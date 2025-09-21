Vývoj lodi nebyl jednoduchý, neboť požadavky na bezpečnost a efektivitu se výrazně liší od standardů klasických lodí. A do výroby plachty o velikosti 1 500 metrů čtverečních se také nikomu nechtělo. Nakonec tedy spojily síly francouzská hotelová skupina Accor a loděnice Chantiers de l’Atlantique. Výsledkem je jedinečná loď poháněná třemi plachtami, jejichž stěžně byly nainstalovány minulý týden.
„Zvednutí stěžňů je významným okamžikem v životě každé plachetnice. Dodávají lodi její hybnost, profil a vertikálnost,“ vyjádřil se provozní ředitel Orient Express Sailing Yachts Vianney Vautier. „Pro nás to také ztělesňuje ambice, jak spojit nadčasovou eleganci plachet s nejmodernější technologickou inovací SolidSail.“
Kromě technické stránky bude loď špičkově vybavená i designově. Interiér navrhoval umělecký ředitel Orient Expressu Maxime d’Angeac s odkazem na francouzské umění a legendární zaoceánské lodě. Celkem 220 metrů dlouhá plachetnice nabídne čtyřiapadesát kajut o rozloze 45 až 225 metrů čtverečních s arkýřovými okny a vysokými stropy.
Největší apartmá se dvěma ložnicemi ponese jméno Agathy Christie. Kromě terasy a uměleckých děl bude součástí zážitku i služba komorníka, vybavení na míru, bary, salonky nebo exkluzivní eventy v jednotlivých destinacích.
Na palubě budou dále například dva bazény, kabaret, kino, jógové studio a pět restaurací. Gastronomii zde bude mít na starost šéfkuchař oceněný sedmnácti michelinskými hvězdami Yannick Alléno.
První pasažéři se na luxusní plachetnici nalodí 6. června 2026 v Marseille. Během týdne zažijí plavbu podél Francouzské riviéry se zastávkami v Cannes a Saint Tropez. V jednotlivých městech na ně pak čeká speciální program od jízdy v kabrioletech s lanýžovým obědem až po večírek v Palais Bulles.
V průběhu léta ale Orient Express nabídne i plavby podél slunných břehů Itálie, Sicílie, Jadranu nebo Španělska. Na podzim pak plachetnice vymění Středozemní moře za Karibik. Dvanáctého října se totiž vydá na dvoutýdenní plavbu z Lisabonu na Barbados se zastávkou na Azorských ostrovech a v tyrkysových zátokách bude kroužit až do března 2027.