Letadla schopná letět nadzvukovou rychlostí byla ve Spojených státech dlouho zakázaná kvůli obavám z hluku způsobeného aerodynamickým třeskem. Nyní se ale připravuje zrušení této dřívější regulace. Pokud by se tedy nástupce Concordu dočkal uvedení do provozu, mohly by ho aerolinky nasadit na více potenciálních tras, píše CNN.

Ve vývoji je nyní hned několik nadzvukových letadel, jejichž cílem je dosáhnout vyšší rychlosti než 1 Mach, tedy přibližně 1 193 km/h. Jednou ze společností, která letouny vyvíjí, je coloradská Boom Supersonic a jejich stroj jménem Overture. To je první skutečné nadzvukové osobní letadlo od konce Concordu.

„Je to pro nás vzrušující rok,“ svěřil se CNN zakladatel a generální ředitel společnosti Boom Supersonic Blake Scholl. „Do konce prosince chceme postavit první prototyp Overture, a pokud vše půjde, jak má, mohly by American Airlines, Japan Airlines a United Airlines převzít své motory do konce desetiletí.“

Nabídka Boomu vypadá lákavě. Společnost slibuje přepravu z jednoho konce Států na druhý během pár hodin. Rychlost 1,7 Machu by totiž dobu transkontinentálního letu mohla zkrátit až o polovinu.

Letadlo bude mít kapacitu 80 cestujících a jeho úroveň by měla odpovídat business třídě. S doletem přibližně 7 800 tisíc kilometrů tak stačí na přelet USA nebo Atlantského oceánu. Přes Tichý oceán se ale bez mezipřistání nedostane.

Zda o něj letecké společnosti budou mít zájem, je jiná věc. Zmíněné dohody s American, JAL a United jsou nezávazné a žádná z aerolinek neuvádí tyto smlouvy mezi investičními plány v dokumentech pro burzu.

Podle odhadů Boom Supersonic by navíc letadlo Overture spotřebovalo v přepočtu na jedno sedadlo dvakrát až třikrát více paliva než běžné letadlo na mezikontinentálním letu. Jako příklad uvádějí Airbus A350 nebo Boeing 787. Nezisková organizace International Council on Clean Transportation dokonce uvádí, že tento letoun spotřebuje pětkrát až sedmkrát více paliva, než je pro dálkové lety obvyklé.

Kdo to zaplatí?

Aerolinky by vyšší výdaje za palivo musely kompenzovat cenami letenek. Výzkumníci z univerzity v německém Wormsu nazvali tento jev jako „nadzvukovou přirážku“. Podle nich by ceny musely být zhruba o 38 procent vyšší než klasické letenky business třídy z New Yorku do Londýna. V červnu by tak cestující zaplatili zhruba 4 830 dolarů, což je přepočtu téměř 105 tisíc korun za jednosměrný let.

Scholl připustil, že pro většinu cestujících budou sedadla Overture pravděpodobně cenově nedostupná, přesto však podle něj existují lidé, kteří by tuto přepravu využívali. „Musíte se trefit do nějaké běžné cenové hladiny, a to byznys třída pro řadu lidí je. Není pro každého, ale i tak tvoří docela velký segment na trhu,“ řekl.

Kolik lidí ale tuto „nadzvukovou přirážku“ zaplatí? Svět se od doby Concordu výrazně zdigitalizoval a videohovory snížily potřebu osobních schůzek. „Společnost Boom bude potřebovat přibližně 12 až 15 miliard dolarů na uvedení Overture na trh. Podle mých informací získala ale zatím pouze 800 milionů,“ tvrdí Richard Aboulafia, který je výkonným ředitelem společnosti AeroDynamic Advisory a dlouhodobě neskrývá skepsi ohledně obchodního záměru Boomu.

Překážka jménem certifikace

Podle posledních zveřejněných informací o financování z roku 2023 měla společnost Boom k dispozici asi 700 milionů dolarů. Podle Scholla jim ale stačí méně než dvě miliardy. „Náš plán je, aby byl Overture uveden do provozu nejpozději v roce 2028,“ řekl. Podle některých kritiků je to ovšem časově nereálné.

Tomu přispívá i další výzva, které Boom čelí, a to schválení regulačními orgány. Certifikace letounu Airbus A350 v roce 2013 trvala přibližně osmnáct měsíců, přičemž proces schvalování se od roku 2020 výrazně zpomalil. Společnost ale počítá s pouhým rokem letových zkoušek.

Scholla to nijak neznepokojuje. „Neexistuje zde žádná záruka úspěchu, nejpravděpodobnější je neúspěch, ale to neznamená, že to je nemožné. Věřím, že společnost Boom splní své cíle a bude vyrábět letadla, která budou mnohem rychlejší než dnešní tryskáče,“ uzavírá podle CNN.