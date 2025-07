Cotswolds je již dlouho oblíbenou oblastí mezi celebritami. V poslední době se tento region dostal do centra pozornosti díky kupujícím zvučných jmen. (23. července 2025) | foto: https://sothebysrealty.co.uk/

Podle realitního makléře Andrewa Barnese ze společnosti U.K. Sotheby’s International Realty, která nemovitost nabízí, požaduje hollywoodský pár za venkovskou usedlost jménem Kitesbridge Farm o rozloze 17,5 hektaru v Cotswolds 22,5 milionu liber, tedy v přepočtu asi 660 milionů Kč. Na jaře roku 2024 za ni přitom ženy zaplatily asi 20 milionů dolarů a provedly rozsáhlou rekonstrukci, uvedl Barnes podle deníku The Wall Street Journal.

„DeGeneres a de Rossi se již přestěhovaly do většího, modernějšího sídla ležícího nedaleko,“ dodal makléř. Pár si podle něj novou nemovitost vybral částečně proto, že v ní bylo víc prostoru pro koně, které partnerka moderátorky chová. „Když jsme se rozhodli žít v Anglii na plný úvazek, věděli jsme, že Portia nemůže žít bez svých koní,“ uvedla Američanka. „Potřebovali jsme dům, který by měl zázemí pro koně a pastviny pro ně,“ vysvětlila.

Místo roku sotva půl

Usedlost Kitesbridge se nachází ve vesnici Swinbrook v hrabství Oxfordshire. Nabízí přibližně 110 000 metrů čtverečních metrů obytné plochy v několika budovách, které jsou skrz centrální dvůr propojeny chodníky. Hlavní obytná budova má šest místností a pochází z roku 1700. Další stavby se obtáčejí kolem centrálního upraveného nádvoří a jsou propojené s domem pro hosty se dvěma místnostmi. „K dispozici je také samostatná stodola s hospodou pro pořádání večírků,“ uvedl Barnes. V další budově se nachází vyhřívaný bazén a posilovna.

„Když ženy farmu koupily, měla skvělé základy, ale byla zvenčí dost unavená,“ přiznal Barnes. Dodavatelé původně řekli, že renovace nemovitosti může trvat rok až 18 měsíců. Američanky si následně přizvali asi 70 dělníků, kteří to zvládli za čtyři a půl měsíce,“ dodal.

V Kitesbridge však obě ženy žily jen asi měsíc, než se odstěhovaly. „Kromě toho, že vlastní v Británii více pozemků, jejich nový dům vypadá, jako by patřil spíš do Malibu,“ řekl realitní makléř.

Kitesbridge spojuje dobový charakter domu s moderním designem. Rustikální dům má stropy s odhalenými trámy, kamenné stěny a vybavení ve venkovském stylu. Nemovitost je momentálně jednou z nejdražších na trhu v Cotswolds. Podle Barnese je také jednou z mála v této oblasti, která je dokončena na úrovni luxusních nemovitostí v Londýně, Los Angeles nebo kalifornském Montecitu, kde DeGeneres a de Rossi dříve žily. Dodal, že právě vzhledem ke kvalitě rekonstrukce očekává, že o dům bude značný zájem.

Víc Američanů než kdy předtím

Elen DeGeneres do roku 2022 uváděla vlastní pořad The Ellen DeGeneres Show. V tom roce ji totiž zaměstnanci obvinili ze šikany na pracovišti a společnost Warner Media začala vše následně prošetřovat. Komička a moderátorka vždy trvala na tom, že si špatného zacházení na pracovišti není vědoma.

Nemovitost v Anglii původně koupila jako místo pro dovolenou, ale po loňských amerických prezidentských volbách se rozhodla, že se stane jejím trvalým domovem. „Přijely jsme sem den před volbami a každé ráno nás budila spousta esemesek od našich přátel s plačícími emoji,“ vysvětlila rozpoložení mnoha Američanů. „A my jsme si řekly, že tu zůstaneme.“

V srpnu 2024 prodala moderátorka dům poblíž kalifornské Santa Barbary za 96 milionů dolarů, a to necelé dva roky poté, co ho koupila za zhruba 70 milionů dolarů, jak ukazují záznamy o nemovitostech. Obě ženy jsou známé tím, že rychle zrenovovaly a dále prodaly několik domů v Los Angeles i Montecitu. „Mám tendenci malovat obraz, dokud není tak hotový, že už není co dělat,“ vysvětlila moderátorka ve své knize Home z roku 2015. „Tehdy plátno prodám a koupím si nové.“

Cotswolds je již dlouho oblíbenou oblastí mezi celebritami. V poslední době se tento region dostal do centra pozornosti díky kupujícím zvučných jmen, jako jsou například Beckhamovi, modelka Kate Moss, kuchař Jamie Oliver nebo moderátor Jeremy Clarkson, který zde provozuje farmu i hospodu. Pandemie covidu sem přitáhla více kupujících a práce na dálku je tam podle Barnese udržela. „Na seznamu mých klientů je nyní více amerických kupujících než kdykoli předtím,“ uzavřel makléř podle amerického listu.