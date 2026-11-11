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Polský Orlen ukončil kontrakt na katarský plyn. Dodávky nebyly spolehlivé

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  11:12
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Průmyslový komplex na zpracování zkapalněného zemního plynu společnosti QatarEnergy v Ras Laffan na archivním snímku z 2. března 2026 | foto: Reuters

Největší polská energetická společnost Orlen ukončila jeden ze svých dvou dlouhodobých kontraktů na dodávky zkapalněného zemního plynu (LNG) od katarské společnosti QatarEnergy. Důvodem je výpadek v dodávkách, který způsobil konflikt na Blízkém východě, oznámila skupina, jejíž součástí je i největší rafinerská a petrochemická společnost v Česku Orlen Unipetrol.

Podle agentury Reuters jde o vůbec první známé zrušení dlouhodobého kontraktu na dodávky plynu od této firmy poté, co vývoz narušila válka s Íránem. Krok Orlenu tak podtrhuje obchodní důsledky konfliktu na katarský LNG byznys, který byl dlouho považován za stabilní.

Zrušená smlouva se týkala dodávek zkapalněného zemního plynu v rozsahu jednoho milionu tun ročně a měla platit až do roku 2034. Polská společnost však uvedla, že využila právo na zrušení kontraktu kvůli pokračující vyšší moci znemožňující plnit smluvní závazky ohledně dodávek. Dodala, že smlouva zůstane v platnosti ještě 60 dnů.

Evropě se přestává vyplácet skladování plynu. Důvodem je přechod na LNG

LNG infrastruktura společnosti QatarEnergy se stala terčem íránských dronů. Válka, kterou na konci února odstartovaly americko-izraelské útoky, navíc ochromila dopravu v Hormuzském průlivu. Tím běžně prochází asi pětina světových dodávek zemního plynu, které od energetické krize v roce 2022 hrají klíčovou roli v zásobování Evropy.

Společnost Orlen uvedla, že zrušení kontraktu neohrozí schopnost podniku zajistit si potřebné dodávky. „Produkce plynu z vlastních polí spolu s dlouhodobými kontrakty o dodávkách plynu zajišťuje plné pokrytí potřeb naší skupiny,“ dodala.

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