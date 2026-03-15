Puck a jeho syn Byron Lazaroff-Puck plánují podávat hranolky se steaky z hovězího masa z plemene černého skotu wagyu, které se chová v prefektuře Mijazaki na jihozápadě Japonska. Puck z hovězího masa také poprvé připraví nigiri, tedy druh sushi. „Všichni rádi používáme hovězí maso z Mijazaki. Je to to nejlepší hovězí na světě,“ řekl 76letý šéfkuchař.
Více než 100 kuchařů z Puckova týmu společně naservíruje přes 70 pokrmů z mezinárodní kuchyně. K dispozici budou mít bezmála 160 kilogramů hovězího masa, stovky kilogramů mořských plodů a sushi a 2 tisíce čokoládových minioscarů, aby si každý z přítomných mohl domů odnést svou vlastní sošku.
Po hovězím, které si podle Pucka velmi oblíbili herci jako Benicio del Toro či Sean Penn, se na této akci pokaždé zapráší. Poprvé se na každoroční párty po slavnostním předávání cen objevilo v roce 2018. Mezi nápoji se bude nabízet například Dassai Blue, saké vyráběné v USA proslulým výrobcem Dassai z japonské prefektury Jamaguči, které bylo rozléváno i loni.
Svět se jména nejlepších filmů a herců oceněných Oscarem dozví v noci z neděle 15. března na pondělí 16. března. Slavnostní vyhlášení 98. ročníku filmových cen proběhne v Los Angeles. Nejvíce šancí na slavnou sošku mají filmy Hříšníci a Jedna bitva za druhou. Celkem 16 nominací pro Hříšníky je nový rekord. Favorizované drama Jedna bitva za druhou s Leonardem DiCapriem v hlavní roli získalo o tři méně.