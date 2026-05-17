Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Opice na Bali pochopily hodnotu iPhonů. Za ukradené předměty chtějí výkupné

Autor:
  13:00
V areálu chrámu Uluwatu na indonéském Bali funguje neobvyklý zločinecký gang. Místní makakové kradou turistům cennosti a vracejí je teprve výměnou za ovoce nebo jiné odměny. Podle místních pracovníků, kteří s opicemi vyjednávají a pomáhají turistům získat ukradené předměty zpět, zvířata ukradnou desítky předmětů týdně.

„Nečekal jsem, že opice budou fungovat jako gang, který krade úplně všechno,“ uvedl pro americký portál The Wall Street Journal čtyřiašedesátiletý turista z Londýna Jonathan Hammé, který jejich chování přirovnal k partě zlodějů z románu Oliver Twist.

Zlomyslný makak s ukradenými slunečními brýlemi v chrámu Uluwatu na Bali v Indonésii (26. ledna 2023)
Opice podél útesů poblíž chrámu Uluwatu (5. srpna 2013)
Opice v chrámovém komplexu Uluwatu na Bali (4. března 2023)
Útesy vedle chrámu Uluwatu (15. října 2013)
6 fotografií

Opice mu podle něj skočila na záda, strhla z mu obličeje sluneční brýle a zmizela na strom. Brýle se mu podařilo získat zpět až poté, co místní ošetřovatel opici nalákal na sušenky Oreo.

„Byla jsem v šoku. Působí to jako organizovaná zločinecká skupina opic,“ zmínila návštěvnice chrámu Taylor Utleyová z Louisville v Kentucky. Té makak vytrhl telefon z ruky a utekl s ním na římsu u útesu.

Když se kůň spřátelí s ptáčetem. Reklama Budweiseru opět brnká na vlasteneckou strunu

Ona sama se podle jejich slov zkusila najít v tašce věci, které by mohly opici zaujmout. Nebyla však úspěšná a pomohl jí opět až místní pracovník, který opici nalákal na několik sáčků s ovocem.

Umění obchodovat

V areálu hinduistického chrámu Uluwatu a jeho okolí žije zhruba 600 makaků. Podle výzkumníků z Univesity of Lethbridge některé opice dokážou rozlišit mezi předměty, kterých si lidé vysoce cení, jako jsou například chytré telefony, dioptrické brýle či peněženky, a těmi, kterých si cení méně. Vědci ve své práci z roku 2021 uvedli, že makakové mají mimořádně vyspělé schopnosti ekonomického rozhodování.

Podle dvaapadesátiletého Ketuta Ariana, který pracuje v chrámu již dvě desetiletí, zvířata kradou desítky předmětů týdně, z toho denně zcizí asi pět až deset chytrých telefonů.

Rybičky v sáčku, cvrčci v obálce. Zásilkovna v boxech nachází i živá zvířata

Ošetřovatelé pomáhají návštěvníkům a opicím nabízejí výměnou za ukradené předměty různé druhy ovoce, mezi nimi jsou třeba banány a mango. Ve vzácných případech používají syrová slepičí vejce, která jsou mezi opicemi velmi ceněná.

Proč to dělají?

O tom, proč opice kradou lidem předměty, existují různé teorie. Ketut Ariana zmínil, že makakové kradli lidem ještě před rozvojem turismu v oblasti. Dříve prý opice kradly šperky lidem, kteří přicházeli na náboženské obřady. Dnes kradou brýle a chytré telefony.

Kadek Ari Astawa, který koordinuje ošetřovatele opic, uvedl, že podle jedné z verzí návštěvníci v počátcích turistického ruchu opice často krmili. Když vedení chrámu začalo opice pravidelně krmit a turistům zakázalo dávat jim jídlo, začaly opice návštěvníkům krást věci.

Podle něj už chrám vyzkoušel mnoho metod, jak krádeže omezit. Zkoušeli podle něj různé rozvrhy krmení a také různá jídla. Jejich loupežné chování ale pořád pokračuje, uzavírá americké portál.

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Nejčtenější

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Noblesa na českých kolejích. Jak vypadá jízda jídelním vozem z roku 1906

Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

Na pražské hlavní nádraží se na několik dubnových večerů vrátila noblesa starých jídelních vozů. Historický vůz Ringhoffer z roku 1906, parní lokomotiva i čtyřchodové menu nalákaly cestující, kteří...

Lidé vzali pokutovanou langošárnu útokem, musela omezit objednávky. Ozval se i Fico

Langoše Květoslavov.

Slovenská langošárna z obce Kvetoslavov, která dostala pokutu 1500 eur za chybějící diakritiku na účtence, zažívá po medializaci případu nečekaný nápor zákazníků. Podnik musel dokonce dočasně...

Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. Budou ve třech verzích

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. (14....

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. K mání budou ve třech podobách, vláda jejich zavedením plní podle ministryně svůj slib. „O české státní dluhopisy je zájem,...

Bŕýňďžôvé háľúšký šô šľánínkôú. Slovenská kauza langoš nabírá komické rozměry

Chata Zázvor v Nízkých Tatrách ukázala, jak absurdní některé úkony státní...

Provozovatel stánku s langoši ve slovenském Kvetoslavově dostal před několika dny vysokou pokutu za chybějící diakritiku na pokladním dokladu pro zákazníka. Na absurdní důvod i výši sankce, kterou na...

Opice na Bali pochopily hodnotu iPhonů. Za ukradené předměty chtějí výkupné

Opice podél útesů poblíž chrámu Uluwatu (5. srpna 2013)

V areálu chrámu Uluwatu na indonéském Bali funguje neobvyklý zločinecký gang. Místní makakové kradou turistům cennosti a vracejí je teprve výměnou za ovoce nebo jiné odměny. Podle místních...

17. května 2026

Fotbalové MS se blíží. Brazilec hlásí rekordní poptávku po replikách trofeje

Brazilec věří, že jeho rodná země letos mistrovství ovládne (13. května 2026).

Ostře sledované fotbalové mistrovství světa odstartuje už za několik týdnů. Těší se na něj také osmapadesátiletý brazilský řemeslník Jarbas Meneghini, který se živí výrobou replik trofejí pro mistry...

17. května 2026

Hlásím příchod, ale jsem po plastice. Korejské vojáky lákají kosmetické zákroky

Jihokorejští vojáci (27. února 2023)

Vojenskou připravenost armády Jižní Koreje čím dál více omezují kosmetické zákroky vojáků generace Z. Kliniky plastické chirurgie totiž agresivně cílí na tuto cílovou skupinu pomocí chytré reklamy na...

17. května 2026

Změna životního stylu jako byznys. Jak se vyznat v záplavě rad na sítích, líčí fyziolog

Premium
Radim Šlachta

Důrazné volání po změně životního stylu – ať už kvůli stále populárnější dlouhověkosti, či v souvislosti s šířící se obezitou – vede také k rozvoji byznysu chrlícího nové trendy a rozmanitá...

17. května 2026

Sauvignon ke klobáse, rosé k pizze. Jak vypadá vinné párování v centru Brna

Vinař z Němčiček již několik let propaguje své řemeslo netradičně a jinak....

Zapomeňte na ústřice a kaviár. Vinař Jan Stávek z Němčiček ve videu na sociálních sítích ukazuje, že víno lze vybrat a servírovat k hranolkům, klobáse nebo trdelníku. Pro netradiční ukázku vinného...

17. května 2026

Nike v Číně ztrácí půdu pod nohama. Zákazníci preferují domácí značky

Průčelí domu s obchodem značky Nike Air Jordan na ulici Nan-ťing v Šanghaji...

Ještě kolem roku 2010 se zdálo, že značka Nike patří mezi nejúspěšnější zahraniční firmy působící v Číně a že tamní spotřebitelé na její produkty nedají dopustit. Dnes je ale vše jinak. V posledních...

16. května 2026

Mexické tortilly opět dobývají Polsko. Řetězec Taco Bell se tam vrací po letech

Pobočka Taco Bell v USA. (15. května 2026)

Řetězec Taco Bell se po letech vrátí na polský trh. Svou první restauraci otevře koncem letošního roku. Za rozvoj značky v zemi bude odpovídat skupina AmRest. Značka už v Polsku působila v 90....

16. května 2026

Obchodně a za příplatek. Evropa jedná s Íránem o povolení k plavbě Hormuzem

Lodě, které čekají, až se Hormuz zprůchodní. (5. května 2026)

Některé evropské země vedou s Teheránem jednání o získání povolení k plavbě Hormuzským průlivem, oznámila v sobotu íránská státní televize. Írán tuto strategickou úžinu a klíčovou námořní trasu, kudy...

16. května 2026  16:02

Konec kávy a snacků zdarma. Delta ruší občerstvení na krátkých letech

Airbus A350-941 společnosti Delta Air Lines na mezinárodním letišti Harryho...

Americký letecký dopravce Delta Air Lines oznámil, že od 19. května přestane na krátkých letech cestujícím v ekonomické třídě nabízet nápoje a drobné občerstvení zdarma. Změna se dotkne letů kratších...

16. května 2026

Rodině půjčila necelá polovina Čechů. Šestina o peníze přišla

ilustrační snímek

Sedmnáct procent půjček příbuzní nevrátí, problémy jsou s každou třetí. Přesto je drtivá většina Čechů ochotná v rodině půjčovat i velké peníze, vyplynulo z průzkumu, který pro finanční dům Uniqa...

16. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Evropa neumí jednat, říká šéf kanadské firmy. Chce těžit antimon na Slovensku

Polokov antimon hraje velmi důležitou roli v obranném průmyslu, používá se k...

Evropská unie je už mnoho let závislá na dodávkách strategických surovin z Číny. Přestože Brusel opakovaně mluví o nutnosti tuto závislost omezit, konkrétní výsledky zatím přicházejí jen velmi...

16. května 2026

Lidé vzali pokutovanou langošárnu útokem, musela omezit objednávky. Ozval se i Fico

Langoše Květoslavov.

Slovenská langošárna z obce Kvetoslavov, která dostala pokutu 1500 eur za chybějící diakritiku na účtence, zažívá po medializaci případu nečekaný nápor zákazníků. Podnik musel dokonce dočasně...

16. května 2026  9:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.