Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

ChatGPT už umí pracovat i s bankovními účty. Radí, kde mizí peníze a jak šetřit

Autor:
  20:00
Společnost OpenAI pustila v USA umělou inteligenci blíž k osobním financím svých klientů. ChatGPT si nově umí načíst účty, výdaje, investice i půjčky a poradit, kde lidem mizí peníze nebo jak lépe naplánovat větší výdaje. Pro české uživatele zatím funkce dostupná není. Zatím jde pouze o testovací verzi pro americké uživatele prémiové placené verze.

ChatGPT (ilustrační foto) | foto: Profimedia.cz

Propojení účtů s jednou z nejpoužívanějších umělých inteligencí na světě v současnosti zajišťuje služba Plaid. Tu v USA využívá řada finančních aplikací a dá se k ní připojit více než dvanáct tisíc bank či dalších finančních institucí. Uživatel si novou funkci zapne přímo v ChatuGPT v sekci Finance, případně jednoduchým pokynem v chatu.

Visa chce dát umělé inteligenci vaši kreditní kartu. Aby mohla nakupovat

Jakmile se účty načtou, ChatGPT připraví přehled peněz. Ukáže například, kolik člověk utrácí, jak se vyvíjejí jeho investice, jaká má předplatná nebo jaké platby ho brzy čekají. Výhodou má být hlavně to, že se na své finance může ptát běžnou řečí.

Podle Petra Žabži, vedoucího týmu Investic v Air Bank může mít podobná technologie pro běžné klienty skutečný přínos, zejména pokud jim pomůže udělat si v penězích pořádek. „AI může drobným klientům reálně pomoct hlavně tím, že jim udělá pořádek ve financích a vše velmi rychle analyzuje a vizualizuje,“ uvedl.

Žabža ale zároveň upozorňuje, že právě jednoduchost a sebejistý tón odpovědí mohou být nebezpečné. Lidé podle něj mohou mít sklon brát výstupy dobře nastaveného systému jako hotovou pravdu. „U investic je přitom důležitý širší kontext, například časový horizont, vztah k riziku, příjmy, finanční rezerva nebo celková životní situace klienta,“ dodal.

S penězi hýbat nemůže

„ChatGPT nemá přístup ke všem údajům v účtech a nemůže z nich posílat peníze ani dělat jiné změny,“ zdůrazňuje společnost Open AI na svých webových stránkách. Vidí podle ní jen údaje potřebné k tomu, aby mohl finance popsat a vyhodnotit, například zůstatky, platby, investice či dluhy.

Máte už svého AI kouče? V praxi už mění životy lidí. Jak vypadá „rande“ s algoritmem?

Firma zároveň upozorňuje, že nejde o náhradu finančního poradce ani daňového odborníka. „Novinka má lidem spíš pomoci lépe se vyznat ve vlastních penězích, odhalit zbytečné výdaje a promyslet větší rozhodnutí,“ uvedla.

Za rizika považuje Žabža hlavně práci s citlivými daty a možnost špatného výkladu informací. „Finanční data patří k nejcitlivějším údajům, které o sobě člověk má. AI navíc může vycházet z neúplných údajů a nabídnout odpověď, která zní přesvědčivě, ale nemusí odpovídat skutečné situaci konkrétního člověka,“ vysvětlil.

Od rad až k praxi

Novou funkci společnost OpenAI vyvíjela a testovala ve spolupráci s více než padesáti odborníky z oboru. Zatím ji ale spustila jen jako zkušební verzi v USA, aby zjistila, jak ji lidé budou používat a co je potřeba zlepšit.

Do budoucna chce tato původně nezisková firma propojit finanční rady i s konkrétními službami. „Uživatel by tak mohl například dostat doporučení vhodné kreditní karty, zjistit šanci na schválení žádosti o hypotéku nebo si domluvit konzultaci s daňovým expertem,“ informovala.

Umělá inteligence, která vyplní daňové přiznání. Stát testuje novou aplikaci

„Jakmile AI začne doporučovat konkrétní produkt, dostáváme se do oblasti regulovaného poradenství a odpovědnosti za doporučení,“ upozornil Žabža. Klient podle něj musí vědět, proč mu byl produkt doporučen, jaká jsou jeho rizika, kolik stojí a zda je pro něj skutečně vhodný.

Pro české uživatele zatím funkce dostupná není. OpenAI ji nabízí pouze v USA v rámci prémiového tarifu ChatuGPT Pro, který stojí 200 dolarů (přibližně 4 200 korun) měsíčně. Teprve později se má rozšířit i na další předplatné. V Evropě může však spuštění komplikovat přísnější ochrana finančních dat i odlišná pravidla pro banky.

Vstoupit do diskuse

Děti se rády hýbou, jen jim to nekazme. Pomoci má nové ministerstvo

Nejčtenější

Dlužena mi říkají zoufalci, míní Schillerová. Zájem o dluhopisy ji dojímá k slzám

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ministryně financí Alena Schillerová. Moderuje...

Zájem o nové Dluhopisy Republiky podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO překonal očekávání. V Rozstřelu na iDNES.cz exkluzivně uvedla, že k pondělnímu dopoledni si lidé zarezervovali...

Mrtvý Timmy jako atrakce. Neukáznění turisté si na zdechlině velryby pořídili selfie

Velryba Timmy se osvobodila, pak ale opět zůstala ležet (21. dubna 2026)

Po neúspěšné akci, která měla za cíl zachránit Timmyho, asi nejslavnější velrybu posledních týdnů, zvíře uvázlo a pošlo na mělčině dánských vod. I přesto, že dánské úřady varovaly, aby se k mrtvému...

Rychlovlaky tu mohou jezdit přes 400 km/h. Takto budou vypadat obří mosty na Vysočině

Pohled na vítězný architektonický návrh přemostění údolí řeky Oslavy....

Tři mosty, tři nové dominanty v krajině. Správa železnic už zná výsledky architektonických soutěží na přemostění Sázavky, Sázavy a Oslavy na Vysočině. Po konstrukcích vybudovaných více než 40 metrů...

Konec levných balíčků z čínských e-shopů. Jak se změní cena s novým clem

Premium
ilustrační snímek

Levné nákupy z Temu, Sheinu nebo AliExpressu čeká konec dosavadního režimu. Od 1. července 2026 se nově clo bude vztahovat i na zásilky ze zemí mimo Evropskou unii v hodnotě do 150 eur. Tedy i na...

Firmy odmítají juniory, tituly ztrácejí hodnotu. Jak AI mění český pracovní trh

Premium
ilustrační snímek

Umělá inteligence začíná měnit pohled na vzdělání a způsobuje nečekaný přetlak na tuzemském pracovním trhu. Firmy méně hledají začátečníky, vysokoškolské tituly ztrácejí hodnotu a ajťáci čelí...

ChatGPT už umí pracovat i s bankovními účty. Radí, kde mizí peníze a jak šetřit

ChatGPT (ilustrační foto)

Společnost OpenAI pustila v USA umělou inteligenci blíž k osobním financím svých klientů. ChatGPT si nově umí načíst účty, výdaje, investice i půjčky a poradit, kde lidem mizí peníze nebo jak lépe...

25. května 2026

Hlavou proti čínské zdi. Co chtěli šéfové amerických gigantů řešit v Pekingu

Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem...

Když prezident Donald Trump před několika dny dorazil na oficiální státní návštěvu Číny, přicestovali s ním také šéfové největších amerických firem. Součástí delegace byli například generální...

25. května 2026

Zemřel „Hurikán Suzuki“. Průkopník japonského maloobchodu a šéf řetězce 7-Eleven

Tošifumi Suzuki, dlouholetý šéf japonské společnosti 7-Eleven, zemřel ve věku...

Ve věku 93 let zemřel průkopník japonského maloobchodu Tošifumi Suzuki. Proměnil původně americký maloobchodní řetězec 7-Eleven v obchod, který si zamilovaly miliony Japonců. Uvědomil si totiž, že...

25. května 2026  15:16

Padesát milionů lahví a žádní pracovníci. Prazdroj spustil plně automatický sklad

Plzeňský Prazdroj představil plně automatizovaný sklad, který navazuje na...

Plzeňský Prazdroj zprovoznil plně automatický sklad, v němž se piva na cestě od stáčírny až na kamion nedotkne lidská ruka. Do skladu se vejde 50 milionů lahví piva, které automat ukládá na paletách...

25. května 2026  14:43

Lidé hledají jistotu cen energií. Pražská plynárenská zlevnila tříletou fixaci plynu

Ve spolupráci
Stabilní náklady na energie zůstávají pro české domácnosti jedním z hlavních...

Dodavatelé energií v Česku reagují na vývoj cen a upravují nabídky fixovaných tarifů. Ceny energií včetně zemního plynu jsou totiž pro české domácnosti jedním z hlavních témat. Lidé stále častěji...

25. května 2026  14:27

Tři tankery překonaly zablokovaný Hormuz. Míří do Číny, Pákistánu i Indie

Tanker kotvící v Hormuzském průlivu u pobřeží Íránu (18. dubna 2026)

Přestože je Hormuzský průliv nadále oficiálně zablokovaný, Kataru a Spojeným arabským emirátům se touto cestou alespoň omezeně daří exportovat zkapalněný zemní plyn. Průlivem za poslední dny úspěšně...

25. května 2026  13:04

Velké firmy přejdou na nové tarify za elektřinu. ERÚ představil nový systém

ilustrační snímek

Současný tarifní systém v Česku je složitý a hlavně zastaralý. Zahrnuje několik desítek sazeb, u nichž některé už ani nelze ve skutečnosti sjednat. Energetický regulační úřad proto připravuje zásadní...

25. května 2026  11:34

Indičtí miliardáři zacílili na zahraniční firmy. Objem akvizic se zvýšil o třetinu

Autosalon značek Jaguar a Land Rover v Tonbridge, jihovýchodně od Londýna....

Indičtí miliardáři skupují zahraniční firmy. Loni se objem zahraničních akvizic, které uskutečnilo 162 indických podniků, meziročně zvýšil o 34 procent na více než 18 miliard dolarů (376 miliard Kč)....

25. května 2026  11:14

Rewe se chce zbavit Penny v Itálii, spekulují média. Vlastník zprávu popírá

Prodejna Penny Market ve Ždírci nad Doubravou na ulici Chotěbořská si...

Společnost Rewe zvažuje prodej své italské sítě Penny Market, informoval italský deník Corriere della Sera. Podle něj by německá skupina mohla z tamního trhu odejít nebo alespoň omezit svou...

25. května 2026  10:29

Dejte soláry, kam můžete. Střechu nahradí balkon, stěna nebo i plot, radí odborníci

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma fotovoltaika jsou (zleva) jednatel VR OZE...

Fotovoltaika už dávno není jen řešením pro rodinné domy s ideální střechou. V iDNES Lounge o tom debatovali Lukáš Paur, vedoucí energetických řešení pro domácnosti společnosti E.ON Energie, Aleš...

25. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Válka na Blízkém východě drtí Srí Lanku. Ochromila vývoz čaje, lidé chudnou

Sběračky čaje na jedné ze srílanských plantáží.

Válka mezi Spojenými státy a Izraelem proti Íránu dopadá mimo jiné na čajový průmysl na Srí Lance, který přichází o významné odběratele na Blízkém východě. To se promítá do ekonomiky ostrova i do...

25. května 2026  6:58

Konec levných balíčků z čínských e-shopů. Jak se změní cena s novým clem

Premium
ilustrační snímek

Levné nákupy z Temu, Sheinu nebo AliExpressu čeká konec dosavadního režimu. Od 1. července 2026 se nově clo bude vztahovat i na zásilky ze zemí mimo Evropskou unii v hodnotě do 150 eur. Tedy i na...

25. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.