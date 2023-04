Proč měnit staré za nové? Prodejci budou muset nabídnout opravu, žádá Brusel

Pravidla se mají vztahovat na vybrané spotřebiče jako pračky, televize, ledničky či vysavače. EU také jedná o pravidlech, která by tento požadavek rozšířila na chytré telefony a tablety.

Komise upozornila, že v posledních desetiletích společnosti často upřednostňovaly výměnu výrobku před opravou, jakmile se stal vadným. Na základě nových pravidel EU budou muset prodejci opravu zákazníkovi nabídnout. Výjimkou má být situace, pokud by byly náklady na opravu vyšší než výměna výrobku.

Velké a známé značky ale tvrdí, že je toto pravidlo nijak nepoznamená. „Nijak se nás toto pravidlo nedotkne a to proto, že Samsung nabízí dvouletou Evropskou záruku, kterou se řídíme. Máme tři možná řešení: opravu výrobku, výměnu nebo vrácení peněz. Preferovaným řešením je oprava, která je zároveň vždy tou nejšetrnější variantou,“ říká Adam Abelovský, vedoucí zákaznického servisu Samsung.

Jak dodává, v případech, kdy je ekonomicky výhodnější výrobek vyměnit nebo vrátit zákazníkovi peníze, volí pak tuto cestu.

Podobně hovoří i zástupce společnosti BSH domácí spotřebiče. „Vždy se snažíme upřednostnit opravy před výměnou za nový spotřebič. Jen v případech, kdy už není oprava ekonomicky udržitelná, nabízí BSH výměnu,“ říká vedoucí zákaznického servisu BSH domácí spotřebiče Marián Danko.

Problém mohou mít malé značky

Podle Jana Charváta, zakladatele projektu Opravárna, který sdružuje více než 1 500 opravářů a servisů, se pravidla EK dotknou méně známých značek. Ty podle něj upřednostňují výměnu či vrácení peněz částečně i z lenosti.

„Někteří importéři nemají rozvinutou servisní síť, nemají žádného partnera. Někteří ho třeba ani nechtěli hledat, jelikož si řekli, že pro ně bude jednodušší vrátit zákazníkovi peníze. Často to jednodušší je, minimálně administrativně,“ vysvětluje Charvát.

Brusel také chce, aby výrobci nabízeli opravu výrobků i po záruční době, a to po dobu pěti až deseti let od prodeje.

„Budeme-li výrobky opravovat, ukončíme modelové chování „vzít, vyrobit, rozbít a zahodit“, které tolik škodí planetě, našemu zdraví i ekonomice. Není důvod, proč by měl vadný kabel nebo porouchaný ventilátor být důvodem pro nákup zcela nového výrobku,“ zmínil Frans Timmermans, výkonný místopředseda pro Zelenou dohodu pro Evropu.

Opravy však velké a známé značky nabízejí již nyní. „Naše servisní síť je schopná provádět pozáruční servis po dobu životnosti modelu a dostupnosti náhradních dílů,“ říká Abelovský ze Samsungu.

Marián Danko ze společnosti BSH domácí spotřebiče zmiňuje, že firma garantuje dostupnost náhradních dílů po dobu minimálně 10 let pro velké domácí spotřebiče a pro malé domácí spotřebiče minimálně 7 let po vyrobení posledního kusu. „BSH má rozsáhlou síť servisů, ať už vlastních nebo autorizovaných partnerských servisů,“ doplňuje.

Vyplatí se to?

Otazníkem zůstává, zda se výrobek vůbec opravovat cenově vyplatí. Třeba do Opravárny, která má servisní středisko v pražské holešovické tržnici, mohou lidé přinášet malé výrobky do velikosti mikrovlnné trouby.

Na svém webu ale Opravárna upozorňuje na to, že se vyplatí opravit výrobky s nákupní cenou nad 1 500 korun, případně s citovou hodnotou. Diagnostika závady přístroje vyjde totiž vyjde na 300 korun, servis pak stojí 665 korun za hodinu. Zákazník musí uhradit také případný náhradní díl.

U větších a těžších výrobků, jako je například pračka, Opravárna vyšle k zákazníkovi technika. Zákazník tedy musí kromě diagnostiky uhradit také náklady za dopravu. „Výjezd stojí v průměru kolem sedmi set, osmi set korun, plus diagnostika. Čili tisícovku člověk zaplatí vždycky,“ vysvětluje Charvát.

Průměrná cena objednávky u „velkého“ elektra, kdy se platí i za dopravu, je podle Charváta zhruba 3 000 korun.

Nejčastěji podle něj lidé chtějí opravit pračky. „Pračka stojí minimálně čtyři, pět tisíc, takže tam se to vyplatí téměř vždy,“ říká Charvát. Jediným omezením podle něj je, pokud nejsou k dispozici náhradní díly.

Cena versus kvalita

Generální ředitel Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů Radek Hacaperka v souvislosti s opravami výrobků upozorňuje také na problém cena versus kvalita. „Evropská unie tlačí na to, aby byly výrobky v uvozovkách co nejvíce trvanlivé. Ale to nemohou stát tolik, kolik stojí nyní. Před několika desítkami let vydržely spotřebiče i desítky let. Ale poměrově vůči příjmu byly výrazně dražší,“ zmiňuje Hacaperka.

S tím souhlasí i Charvát. „Pokud si zákazník zakoupí mixér za tři stovky, nemůže očekávat, že mu vydrží pět nebo deset let. Materiály jsou nekvalitní. Takže pokud zákazník chce, aby mu vydržel déle, je potřeba si připlatit,“ doplňuje Charvát.

Opravy mají být přístupnější

Evropská komise chce také opravy „zjednodušit“. Vzniknout by měla třeba online platforma, která by spotřebitelům mohla pomoci najít opraváře. Porovnat ceny oprav by zase mohl spotřebitelům ulehčit evropský informační formulář týkající se opravy, který si spotřebitelé budou moci vyžádat od všech servisních pracovníků. Podle vyjádření Evropské komise by to mělo zpřehlednit podmínky a ceny oprav a také usnadnit spotřebitelům srovnávat nabídky oprav.

„Dneska se v tom spotřebitel nevyzná. Někteří opraváři si účtují cenu za hodinu, někteří za kus. Platí se také za výjezd. Pro zákazníka může být složité si to spočítat,“ vysvětluje Charvát.

Návrh musí projednat a schválit členské státy a Evropský parlament. Tento proces obvykle trvá déle než rok.