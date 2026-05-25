Propojení účtů s jednou z nejpoužívanějších umělých inteligencí na světě v současnosti zajišťuje služba Plaid. Tu v USA využívá řada finančních aplikací a dá se k ní připojit více než dvanáct tisíc bank či dalších finančních institucí. Uživatel si novou funkci zapne přímo v ChatuGPT v sekci Finance, případně jednoduchým pokynem v chatu.
Jakmile se účty načtou, ChatGPT připraví přehled peněz. Ukáže například, kolik člověk utrácí, jak se vyvíjejí jeho investice, jaká má předplatná nebo jaké platby ho brzy čekají. Výhodou má být hlavně to, že se na své finance může ptát běžnou řečí.
Podle Petra Žabži, vedoucího týmu Investic v Air Bank může mít podobná technologie pro běžné klienty skutečný přínos, zejména pokud jim pomůže udělat si v penězích pořádek. „AI může drobným klientům reálně pomoct hlavně tím, že jim udělá pořádek ve financích a vše velmi rychle analyzuje a vizualizuje,“ uvedl.
Žabža ale zároveň upozorňuje, že právě jednoduchost a sebejistý tón odpovědí mohou být nebezpečné. Lidé podle něj mohou mít sklon brát výstupy dobře nastaveného systému jako hotovou pravdu. „U investic je přitom důležitý širší kontext, například časový horizont, vztah k riziku, příjmy, finanční rezerva nebo celková životní situace klienta,“ dodal.
S penězi hýbat nemůže
„ChatGPT nemá přístup ke všem údajům v účtech a nemůže z nich posílat peníze ani dělat jiné změny,“ zdůrazňuje společnost Open AI na svých webových stránkách. Vidí podle ní jen údaje potřebné k tomu, aby mohl finance popsat a vyhodnotit, například zůstatky, platby, investice či dluhy.
Firma zároveň upozorňuje, že nejde o náhradu finančního poradce ani daňového odborníka. „Novinka má lidem spíš pomoci lépe se vyznat ve vlastních penězích, odhalit zbytečné výdaje a promyslet větší rozhodnutí,“ uvedla.
Za rizika považuje Žabža hlavně práci s citlivými daty a možnost špatného výkladu informací. „Finanční data patří k nejcitlivějším údajům, které o sobě člověk má. AI navíc může vycházet z neúplných údajů a nabídnout odpověď, která zní přesvědčivě, ale nemusí odpovídat skutečné situaci konkrétního člověka,“ vysvětlil.
Od rad až k praxi
Novou funkci společnost OpenAI vyvíjela a testovala ve spolupráci s více než padesáti odborníky z oboru. Zatím ji ale spustila jen jako zkušební verzi v USA, aby zjistila, jak ji lidé budou používat a co je potřeba zlepšit.
Do budoucna chce tato původně nezisková firma propojit finanční rady i s konkrétními službami. „Uživatel by tak mohl například dostat doporučení vhodné kreditní karty, zjistit šanci na schválení žádosti o hypotéku nebo si domluvit konzultaci s daňovým expertem,“ informovala.
„Jakmile AI začne doporučovat konkrétní produkt, dostáváme se do oblasti regulovaného poradenství a odpovědnosti za doporučení,“ upozornil Žabža. Klient podle něj musí vědět, proč mu byl produkt doporučen, jaká jsou jeho rizika, kolik stojí a zda je pro něj skutečně vhodný.
Pro české uživatele zatím funkce dostupná není. OpenAI ji nabízí pouze v USA v rámci prémiového tarifu ChatuGPT Pro, který stojí 200 dolarů (přibližně 4 200 korun) měsíčně. Teprve později se má rozšířit i na další předplatné. V Evropě může však spuštění komplikovat přísnější ochrana finančních dat i odlišná pravidla pro banky.