Oracle se veze na vlně AI, i proto je teď zakladatel firmy nejbohatší na světě

Autor:
  14:13
Společnost Oracle, dlouhá desetiletí známá především jako výrobce databázového softwaru, se během několika posledních měsíců ocitla na špici boomu umělé inteligence. Poslední oznámený kontrakt katapultoval firmu mezi akciové hvězdy technologického světa a z jejího zakladatele Larryho Ellisona učinil nejbohatšího muže planety.
Zakladatel Oraclu Larry Ellison během Grand Prix F1 6. července 2025

Zakladatel Oraclu Larry Ellison během Grand Prix F1 6. července 2025 | foto: Profimedia.cz

Šéf Oraclu Larry Ellison při návštěvě v Bílém domě (21. ledna 2025)
Spoluzakladatel softwarové společnosti Oracle Larry Ellison
Spoluzakladatel softwarové společnosti Oracle Larry Ellison
Larry Ellison: 103 miliard dolarů
8 fotografií

Oracle šokoval investory svým posledním čtvrtletním výsledkem, píše The Wall Street Journal. Nasmlouvané příjmy vyskočily během pouhých tří měsíců na 455 miliard dolarů, více než trojnásobek proti předchozímu období. Firma zároveň naznačila, že v jednání má další kontrakty, které mohou tuto částku posunout přes půl bilionu dolarů.

Musk už není nejbohatším člověkem světa, předehnal ho vývojářský průkopník

Hlavním motorem tohoto růstu je obrovská poptávka po výpočetním výkonu ze strany firem vyvíjejících a provozujících systémy umělé inteligence. Klíčovým zákazníkem se stala společnost OpenAI, která podle informací amerických médií podepsala s Oraclem kontrakt v hodnotě zhruba 300 miliard dolarů.

Obří risk s OpenAI

Dohoda mezi Oraclem a OpenAI patří mezi největší cloudové kontrakty všech dob. Během pěti let má startup vedený Samem Altmanem nakoupit od Oraclu výpočetní kapacity odpovídající „spotřebě“ čtyř milionů domácností, odhadl The Wall Street Journal. Podle zdrojů blízkých jednání má jen tato smlouva tvořit naprostou většinu z nově oznámených budoucích příjmů Oraclu.

Nvidia výrazně navýšila tržby i zisk, investoři mají přesto obavy

Pro obě firmy jde ale o riskantní krok. OpenAI i přes obrovskou popularitu svého nástroje ChatGPT vykazuje roční příjem okolo 10 miliard dolarů – tedy zhruba pětinu částky, kterou bude muset průměrně platit Oraclu každý rok. Sama firma odhaduje, že do roku 2029 nasbírá kumulovanou ztrátu ve výši 44 miliard dolarů, než se dostane do černých čísel. Oracle se naopak váže k jednomu dominantnímu zákazníkovi, což jej činí zranitelným v případě, že by AI boom ztratil na tempu.

Růst akcií i jmění zakladatele

Reakce trhu na oznámené výsledky a uzavřené kontrakty byla okamžitá. Akcie Oraclu vyskočily během jediného dne o více než čtyřicet procent, což firmu posunulo k hranici tržní kapitalizace 950 miliard dolarů. Tak dramatický růst nezažila společnost od devadesátých let.

Z obřího skoku cen akcií těžil i spoluzakladatel a předseda představenstva Larry Ellison. Jeho osobní majetek se podle propočtů zvětšil o více než 100 miliard dolarů, čímž se podle agentury Bloomberg stal nejbohatším člověkem světa.

Aby Oracle dokázal své závazky přetavit do skutečných příjmů, musí postavit a rozšířit síť datových center. Jen dohoda s OpenAI vyžaduje výkon 4,5 gigawattu – více než dvojnásobek produkce americké Hooverovy přehrady. To s sebou nese nejen nároky na dodávky elektrické energie a stavební povolení, ale také na zajištění nedostatkových čipů Nvidia, které jsou pro trénování i provoz AI modelů nezbytné.

Nvidia vládne trhu. Její tržní hodnota trhla rekord, nechala za sebou Apple i Microsoft

Oracle na výstavbě spolupracuje s dalšími partnery, datová centra mají vznikat napříč Spojenými státy od Wyomingu přes Pensylvánii až po Texas a Nové Mexiko.

Finanční tlak a konkurence

Ambiciózní plány však mají svou cenu. Podle údajů S&P Global má Oracle dluhovou zátěž mnohem vyšší než jeho rivalové. Zatímco Microsoft operuje s poměrem dluhu k vlastnímu kapitálu okolo 33 procent, u Oraclu je to více než 400 procent. Firma tak pravděpodobně bude muset spoléhat na nové úvěry, aby dokázala financovat nákup AI čipů i stavbu center.

Současně čelí tvrdé konkurenci technologických gigantů, jako jsou Amazon, Google nebo právě Microsoft, kteří do AI investují desítky miliard dolarů ročně a disponují mnohem silnějšími finančními rezervami, upozornil The Wall Street Journal.

Oracle odhaduje, že jeho příjmy z cloudové infrastruktury se do roku 2029 zvýší na 114 miliard dolarů, proti 10 miliardám za poslední fiskální rok. To by znamenalo, že celkové tržby firmy se během příštích tří let více než zdvojnásobí. Na rozdíl od konkurence staví Oracle svou budoucnost téměř výhradně na umělé inteligenci. Pokud by zájem o AI polevil, Microsoft či Amazon budou mít stále stabilní byznys v podobě kancelářských aplikací či e-commerce. Oracle však vsadil téměř vše na jednu kartu.

Srovnání s Nvidií, jejíž hodnota raketově vzrostla díky čipům pro AI, se nabízí. Obě společnosti těží z prudkého růstu poptávky a obě si stanovily velmi ambiciózní cíle. Rozdíl je v tom, že Oracle prodává infrastrukturu, na níž běží AI modely, zatímco Nvidia dodává samotný hardware, uzavírá americký web.

Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

OBRAZEM: Lego představilo svou dosud nejdražší stavebnici – Hvězdu smrti

Fanoušci stavebnic LEGO: Star Wars se mohou těšit na nový kousek. Alespoň ti z nich, kteří nemají hluboko do kapsy. Za prozatím rekordní sumu si pořídí set, na němž budou moct obdivovat i jednotlivé...

Už se blyští skoro vše. Trump změnil Bílý dům ve „zlatou kancelář pro zlatý věk“

Během svého druhého funkčního období americký prezident Donald Trump neustále pokračuje v proměnách interiéru Bílého domu. Sjednocujícím tématem je extravagance, jedna barevná tématika však vyniká...

Čekali haléře, přišlo zdražení o koruny. Ceníky pivovaru hospodské zaskočily

Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, od 1. října zvýší ceny části svých čepovaných i balených piv. Podle firmy půjde v průměru o 68 haléřů na půllitr, tedy o necelá tři procenta. Jenže v nových...

Vysavače, mikrovlnky, ale i auta. Majetek zkrachovalého Okay míří do dražby

Od nábytku a vysokozdvižných vozíků až po vysavače, mikrovlnné trouby či několik automobilů. Příští pátek se bude dražit různorodý majetek zkrachovalého prodejce Okay. Podle znaleckého posudku...

Český Steve Jobs, predátor. Nejbližší vzpomínají na Petra Kellnera

Osobnost zesnulého nejbohatšího Čecha Petra Kellnera zůstává léta obestřena tajemstvím. S médii se totiž nikdy moc bavit nechtěl a své soukromí si pečlivě střežil. Vnést trochu světla do jeho příběhu...

Oracle se veze na vlně AI, i proto je teď zakladatel firmy nejbohatší na světě

Společnost Oracle, dlouhá desetiletí známá především jako výrobce databázového softwaru, se během několika posledních měsíců ocitla na špici boomu umělé inteligence. Poslední oznámený kontrakt...

11. září 2025  14:13

Diamo pod tlakem kvůli heřmanické haldě. Padají žaloby, Ostrava jedná s koksovnami

Společnost Ridera Bohemia podala tento týden žalobu na státní podnik Diamo kvůli poškození dobré pověsti. Jde již o třetí právní spor mezi oběma firmami. První žaloby se týkají neuhrazených závazků...

11. září 2025  13:36

Méně danit práci, více majetek. Experti představili daňovou reformu

Ekonomové z Paq Research, Centra veřejných financí a IDEA při CERGE-EI představili ucelenou daňovou reformu, která by podle nich výrazně zlepšila ekonomickou prosperitu v Česku. Navrhují například...

11. září 2025  12:09

Maďarsko objevilo další ložisko domácí ropy, bude dodávat tisíc barelů denně

Skupina MOL ve spolupráci se společností O&GD oznámila objev nového ropného naleziště u maďarské obce Galgahévíz. Ropu nalezla v hloubce 2 400 metrů. Nový vrt bude tvořit přibližně 4 procenta ropné...

11. září 2025  11:31

Zentiva mění majitele. Za 4,1 miliardy eur ji kupuje americká společnost GTCR

Americká investiční společnosti GTCR kupuje českého výrobce léků Zentiva. Napsal to list Financial Times s odkazem na informované zdroje. Podle nich se GTCR s dosavadním vlastníkem, firmou Advent...

11. září 2025  8:15

Vysavače, mikrovlnky, ale i auta. Majetek zkrachovalého Okay míří do dražby

Od nábytku a vysokozdvižných vozíků až po vysavače, mikrovlnné trouby či několik automobilů. Příští pátek se bude dražit různorodý majetek zkrachovalého prodejce Okay. Podle znaleckého posudku...

11. září 2025

Sledujeme tisíce elektráren. Šéf datového centra o transformaci energetiky v Česku

Premium

Proměny české energetiky způsobené novými elektrárnami i toky elektřiny v celé energetické soustavě pomáhá už přes rok řešit Elektroenergetické datové centrum (EDC). „Jsme na začátku a sdílení...

11. září 2025

Cena dřeva v Americe klesá. Je to varovný signál pro celou ekonomiku

Americké pily omezují výrobu dřeva kvůli nejistotě ohledně cel a propadu ve stavebnictví. Dva z největších severoamerických dřevařů minulý týden oznámili, že omezí produkci, a tak se pokusí pokles...

10. září 2025

Praha je obrovská. Kolik stovek tisíc obyvatel by mohla ještě snadno pojmout

V Praze je dost stavebních parcel, aby bylo možné ji zahustit na úroveň, která by poskytla bydlení pro dalších 400 tisíc obyvatel. Z pohledu veřejného financování a udržení místní ekonomiky je...

10. září 2025  19:21

Musk už není nejbohatším člověkem světa, předehnal ho vývojářský průkopník

Spoluzakladatel a předseda správní rady americké softwarové společnosti Oracle Larry Ellison vystřídal spoluzakladatele automobilky Tesla a dalších firem Elona Muska na postu nejbohatšího člověka...

10. září 2025  17:14,  aktualizováno  18:42

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nešlo o kapitulaci, stáli jsme před volbou katastrofy, řekl Šefčovič o dohodě s USA

Obchodní dohoda se Spojenými státy není kapitulací, jak tvrdí její kritici, ale je evropským rozhodnutím, které upřednostnilo předvídatelnost a stabilitu před nejistotou, eskalací a možnou obchodní...

10. září 2025  18:25

Starbucks slaví výročí pod novým vedením. Změny cítí baristé i zákazníci

Starbucks jmenoval Briana Niccola novým generálním ředitelem a předsedou představenstva v září loňského roku. Ačkoliv se pod jeho vedením firma snaží o změny, včetně zvýšení tržeb, ne vše se mu daří....

10. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.