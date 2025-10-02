Nejhodnotnější startup je OpenAI. Firma předstihla i Muskův vesmírný projekt

Společnost OpenAI se stala nejhodnotnějším startupem na světě, předstihla dokonce vesmírnou firmu SpaceX miliardáře Elona Muska, píše agentura Bloomberg. Právě dokončila transakci, v jejímž rámci prodali současní a bývalí zaměstnanci akcie firmy v hodnotě zhruba 6,6 miliardy dolarů (přes 136 miliard Kč). Ta ohodnotila celý podnik na 500 miliard dolarů (více než deset bilionů Kč).
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

OpenAI vyvinula populární chatovací systém ChatGPT založený na umělé inteligenci (AI). Předchozí prodej akcií společnosti dokončený v březnu ohodnotil celý podnik zhruba na 300 miliard dolarů. Do firmy tehdy vložili 40 miliard dolarů investoři v čele s japonským technologickým konglomerátem SoftBank.

Nyní koupila podle zdrojů agentury Bloomberg akcie firmy OpenAI skupina investorů, která zahrnovala například společnost SoftBank či americké investiční fondy Thrive Capital a Dragoneer Investment Group. Jedním z investorů byla rovněž státní investiční společnost MGX patřící emirátu Abú Zabí, který je součástí Spojených arabských emirátů, uvedl zdroj.

Společnost OpenAI v roce 2022 svůj systém ChatGPT zdarma zpřístupnila veřejnosti. Systém si rychle získal popularitu a výrazně přispěl k vlně zájmu veřejnosti, médií a investorů o umělou inteligenci.

