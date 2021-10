Pandemie zhoršila život v nejchudších zemích, říká OSN a žádá o pomoc bohaté

Podle nové zprávy Organizace spojených národů koronavirová pandemie dramaticky zhoršila život lidí v nejchudších zemích světa. Konference OSN o obchodu a rozvoji, která je jednou z odborných organizací této mezinárodní organizace, proto vyzývá rozvinuté země k jejich větší podpoře. Informoval o tom deník Deutsche Welle.

Kvůli pandemii nemoci covid-19 se podle OSN ve většině rozvíjejících se států téměř eliminoval pokrok, kterého tyto státy za posledních třicet let dosáhly. Dopady na zdraví lidí či jejich vzdělání jsou obrovské. Prohlubuje se chudoba. Málo se očkuje. Z přibližně 1,1 miliardy lidí, kteří po celém světě v nejméně rozvinutých zemích světa žijí, byla proti koronavirovému onemocnění očkována pouze dvě procenta z nich.

Organizace spojených národů v současné době za nejméně rozvinuté ekonomiky označuje hned 46 zemí. Drtivá většina z nich se nachází v Africe, kde jde o 33 států. Dalších devět je v Asii, tři v Tichomoří a jeden v Americe.

Ty podle OSN nyní čelí obrovským výzvám. Aby se v dohledné době podařilo v těchto zemích kupříkladu vymýtit chudobu, mělo by se průměrné tempo růstu hrubého domácího produktu v těchto ekonomikách pohybovat alespoň kolem devíti procent. Podle Organizace spojených národů to všech 46 ekonomik nezvládne bez podpory bohatých a rozvinutých států. Podpora by se měla pohybovat v řádu několika stovek miliard dolarů.

„Zaostalé státy potřebují podporu mezinárodních společenství k jejich budoucímu rozvoji. Díky tomu budou mít možnost čelit starým i novým výzvám, jako je třeba probíhající změna klimatu nebo případné další pandemie,“ okomentovala situaci generální tajemnice Konference OSN o obchodu a rozvoji Rebeca Grynspan.

V roce 1971 čítal seznam nejméně rozvinutých států světě 52 ekonomik. Během posledních let se tedy podařilo sociálně a ekonomicky posunout jen šesti státům. Jde o Bostwanu, Kapverdy, Maledivy, Samou, Rovníkovou Guineu a Vanuatu. V blízké době se očekává, že ze seznamu bude vyškrtnuta Angola. Země jako třeba Haiti, Bangladéš, Jemen, Uganda, Mali, Malawi nebo Čad však v seznamu budou zřejmě i několik dalších let.