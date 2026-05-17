„Nečekal jsem, že opice budou fungovat jako gang, který krade úplně všechno,“ uvedl pro americký portál The Wall Street Journal čtyřiašedesátiletý turista z Londýna Jonathan Hammé, který jejich chování přirovnal k partě zlodějů z románu Oliver Twist.
Opice mu podle něj skočila na záda, strhla z mu obličeje sluneční brýle a zmizela na strom. Brýle se mu podařilo získat zpět až poté, co místní ošetřovatel opici nalákal na sušenky Oreo.
„Byla jsem v šoku. Působí to jako organizovaná zločinecká skupina opic,“ zmínila návštěvnice chrámu Taylor Utleyová z Louisville v Kentucky. Té makak vytrhl telefon z ruky a utekl s ním na římsu u útesu.
Ona sama se podle jejich slov zkusila najít v tašce věci, které by mohly opici zaujmout. Nebyla však úspěšná a pomohl jí opět až místní pracovník, který opici nalákal na několik sáčků s ovocem.
Umění obchodovat
V areálu hinduistického chrámu Uluwatu a jeho okolí žije zhruba 600 makaků. Podle výzkumníků z Univesity of Lethbridge některé opice dokážou rozlišit mezi předměty, kterých si lidé vysoce cení, jako jsou například chytré telefony, dioptrické brýle či peněženky, a těmi, kterých si cení méně. Vědci ve své práci z roku 2021 uvedli, že makakové mají mimořádně vyspělé schopnosti ekonomického rozhodování.
Podle dvaapadesátiletého Ketuta Ariana, který pracuje v chrámu již dvě desetiletí, zvířata kradou desítky předmětů týdně, z toho denně zcizí asi pět až deset chytrých telefonů.
Ošetřovatelé pomáhají návštěvníkům a opicím nabízejí výměnou za ukradené předměty různé druhy ovoce, mezi nimi jsou třeba banány a mango. Ve vzácných případech používají syrová slepičí vejce, která jsou mezi opicemi velmi ceněná.
Proč to dělají?
O tom, proč opice kradou lidem předměty, existují různé teorie. Ketut Ariana zmínil, že makakové kradli lidem ještě před rozvojem turismu v oblasti. Dříve prý opice kradly šperky lidem, kteří přicházeli na náboženské obřady. Dnes kradou brýle a chytré telefony.
Kadek Ari Astawa, který koordinuje ošetřovatele opic, uvedl, že podle jedné z verzí návštěvníci v počátcích turistického ruchu opice často krmili. Když vedení chrámu začalo opice pravidelně krmit a turistům zakázalo dávat jim jídlo, začaly opice návštěvníkům krást věci.
Podle něj už chrám vyzkoušel mnoho metod, jak krádeže omezit. Zkoušeli podle něj různé rozvrhy krmení a také různá jídla. Jejich loupežné chování ale pořád pokračuje, uzavírá americké portál.