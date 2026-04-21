Otrávených balení s dětskou výživou od HiPP může být až 12, píší rakouská média

  7:04
Otrávených balení s dětskou výživou potravinářského výrobce HiPP by mohlo být až 12, dosud se přitom hovořilo o šesti baleních, z nichž pět se policii podařilo zajistit. Informují o tom rakouská média včetně veřejnoprávní stanice ORF, konkrétní zdroje ale neuvádějí.

Dětská výživa Hipp. | foto: ČTK

Případ vydírání firmy HiPP, která má sídlo v Německu, se bezprostředně týká Česka, Slovenska a Rakouska, kde se skleničky s výživou kontaminovanou jedem na krysy našly.

Podle rakouských médií neexistuje žádné potvrzení, že se do oběhu dostalo skutečně šest skleniček s výživou. Informaci o možných šesti dalších otrávených balení ale úřady nepotvrdily.

Bavorská policie uvedla, že v Německu, kde má firma HiPP centrálu, nebylo nalezeno žádné otrávené balení. Podle německé policie dvě balení úřady zajistily v České republice, dvě na Slovensku a jedno v Rakousku. Tam se dále pátrá po jednom dalším kontaminovaném balení. Mohlo být prodané ve městě Eisenstadt, které se nachází nedaleko hranic s Maďarskem. Není proto podle úřadů vyloučené, že ho koupil zákazník z této země.

„Chci 50 milionů, nebo dám do výživy jed.“ Vyděračská hrozba přišla firmě v e-mailu

Pátrání po otráveném balením se zaměřilo i na domovy pro seniory a nemocnice, výživu totiž zdravotníci a pečovatelé často používají pro seniory či handicapované.

Společnost HiPP dostala koncem března e-mail, ve které vyděrač podle listu Die Presse požadoval dva miliony eur (49 milionu korun). Zprávy si ale firma všimla až 16. dubna, kdy informovala policii. Společnost ke zpoždění uvedla, že e-mail přišel na obecnou adresu a nikoli do schránky konkrétního pracovníka.

V Česku se případem zabývají jihomoravští kriminalisté, hygienici i Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Česká policie uvedla, že míru ohrožení nepovažuje za vysokou. Kontaminované skleničky úřady nalezly v brněnském obchodě Tesco.

V brněnském Tesku našli dvě otrávené sklenice HiPP. Obsahovaly jed na krysy

Rakouská Agentura pro zdraví a bezpečnost potravin (AGES) upozornila, že látky obsažené v jedech na krysy snižují srážlivost krve a jejich požití se může projevit krvácením z dásní či z nosu, modřinami nebo přítomností krve ve stolici. V takových případech je třeba neprodleně vyhledat lékaře.

Česko může být líhní finačních technologií. Lidi máme, ale chybí kapitál, míní experti

Nejčtenější

Lidl se spojil s Botasem. Tenisky ve vlastních barvách míří do prodeje

Limitovaná kolekce Lidl vychází z tradičního modelu Botas Iconic. (16. dubna...

Limitovaná edice tenisek nově spojuje značku Lidl a Botas. Nový model bot tradiční české značky ponese barevné prvky německého maloobchodního prodejce. Tenisky budou k dispozici pouze v množství 1...

Druhý čínský šok. Průmyslu Evropy hrozí kolaps, ze kterého se nemusí vzpamatovat

Továrna Honor

Před dvaceti lety zasáhl svět takzvaný první čínský šok, kdy levné zboží z Asie rozložilo část západního průmyslu a připravilo miliony lidí o práci. Dnes přichází druhá a zřejmě mnohem bolestivější...

Írán opět zastavil ropnou tepnu. Dvě lodě v Hormuzském průlivu zasáhla palba

Sledujeme online
Hormuzský průliv.

Teherán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv, důvodem je pokračující americká námořní blokáda Íránu, uvedlo velitelství íránských ozbrojených sil. Úžina zůstala otevřena méně než 24 hodin. Nejméně...

Nutella s novou příchutí jde na trh. Značka rozšířila nabídku poprvé za desítky let

Ferrero Nutella německá

Pomazánka Nutella po více než šedesáti letech přichází s novou příchutí. Krok následuje jen krátce poté, kdy se její přítomnost na palubě kosmické lidi během měsíční mise Artemis II stala virální....

Sydney Sweeney oblékla džínové šortky a akcie oděvního obra rázně posílily

Sexy reklama Sydney Sweeney zvedla akcie oděvní firmy

Akcie americké oděvní firmy American Eagle zaznamenaly letos poprvé výrazný nárůst poté, co firma vydala reklamní spot pro svou novou letní kolekci „Syd For Short“ v hlavní roli s herečkou Sydney...

Změna po 15 letech. Cook opustí post generálního ředitele společnosti Apple

Tim Cook

Tim Cook po 15 letech opustí post generálního ředitele americké technologické společnosti Apple, od 1. září ho vystřídá John Ternus, který byl dosud odpovědný za hardware. V tiskovém prohlášení to v...

Zdlouhavé, složité a bez podpory. Jednotné měsíční hlášení bolí účetní, chtějí odklad

Premium
ilustrační snímek

Nový systém komunikace zaměstnavatelů se státem má za sebou první týdny ostrého fungování a především účetní z menších firem si stěžují na složité vyplňování formulářů. Až bude systém funkční, měl by...

21. dubna 2026

Rostou obavy o další obchodní tepnu světa. V ohrožení je Malacký průliv

Malá loď poblíž obřího tankeru na zkapalněný zemní plyn v Malackém průlivu (15....

Blokáda Hormuzského průlivu a nepředvídatelnost amerického prezidenta Donalda Trumpa oživují obavy, že podobné napětí může zasáhnout i další mimořádně důležitý strategický bod. Tím je Malacký průliv...

21. dubna 2026

Finanční stopka. Bez peněz EU se Česko do výstavby rychlotratí nepustí

Ilustrační snímek

Bez jasné záruky spolufinancování Česko výstavbu vysokorychlostních tratí nespustí. Plán vybudování sítě rychlodrah během zhruba patnácti let by totiž vyžadoval zhruba zdvojnásobení peněz, které nyní...

21. dubna 2026

Od aut až po plechovky. Jak válka s Íránem ovlivňuje světové dodávky hliníku

ilustrační snímek

Válka v Íránu odhalila slabiny nejen obchodu s ropou či zemním plynem, ale i dalšími komoditami, pro jejichž dodávky je oblast Perského zálivu klíčová. Jednou z nich je i hliník, kov s univerzálním...

20. dubna 2026

Znamená Tchaj-wan pro Česko málo? Bez něj se ale třeba nevyrobí vůbec žádné auto

Výroba Land Roverů stojí kvůli hackerskému útoku už několik dní.

Premiér Andrej Babiš v neděli nepřímo zpochybnil význam Tchaj-wanu pro Česko. Ostrovní stát však například dodává naší zemi čipy, bez kterých se nevyrobí vůbec žádné auto, upozornil automobilový...

20. dubna 2026  18:58

Brit oživuje v Rusku tradici výroby luxusních hodinek. Nosí je i Putin

Detail luxusních hodinek Raketa s rytinou odkazující na více ne ž300letou...

Na okraji carského parku v Petěrgofu, jen pár kilometrů západně od Petrohradu, rozkvétá staré hodinářské řemeslo. V továrně, jejíž kořeny sahají až do roku 1721, tikají hodinky značky Raketa, za...

20. dubna 2026

Je to plavba ohnivou koulí. Kapitán tankeru pokračuje v práci i navzdory nebezpečí

Pro kapitána-veterána Rahmana Al-Jubouriho, který pracuje na moři od roku 1984...

Rahman Al-Jubouri je irácký kapitán ropného tankeru plujícího vodami mezi Ománským zálivem a Hormuzským průlivem. Navzdory nebezpečí pokračuje ve své práci i přesto, že to je jedna z...

20. dubna 2026

Paliva v úterý opět zlevní, strop na naftu klesne na 40,86 Kč

ilustrační snímek

Pohonné hmoty v úterý opět zlevní. Nejvyšší povolená cena nafty se proti pondělku sníží o 2,27 Kč na 40,86 Kč za litr, benzin bude možné prodávat za 40,64 Kč za litr, tedy o 69 haléřů levněji. Ceny...

Na čaj s královnou-matkou. Na prodej je vila v Cornwallu s jedinečným příběhem

Nemovitost (na snímku uprostřed) má šest ložnic, šest koupelen a tři obývací...

Na prodej je luxusní nemovitost se devíti místnostmi, v níž pobývali členové britské královské rodiny. Vilu jménem Penolva stojící přímo na pobřeží Cornwallu navštěvovala královna-matka i její dcera...

20. dubna 2026  13:48

Ropné giganty investují miliardy do vzdálených vrtných lokalit. Vyhýbají se válce

Logo ExxonMobilu na newyorské burze cenných papírů.

Exxon Mobil, Chevron a další energetické společnosti urychlují hledání nových ložisek ropy a zemního plynu daleko od nebezpečí války na Blízkém východě. Obracejí svou pozornost k Africe a Jižní...

