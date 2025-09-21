Orient Express představil první luxusní plachetnici. Nabídne cesty po Evropě i Karibiku

Sto čtyřicet let po představení prvního luxusního vlaku přidává značka Orient Express do svého portfolia další dopravní prostředek. Koleje a pražce vyměnila za moře a oceán. Superjachta Orient Express Corinthian, která pojme až 110 cestujících, bude největší plachetnicí na světě.
Orient Express Corinthian bude první plachetnicí ve světě luxusních jachet....

Orient Express Corinthian bude první plachetnicí ve světě luxusních jachet. (11. března 2025)

Orient Express Corinthian bude první plachetnicí ve světě luxusních jachet....
Orient Express Corinthian bude první plachetnicí ve světě luxusních jachet....
Před týdnem byly na plachetnici Orient Express Corinthian umístěny stožáry na...
Na lodi Orient Express Corinthian bude 54 pokojů pro 110 cestujících. (11....
Vývoj lodi nebyl jednoduchý, neboť požadavky na bezpečnost a efektivitu se výrazně liší od standardů klasických lodí. A do výroby plachty o velikosti 1 500 metrů čtverečních se také nikomu nechtělo. Nakonec tedy spojily síly francouzská hotelová skupina Accor a loděnice Chantiers de l’Atlantique. Výsledkem je jedinečná loď poháněná třemi plachtami, jejichž stěžně byly nainstalovány minulý týden.

„Zvednutí stěžňů je významným okamžikem v životě každé plachetnice. Dodávají lodi její hybnost, profil a vertikálnost,“ vyjádřil se provozní ředitel Orient Express Sailing Yachts Vianney Vautier. „Pro nás to také ztělesňuje ambice, jak spojit nadčasovou eleganci plachet s nejmodernější technologickou inovací SolidSail.“

Kromě technické stránky bude loď špičkově vybavená i designově. Interiér navrhoval umělecký ředitel Orient Expressu Maxime d’Angeac s odkazem na francouzské umění a legendární zaoceánské lodě. Celkem 220 metrů dlouhá plachetnice nabídne čtyřiapadesát kajut o rozloze 45 až 225 metrů čtverečních s arkýřovými okny a vysokými stropy.

Luxus na kolejích opět táhne. Jak to funguje v novodobém Orient Expresu

Největší apartmá se dvěma ložnicemi ponese jméno Agathy Christie. Kromě terasy a uměleckých děl bude součástí zážitku i služba komorníka, vybavení na míru, bary, salonky nebo exkluzivní eventy v jednotlivých destinacích.

Na palubě budou dále například dva bazény, kabaret, kino, jógové studio a pět restaurací. Gastronomii zde bude mít na starost šéfkuchař oceněný sedmnácti michelinskými hvězdami Yannick Alléno.

První pasažéři se na luxusní plachetnici nalodí 6. června 2026 v Marseille. Během týdne zažijí plavbu podél Francouzské riviéry se zastávkami v Cannes a Saint Tropez. V jednotlivých městech na ně pak čeká speciální program od jízdy v kabrioletech s lanýžovým obědem až po večírek v Palais Bulles.

V průběhu léta ale Orient Express nabídne i plavby podél slunných břehů Itálie, Sicílie, Jadranu nebo Španělska. Na podzim pak plachetnice vymění Středozemní moře za Karibik. Dvanáctého října se totiž vydá na dvoutýdenní plavbu z Lisabonu na Barbados se zastávkou na Azorských ostrovech a v tyrkysových zátokách bude kroužit až do března 2027.

