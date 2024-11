Rusku hrozí nedostatek ovoce a zeleniny, dovozci kvůli pádu rublu ruší dodávky

Dodavatelé ovoce a zeleniny ze zemí, které Kreml označuje za „spřátelené“, zrušili řadu smluv na vývoz do Ruska kvůli hroutícímu se kurzu rublu, napsal server The Moscow Times, zakázaný ruskými úřady. Rušení dohodnutých dodávek se týká vývozců z Turecka, Egypta a Íránu, kteří požadují, aby byla do cen zahrnuta rostoucí měnová rizika.