Oracle šokoval investory svým posledním čtvrtletním výsledkem, píše The Wall Street Journal. Nasmlouvané příjmy vyskočily během pouhých tří měsíců na 455 miliard dolarů, více než trojnásobek proti předchozímu období. Firma zároveň naznačila, že v jednání má další kontrakty, které mohou tuto částku posunout přes půl bilionu dolarů.
Hlavním motorem tohoto růstu je obrovská poptávka po výpočetním výkonu ze strany firem vyvíjejících a provozujících systémy umělé inteligence. Klíčovým zákazníkem se stala společnost OpenAI, která podle informací amerických médií podepsala s Oraclem kontrakt v hodnotě zhruba 300 miliard dolarů.
Obří risk s OpenAI
Dohoda mezi Oraclem a OpenAI patří mezi největší cloudové kontrakty všech dob. Během pěti let má startup vedený Samem Altmanem nakoupit od Oraclu výpočetní kapacity odpovídající „spotřebě“ čtyř milionů domácností, odhadl The Wall Street Journal. Podle zdrojů blízkých jednání má jen tato smlouva tvořit naprostou většinu z nově oznámených budoucích příjmů Oraclu.
Pro obě firmy jde ale o riskantní krok. OpenAI i přes obrovskou popularitu svého nástroje ChatGPT vykazuje roční příjem okolo 10 miliard dolarů – tedy zhruba pětinu částky, kterou bude muset průměrně platit Oraclu každý rok. Sama firma odhaduje, že do roku 2029 nasbírá kumulovanou ztrátu ve výši 44 miliard dolarů, než se dostane do černých čísel. Oracle se naopak váže k jednomu dominantnímu zákazníkovi, což jej činí zranitelným v případě, že by AI boom ztratil na tempu.
Růst akcií i jmění zakladatele
Reakce trhu na oznámené výsledky a uzavřené kontrakty byla okamžitá. Akcie Oraclu vyskočily během jediného dne o více než čtyřicet procent, což firmu posunulo k hranici tržní kapitalizace 950 miliard dolarů. Tak dramatický růst nezažila společnost od devadesátých let.
Z obřího skoku cen akcií těžil i spoluzakladatel a předseda představenstva Larry Ellison. Jeho osobní majetek se podle propočtů zvětšil o více než 100 miliard dolarů, čímž se podle agentury Bloomberg stal nejbohatším člověkem světa.
Aby Oracle dokázal své závazky přetavit do skutečných příjmů, musí postavit a rozšířit síť datových center. Jen dohoda s OpenAI vyžaduje výkon 4,5 gigawattu – více než dvojnásobek produkce americké Hooverovy přehrady. To s sebou nese nejen nároky na dodávky elektrické energie a stavební povolení, ale také na zajištění nedostatkových čipů Nvidia, které jsou pro trénování i provoz AI modelů nezbytné.
Oracle na výstavbě spolupracuje s dalšími partnery, datová centra mají vznikat napříč Spojenými státy od Wyomingu přes Pensylvánii až po Texas a Nové Mexiko.
Finanční tlak a konkurence
Ambiciózní plány však mají svou cenu. Podle údajů S&P Global má Oracle dluhovou zátěž mnohem vyšší než jeho rivalové. Zatímco Microsoft operuje s poměrem dluhu k vlastnímu kapitálu okolo 33 procent, u Oraclu je to více než 400 procent. Firma tak pravděpodobně bude muset spoléhat na nové úvěry, aby dokázala financovat nákup AI čipů i stavbu center.
Současně čelí tvrdé konkurenci technologických gigantů, jako jsou Amazon, Google nebo právě Microsoft, kteří do AI investují desítky miliard dolarů ročně a disponují mnohem silnějšími finančními rezervami, upozornil The Wall Street Journal.
Oracle odhaduje, že jeho příjmy z cloudové infrastruktury se do roku 2029 zvýší na 114 miliard dolarů, proti 10 miliardám za poslední fiskální rok. To by znamenalo, že celkové tržby firmy se během příštích tří let více než zdvojnásobí. Na rozdíl od konkurence staví Oracle svou budoucnost téměř výhradně na umělé inteligenci. Pokud by zájem o AI polevil, Microsoft či Amazon budou mít stále stabilní byznys v podobě kancelářských aplikací či e-commerce. Oracle však vsadil téměř vše na jednu kartu.
Srovnání s Nvidií, jejíž hodnota raketově vzrostla díky čipům pro AI, se nabízí. Obě společnosti těží z prudkého růstu poptávky a obě si stanovily velmi ambiciózní cíle. Rozdíl je v tom, že Oracle prodává infrastrukturu, na níž běží AI modely, zatímco Nvidia dodává samotný hardware, uzavírá americký web.