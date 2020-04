Zaměstnanci call center v Asii kvůli koronaviru bydlí v kancelářích

S problémy se potýkají firmy na takových místech, jako je Manila na Filipínách nebo Bangalúr v Indii, píše agentura AFP. Firmy se nyní musí vypořádat s omezením pohybu, které v zemích platí.



Jedním z důvodů, proč nemohou lidé pracovat z domova, je fakt, že mnoho Filipínců nebo Indů nemá dostačující připojení k internetu. Jiní kvůli špatnému připojení nestíhají reagovat na požadavky klientů dostatečně rychle.

Další překážkou je fakt, že klienti požadují přísné zabezpečení při práci s osobními daty nebo bankovními údaji. Navíc mnozí zaměstnavatelé na Filipínách a v Indii ani nemají prostředky na to, aby svým zaměstnancům poskytli laptopy nebo telefony pro práci z domova.

Některé společnosti v regionu se natolik obávaly toho, že by se jejich fungování mohlo zastavit, že pro zaměstnance zřídily provizorní ubytování přímo na pracovišti. K takovémuto kroku se rozhodla například firma Vodafone India, která zaměstnancům žijícím dočasně ve firmě zajišťuje jídlo. Tento postup se nelíbí odborům, které upozorňují, že pracovníci jsou prakticky uvěznění v kancelářích.

Fotografie zaměstnanců filipínského call centra, kteří kvůli dopravním omezením údajně nocují přímo v kancelářích, zveřejnil na začátku dubna list Financial Times. Podmínky zaměstnanců popsal jako nehumánní, zároveň však připomněl, že zaměstnanci některých filipínských firem mají ve zvyku nocovat v kancelářích i za normální situace, protože by dojížděním strávili příliš mnoho času. Nyní jsou však kanceláře přeplněné.

Vše o koronaviru Speciální příloha iDNES.cz. příznaky nemoci

zpravodajství a rozhovory

kontakty a pomoc

Současná krize by mohla sektor outsourcingových služeb v Asii destabilizovat. Některé velké společnosti, například australské firmy Telstra a Optus, již oznámily, že v nastalé situaci zaměstnají stovky pracovníků ve svých zemích původu, protože tak pro ně bude snazší se aktuálnímu stavu přizpůsobit, píše AFP. Současná krize by také mohla uspíšit snahu firem zautomatizovat procesy, které by místo lidí mohla vykonávat umělá inteligence.

„Umělá inteligence nestávkuje, může fungovat 24 hodin denně, sedm dní v týdnu,“ vysvětluje výhody pro společnosti Michael Czinkota, který vyučuje mezinárodní obchod na Georgetownské univerzitě ve Washingtonu.

Přesun pracovních míst a větší použití umělé inteligence by mohlo mít na Indii a Filipíny výrazný ekonomický dopad, protože nyní zde outsourcing živí miliony zaměstnanců a ročně generuje desítky miliard dolarů.