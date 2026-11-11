Podle agentury Reuters jde o vůbec první známé zrušení dlouhodobého kontraktu na dodávky plynu od této firmy poté, co vývoz narušila válka s Íránem. Krok Orlenu tak podtrhuje obchodní důsledky konfliktu na katarský LNG byznys, který byl dlouho považován za stabilní.
Zrušená smlouva se týkala dodávek zkapalněného zemního plynu v rozsahu jednoho milionu tun ročně a měla platit až do roku 2034. Polská společnost však uvedla, že využila právo na zrušení kontraktu kvůli pokračující vyšší moci znemožňující plnit smluvní závazky ohledně dodávek. Dodala, že smlouva zůstane v platnosti ještě 60 dnů.
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LNG infrastruktura společnosti QatarEnergy se stala terčem íránských dronů. Válka, kterou na konci února odstartovaly americko-izraelské útoky, navíc ochromila dopravu v Hormuzském průlivu. Tím běžně prochází asi pětina světových dodávek zemního plynu, které od energetické krize v roce 2022 hrají klíčovou roli v zásobování Evropy.
Společnost Orlen uvedla, že zrušení kontraktu neohrozí schopnost podniku zajistit si potřebné dodávky. „Produkce plynu z vlastních polí spolu s dlouhodobými kontrakty o dodávkách plynu zajišťuje plné pokrytí potřeb naší skupiny,“ dodala.