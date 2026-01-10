ChatGPT spustil novou funkci, poskytuje personalizované zdravotní rady

„Zdraví je už teď jedním z nejčastějších způsobů, jak lidé používají ChatGPT – otázky týkající se zdraví a wellness pokládají stovky milionů lidí týdně,“ uvedla společnost OpenAI na svém webu. Nová funkce podle ní byla navržena ve spolupráci s lékaři a má hrát aktivnější roli v porozumění a řízení jejich zdraví a životního stylu.
„ChatGPT Health má poskytovat podporu, nikoli nahrazovat zdravotní péči. Není určen k diagnostice ani léčbě,“ píše firma na webu. Podle ní má nová funkce například pomoci vysvětlit výsledky testů, připravit se na schůzku s lékařem, poskytnout rady týkající se stravy a cvičení nebo pomoci se zorientovat v plusech a mínusech různých pojištění.
Uživatelé mohou chatbotovi poskytnout lékařské záznamy, stejně tak mohou sdílet data z aplikací, jako jsou Apple Health, Peloton či MyFitnessPal. Konverzace v ChatGPT Health mají být ukládány odděleně od ostatních chatů.
ChatGPT Health uživatelům z evropských zemí zatím není k dispozici. „Začínáme s malou skupinou prvních uživatelů, abychom se učili a produkt dále vyladili. S přibývajícími vylepšeními plánujeme v následujících týdnech rozšiřovat přístup a službu ChatGPT zdraví dát k dispozici všem uživatelům na webu i v iOS,“ zmínila firma.
Ochrana soukromí je klíčová
Max Sinclair, generální ředitel a zakladatel marketingové platformy pro umělou inteligenci Azoma, pro BBC označil novou funkci ChatGPT Health jako zlomový moment, který může změnit péči o pacienty i maloobchod. Ovlivnit podle něj může nejen to, jak lidé přistupují k lékařským informacím, ale i to, co si mohou koupit k léčbě svých problémů.
Experti nicméně upozorňují na to, že chatboti, kteří využívají generativní modely umělé inteligence, mohou být náchylné ke generování nepravdivých nebo zavádějících informací, které často uvádějí velmi věcným a přesvědčivým způsobem.
Upozorňují také na důležitost ochrany soukromí. „Nové nástroje pro zdraví s využitím umělé inteligence slibují posílení postavení pacientů a podporu lepších zdravotních výsledků, ale zdravotní data patří mezi nejcitlivější informace, které mohou lidé sdílet, a musí být chráněna,“ uvedl pro BBC Andrew Crawford z americké neziskové organizace Center for Democracy and Technology.
Zmínil, že v Evropě je na ochranu osobních údajů kladen mnohem větší důraz a technologické firmy musí splňovat přísná pravidla pro zpracování a ochranu uživatelských dat.
V USA neexistuje jednotná federální legislativa na ochranu osobních údajů, která by pokrývala všechny sektory, a tak mohou mít různé firmy různá pravidla a úroveň ochrany pro osobní údaje. „Vzhledem k tomu, že je na každé společnosti, aby si stanovila pravidla pro shromažďování, používání, sdílení a ukládání zdravotních údajů, může nedostatečná ochrana údajů a zásady vystavit citlivé zdravotní informace skutečnému nebezpečí,“ uzavřel.