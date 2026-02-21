Nedaleko čínského pobřeží již několik týdnů kotví opuštěná obchodní loď. Její posádka netuší, jestli se vůbec ještě někdy dostane domů. Tanker, jehož jméno portál BBC kvůli ochraně námořníků neuvádí, převáží ruskou ropu o hodnotě zhruba 50 milionů dolarů (asi 1 miliarda korun), kterou se nedaří dostat ke koncovému odběrateli.
„Dlouhé dny jsme neměli nic k jídlu. Podepsalo se to na našem zdraví i na celkové atmosféře na lodi. Fungovali jsme v podstatě ze dne na den,“ uvedl pro BBC ruský námořník, který byl několik týdnů součástí posádky tohoto opuštěného tankeru. Před pár dny se ale rozhodl plavidlo opustit.
Oficiální data ukazují, že ačkoliv ještě v roce 2016 bylo evidováno pouze 20 opuštěných obchodních lodí, nyní jich je už více než 400. Významná část souvisí s Ruskem, které se již od vypuknutí konfliktu na Ukrajině snaží obcházet západní sankce. Využívá k tomu i svou stínovou flotilu, která pomáhá s převozem ruských fosilních paliv po celém světě, píše.
Majitel neznámý
Opuštěnou obchodní loď
je možné definovat jako plavidlo, o které se jeho majitel fakticky přestal starat. Vlastník nevyplácí námořníkům mzdy, nezajišťuje své posádce základní zásoby a často je i úplně nedohledatelný. Posádka kvůli tomu zůstává i měsíce uvězněná na moři.
Tanker vyplul z Ruska na počátku loňského listopadu a za opuštěný byl oficiálně označen v prosinci. Jeho posádka totiž několik dlouhých týdnů čeká na výplatu a majitel tohoto tankeru se posádce přestal hlásit. Čína tanker i kvůli svému problematickému původu nechce minimálně zatím vpustit do jednoho ze svých přístavů.
Takových případů je po celém světě stovky. Většinou jde o stará plavidla registrována v zemích, kde se potýkají jen s minimálním státní kontrolou. Mezi ně se nejčastěji řadí státy jako Panama, Libérie či Marshallovy ostrovy. V poslední době se ale přidávají i nové. Například Gambie, která se podle oficiálních záznamů stala v posledních měsících domovem hned několika desítek starších tankerů.
Problémem je, že takové tankery jsou často i ve špatném technickém stavu. „Nemají ani potřebné pojištění. Pokud se něco stane, nikdo za ně nepřebírá odpovědnost,“ uvedli pro BBC zástupci Mezinárodního odborového svazu námořníků.
Slíbené výplaty v nedohlednu
Experti tvrdí, že růstem počtu opuštěných obchodních lodí stojí hned několik faktorů. Mezi ty nejhlavnější patří rozkolísané ceny přepravy, narušené globální dodavatelské řetězce či celní války. I kvůli tomu se někteří vlastníci starších lodí dostali do finančních potíží.
Majitelé proto často nemají peníze ani na to, aby uhradili slíbené mzdy svým posádkám. Podle BBC dluží majitelé opuštěných obchodních lodí námořníkům na mzdách již více než 26 milionů amerických dolarů (asi 550 milionů korun). Nejvíce se to týká námořníků z Indie, Filipín a Sýrie. Mimo jiné proto již právě Indie v minulých měsících přistoupila k zákazu několika desítek zahraničních obchodních lodí, jejichž majitelé měli práva svých posádek opakovaně porušovat.
Často se ale stává, že námořníci slíbené peníze už nikdy neuvidí. „Příště si mnohem důkladněji zjistím, v jakém je loď technickém stavu, kdo ji skutečně vlastní a jestli nečelí sankcím,“ uzavřel pro BBC jeden z námořníků, který i po několika týdnech stále zůstává na opuštěném tankeru poblíž Číny.