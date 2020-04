Pákistán a Indie stojí před těžkým rozhodnutím, chtějí obnovit části ekonomiky

V důsledku zákazu vycházení jsou miliony lidí bez práce. Podle odhadů Světové banky by tak hospodářský růst Indie mohl v nynějším fiskálním roce zpomalit na 1,5 až 2,8 procenta, což by bylo nejméně za 30 let.



Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Indii už vystoupil na 9152, počet mrtvých se dostal na 308. Před dvěma týdny bylo nakažených méně než tisíc. Nárůst v počtu potvrzených případů byl zaznamenán navzdory tomu, že v zemi, která má 1,3 miliardy obyvatel, platí třítýdenní zákaz vycházení. Ten by měl vypršet 14. dubna, spekuluje se však o jeho prodloužení.

Indický premiér Naréndra Módí požádal své kolegy ve vládě, aby vypracovali plán na obnovení některých klíčových průmyslových sektorů, jelikož živobytí milionů lidí je ohroženo, uvedl vládní zdroj, který se zúčastnil jednání.

Jednou z variant je obnovit výrobu automobilů, textilu, elektroniky a produkci v obranném sektoru, stojí v dokumentu indické vlády, k němuž agentura Reuters získala přístup.

„Jak naznačil premiér, můžeme se posunout k obnovení ekonomické aktivity, ale zároveň musíme zcela dbát na omezení pohybu a udržování rozestupů,“ uvedl vrchní představitel severního státu Harijána Manóhar Lal Khattar. Stát Harijána chce rozdělit na tři zóny: červenou, kde bylo zaznamenáno nejvíce nakažených, oranžovou, kde jich je méně, a zelenou, kde se dosud nákaza nepotvrdila. Podle nejmenovaných zdrojů je možné, že se podobné rozdělení zavede i na federální úrovni.

V zelené zóně budou podle Khattara, který má blízko Módímu, moci obnovit produkci malé a střední podniky. Zprvu ale nebudou fungovat s využitím všech kapacit a podnikatelé se budou muset zaručit, že budou dodržovat vládní opatření.

Premiér Módí vyhlásil 25. března v zemi třítýdenní zákaz vycházení. Skončit by měl v úterý 14. dubna, ale očekává se jeho prodloužení. Několik států se pro prodloužení již vyjádřilo, jelikož se v hustě zalidněných oblastech začal šířit koronavirus, zároveň ale žádají, aby bylo omezení pohybu zmírněno.

Neumírat na koronavirus a zároveň neumírat hlady

Pákistánský premiér Imran Chán by se mezitím dnes měl setkat s představiteli vojenského a civilního vedení a rozhodnout, zda bude prodloužen zákaz vycházení po 15. dubnu, kdy má vypršet, sdělily agentuře Reuters dva vládní zdroje.

Podle jednoho z ministrů lze očekávat, že omezení bude prodlouženo nejméně o deset dní. Jednat by se podle něj na zasedání mělo také o uzavření míst s ohnisky infekce. Plánem je také obnovit některé sektory, zejména stavebnictví a export. Pákistán má zatím 5 374 nakažených a 93 mrtvých v souvislosti s koronavirem.



V nedělním projevu premiér Chán uvedl, že nejdůležitějším úkolem je teď zajistit, aby lidé neumírali na koronavirus a zároveň zabránit tomu, aby Pákistánci umírali hlady v důsledku přísných opatření.