Když se Rob McDaniel chystá připravovat smoothie pro své čtyři děti, přidává do něj kromě lesního ovoce a medu také 30 až 60 gramů syrových hovězích jater. „Myslím si, že to takhle má chutnat a děti to milují,“ řekl Bloombergu zdravotník a generální ředitel společnosti Primal Pastures. Ta tvrdí, že prodává nejčistší maso v Americe a kromě toho má v nabídce i kuřecí žaludky či hovězí srdce.
McDaniel je jedním z mnoha, kteří těží z aktuální vysoké poptávky po zvířecích vnitřnostech. Díky marketingové kampani a mletému masu smíchanému s orgány se mu podařilo zaujmout i stále se zvětšující skupinu fanoušků hlásící se ke sloganu Make America Healthy Again (Udělejme Ameriku znovu zdravou), která přírodní stravu vyhledává.
Jeho směs zvaná Paleo Beef Blend obsahující 80 procent mletého hovězího masa, deset procent hovězích jater a deset procent hovězích srdcí, oslovila i dosud méně přesvědčené zákazníky. Výrobce totiž tvrdí, že chuť vnitřností ve směsi neucítí.
Orgány jsou nové hovězí
Za průkopníka v prodeji zvířecích vnitřností je považována firma Force of Nature Meats, která přišla také s termínem „ancestral“ (prastarý, původní). Ten následně přebralo mnoho dalších amerických naček s podobnou filozofií. „Když jsme poprvé představili naši směs z vnitřností, lidé se na nás dívali, jako bychom měli čtyři oči a ocas. Časy se ale změnily,“ popisuje generální ředitel firmy Robby Sansom.
Podle agentury Circana, která se zabývá průzkumem spotřebitelského chování, vzrostl od roku 2020 prodej hovězích vnitřností v USA o 49 procent. V případě kuřecích je to dokonce o 388 procent. Rostoucí zájem je vidět i v amerických supermarketech. Řetězec Whole Foods nabízel v roce 2021 pouze jeden druh orgánového mixu, dnes prodává varianty směsí z pěti různých zvířat – zvěřiny, hovězího, bizona, kuřete a krůty.
Začátkem letošního roku představila vláda Spojených států novou potravinovou pyramidu, která klade důraz na bílkoviny a vybízí k vaření na hovězím loji. Nárůst prodeje na sebe nenechal dlouho čekat. „Zákazníci oceňují, že lůj dokáže zvýšit kulinářskou úroveň téměř každého jídla. Jeho výhodou je také vysoký kouřový bod,“ tvrdí mluvčí Whole Foods Brooke Gil a zmiňuje charakteristiku udávající teplotu, při které se tuk začíná přepalovat.
Popularita těchto výrobků je pozoruhodná i vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám. Necelý půl kilogram hovězí směsi Force of Nature stojí 13,99 dolarů (290 korun), zatímco klasické bio maso stojí necelých deset dolarů (210 korun).
„Vnitřnosti již nejsou levné kusy masa, které nikdo nechce,“ vysvětluje Eugene Kang, generální ředitel společnosti Archer Meat Snacks vyrábějící tyčinky ze zvířecích orgánů.
Síla sociálních sítí
Spotřeba jater, žaludků a ledvinek dosáhla v USA vrcholu ve 40. letech 20. století. Tehdy za tím ovšem nestál trend, ale přídělový systém a nedostatek masa. Poptávka opět vzrostla během covidové pandemie, kdy se Američané začali více zajímat o své zdraví. Doporučení se velmi rychle začala šířit na sociálních sítích a dala vzniknout hnutí MAHA i kontroverzním influencerům.
Jednou z nejvýraznějších postav je Brian Johnson, vystupující pod přezdívkou Liver King. Ten nasbíral miliony sledujících tím, že propagoval „původní stravu“ založenou například na syrových býčích varlatech.
Liver King dinner pic.twitter.com/4a1XRi4QBu— Liver King (@liverking) December 21, 2024
„Liver King byl požehnáním i prokletím,“ vzpomíná Ken Power, spoluzakladatel společnosti TruBeef Organic. „Johnsonovi se tehdy podařilo vyvolat šílenství zejména mezi mladými muži posedlými fitness kulturou. Museli jsme dokonce stanovit limit objednávek na 13,5 kilo jater a 9 kilo pro ledviny a srdce.“
Několik zákazníků se pokoušelo systém oklamat tím, že použili kreditní kartu svých příbuzných. „Zjistil jsem, že konzumovali denně dva až tři kilogramy vnitřností, což už ani není zdravé. Dnes je naštěstí situace klidnější a chodí k nám širší spektrum lidí,“ dodává Power.
Podle americké dietoložky Julie Zumpanové jsou vnitřnosti koncentrovaným zdrojem živin včetně vitamínů skupiny B, hořčíku, selenu a zinku. „Nadměrná konzumace ovšem může vést k vyšším hladinám nasycených tuků a cholesterolu. Vždy by také mělo být tepelně upravené, aby se zabránilo bakteriální kontaminaci,“ uzavřela pro Bloomberg.