnohokrát a pokaždé mi vyrazí dech,“ popisuje Khan.

Sám zároveň tvrdí, že celý byt je velmi dobrá investice, a proto mu případně ani nevadí si na pravého kupujícího počkat. „Podobné nemovitosti jsou sice i v New Yorku, Hong Kongu a Tokiu, ale náš palác je to nejlepší. Světový unikát,“ prohlašuje.

Jak se zdá, Dubaj je ve všech ohledech zaslíbeným městem těch, co na špičkový luxus nedají dopustit. Potvrzují to i nejnovější statistiky.

Agentura Bloomberg k tomu spočítala, že jen loňském roce se v Dubaji prodalo 435 domů v hodnotě více než 10 milionů dolarů (242,1 milionů Kč).

To je podle realitní kanceláře Knight Frank rekordní číslo, přičemž město překonalo v prodejích New York i Hongkong. Realitní kancelář odhaduje, že ceny ultraluxusních nemovitostí v Dubaji v letošním roce porostou, a to minimálně o pět procent.