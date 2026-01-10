ChatGPT spustil novou funkci, poskytuje personalizované zdravotní rady

Společnost OpenAI spustila novou funkci ChatGPT Health, která umožňuje uživatelům sdílet své zdravotní záznamy. Funkce by uživatelům měla poskytnout personalizované rady ohledně jejich zdraví, napsal britský portál BBC.
„Zdraví je už teď jedním z nejčastějších způsobů, jak lidé používají ChatGPT – otázky týkající se zdraví a wellness pokládají stovky milionů lidí týdně,“ uvedla společnost OpenAI na svém webu. Nová funkce podle ní byla navržena ve spolupráci s lékaři a má hrát aktivnější roli v porozumění a řízení jejich zdraví a životního stylu.

„ChatGPT Health má poskytovat podporu, nikoli nahrazovat zdravotní péči. Není určen k diagnostice ani léčbě,“ píše firma na webu. Podle ní má nová funkce například pomoci vysvětlit výsledky testů, připravit se na schůzku s lékařem, poskytnout rady týkající se stravy a cvičení nebo pomoci se zorientovat v plusech a mínusech různých pojištění.

„Chatbot posiloval jeho paranoiu.“ OpenAI žalují kvůli vraždě a sebevraždě

Uživatelé mohou chatbotovi poskytnout lékařské záznamy, stejně tak mohou sdílet data z aplikací, jako jsou Apple Health, Peloton či MyFitnessPal. Konverzace v ChatGPT Health mají být ukládány odděleně od ostatních chatů.

ChatGPT Health uživatelům z evropských zemí zatím není k dispozici. „Začínáme s malou skupinou prvních uživatelů, abychom se učili a produkt dále vyladili. S přibývajícími vylepšeními plánujeme v následujících týdnech rozšiřovat přístup a službu ChatGPT zdraví dát k dispozici všem uživatelům na webu i v iOS,“ zmínila firma.

Ochrana soukromí je klíčová

Max Sinclair, generální ředitel a zakladatel marketingové platformy pro umělou inteligenci Azoma, pro BBC označil novou funkci ChatGPT Health jako zlomový moment, který může změnit péči o pacienty i maloobchod. Ovlivnit podle něj může nejen to, jak lidé přistupují k lékařským informacím, ale i to, co si mohou koupit k léčbě svých problémů.

Experti nicméně upozorňují na to, že chatboti, kteří využívají generativní modely umělé inteligence, mohou být náchylné ke generování nepravdivých nebo zavádějících informací, které často uvádějí velmi věcným a přesvědčivým způsobem.

Drobní investoři stále více sázejí na AI. Pomáhá jim s výběrem portfolia

Upozorňují také na důležitost ochrany soukromí. „Nové nástroje pro zdraví s využitím umělé inteligence slibují posílení postavení pacientů a podporu lepších zdravotních výsledků, ale zdravotní data patří mezi nejcitlivější informace, které mohou lidé sdílet, a musí být chráněna,“ uvedl pro BBC Andrew Crawford z americké neziskové organizace Center for Democracy and Technology.

Zmínil, že v Evropě je na ochranu osobních údajů kladen mnohem větší důraz a technologické firmy musí splňovat přísná pravidla pro zpracování a ochranu uživatelských dat.

V USA neexistuje jednotná federální legislativa na ochranu osobních údajů, která by pokrývala všechny sektory, a tak mohou mít různé firmy různá pravidla a úroveň ochrany pro osobní údaje. „Vzhledem k tomu, že je na každé společnosti, aby si stanovila pravidla pro shromažďování, používání, sdílení a ukládání zdravotních údajů, může nedostatečná ochrana údajů a zásady vystavit citlivé zdravotní informace skutečnému nebezpečí,“ uzavřel.

