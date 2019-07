Ostrovní domov za stovky milionů korun. Columbia Island je na prodej

Zajímavé je, že velikost prodávaného ostrova se nedá přesně uvést. Mění se totiž v závislosti na výšce mořské hladiny. A to není vše. Kromě samotného Columbia Islandu nabízí Sutton jako bonus i vedlejší holý ostrov Pea Island. Nabídka se objevila na stránkách realitní služby Sotheby’s.

Podle majitele je Columbia Island jediným soukromým ostrovem na prodej ve vzdálenosti do osmdesáti kilometrů od newyorského Manhattanu, píše CNBC. Jeho cena v přepočtu činí lehce přes 293 milionů korun.

Pětaosmdesátiletého Ala Suttona ostrov uchvátil na první pohled. „(Při pohledu zpátky) si říkám, zda by nebylo jednodušším řešením pro mou touhu po zenovém klidu půjčit si za deset dolarů loďku a jet rybařit, kamkoliv a kdykoliv by se mi zachtělo,“ řekl agentuře Bloomberg.

Milionář totiž do ostrova za třináct let investoval cca 8 milionů dolarů (180,5 milionu korun). Dům, který se na něm nachází, má rozlohu 522 m2, jsou v něm čtyři ložnice, dvě koupelny a velká kuchyň. Kromě toho je také energeticky soběstačný – na střeše má solární panely, které pokryjí jeho spotřebu elektřiny, a vodu získává z čističky.

Dům je navíc zabezpečený proti hurikánům. Zdi, které ho dělí od moře, jsou přes 1,5 metru široké a více než 4 metry vysoké. Ve sklepě je navíc pumpa, která zvládne vytlačit zpět do moře až 227 tisíc litrů vody za hodinu.

Party ostrov

Sutton tvrdí, že v domě zatím ještě nikdo nikdy nebydlel. „Celou tu dobu byl ve výstavbě,“ řekl CNBC. „Většina práce už je hotová, takže se tam teď klidně může někdo nastěhovat,“ dodal. Ostrov je podle něj ideální pro sportovce. Ti ho totiž prý dovedou nejlépe využít.

Vedlejší Pea Island označil za bývalý „party ostrov“. Co přesně tím myslí však novinářům odmítl sdělit. Předchozí majitel, Huguenot Yacht Club, na něm podle CNBC pořádal závody jachet a akce pro manželky a děti svých členů.

V současnosti však ostrov podle Suttona funguje spíš jako malá přírodní rezervace. Původně ho ale koupil z jiného důvodu. „Jen tak jsem si mohl být jistý, že nebudu mít nepříjemné sousedy,“ uvedl pro Bloomberg.

Médiím také sdělil, že mu nevadí, že z jeho tvrdé práce budou těžit noví majitelé. Pokud by se ostrov prodal za uvedenou cenu, sotva na tom vydělá. „Nikdy jsem moc neutrácel, tedy než jsem koupil tenhle ostrov,“ řekl. „Ale bylo to (rekonstrukce ostrova, pozn. redakce) něco, co jsem věděl, že chci udělat pořádně,“ dodal.