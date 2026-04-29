OPEC čeká těžká zkouška. Odchod Emirátů mohou následovat další

  14:42
Rozhodnutí Spojených arabských emirátů opustit OPEC zaskočilo dlouholeté partnery a může zásadně proměnit rovnováhu sil na globálním ropném trhu. Třetí největší producent Organizace zemí vyvážejících ropu oznámil, že ze skupiny vystoupí během několika dnů, a tak vyvrcholilo dlouhodobé napětí mezi Emiráty a Saúdskou Arábií, faktickým lídrem organizace.

Logo OPEC na budově ústředí kartelu ve Vídni | foto: Reuters

Podle zdrojů agentury Bloomberg obeznámených se situací byli představitelé dalších členských zemí rozhodnutím ohromeni. Odchod významného hráče přichází v době, kdy globální trh s ropou čelí bezprecedentním otřesům včetně války s Íránem a omezení dopravy přes Hormuzský průliv.

Kdo je v OPEC

Afrika: Alžírsko, Gabon, Konžská republika, Nigérie, Rovníková Guinea, Libye

Blízký východ: Írán, Irák, Kuvajt, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty

Jižní Amerika: Venezuela

OPEC po desetiletí reguloval ceny ropy koordinací těžby. Odchod Spojených arabských emirátů však podle analytiků tuto schopnost oslabí. „Tržní síla OPEC se sníží. Odchod SAE podkopává důvěryhodnost skupiny, protože Emiráty představovaly významnou část její kapacity,“ uvedl analytik Eurasia Group Greg Brew.

OPEC se přitom potýká s poklesem vlivu už delší dobu – zejména kvůli růstu produkce mimo OPEC, především ve Spojených státech. Podíl organizace na světové těžbě klesl z přibližně padesáti procent v 70. letech na zhruba třicet procent dnes.

Analytik Reuters Ron Bousso upozorňuje, že napětí mezi Abú Zabí a Rijádem narůstalo roky. „Produkční omezení prosazovaná Saúdskou Arábií sice podporují ceny, ale zároveň omezují příjmy a mohou přenechávat podíl na trhu konkurentům s vyššími náklady,“ uvedl. SAE, které mají jedny z nejnižších nákladů na těžbu na světě, tak podle něj měly silnou motivaci kvóty porušovat.

Střet strategií i geopolitiky

Za rozchodem stojí nejen ekonomika, ale i širší geopolitické ambice. SAE chtějí využít své ropné rezervy na maximum v době, kdy se očekává postupný pokles globální poptávky kvůli přechodu na obnovitelné zdroje. Naopak Saúdská Arábie prosazuje opatrnější strategii s cílem udržet ceny na vyšších úrovních.

„Existuje omezené časové okno pro zpeněžení ropných zásob. Producenti mají stále větší motivaci těžit co nejvíce nyní,“ dodává Bousso. Napětí mezi oběma zeměmi se navíc promítá i do regionálních konfliktů a soupeření o politický vliv.

Klíčovou roli v rozhodnutí SAE sehrál i šéf státní ropné společnosti ADNOC Sultan Al Jaber, který dlouhodobě kritizoval omezení vyplývající z kartelových kvót.

Válka jako katalyzátor

Bezprostředním impulsem k odchodu se stala válka s Íránem a uzavření Hormuzského průlivu, kudy běžně proudí významná část světové ropy. Podle Mezinárodní energetické agentury bylo kvůli konfliktu odstaveno až 10 milionů barelů denně, tedy asi desetina globální nabídky.

Ministr energetiky SAE Suhail Al Mazrouei uvedl, že právě omezená produkce během konfliktu snížila riziko okamžitých dopadů odchodu na trh. Po skončení války však budou Emiráty schopny rychle zvýšit těžbu bez omezení kvótami.

Jenže zatímco trh s ropou samotný odchod Emirátů nejspíš negativně nepocítí, pro OPEC to podle analytika Bloomberg Javiera Blase znamená nejvážnější krizi za více než půl století. „Odchod SAE je mnohem významnější než předchozí odchody a představuje pro organizaci existenční hrozbu,“ uvedl. Organizaci už dříve opustila Indonésie, Katar, Ekvádor či Angola.

Podle něj se tím otevírá cesta dalším zemím, které chtějí zvýšit produkci. „Rozhodnutí SAE může povzbudit další producenty, aby zpochybnili smysl omezení těžby,“ dodal Blas. Zároveň upozornil, že po skončení konfliktu může dojít k prudkému obratu na trhu: „Dnes trh trpí nedostatkem. Za několik měsíců může čelit přebytku – a nové cenové válce.“

Nejistá budoucnost

Navzdory dramatickému kroku zatím ostatní členové OPEC+ (neformální rozšíření OPEC od roku 2016, které kromě členů OPEC zahrnuje i další velké producenty ropy mimo organizaci) neplánují následovat SAE. Klíčovou otázkou však zůstává, jak si organizace poradí při příští krizi, kdy bude nutné opět koordinovat těžbu.

„Největší obavou je dominový efekt, kdy by další členové mohli následovat Abú Zabí,“ varuje Clayton Seigle z think-tanku CSIS.

Jedno je podle analytiků jisté: i když OPEC pravděpodobně nezanikne, jeho schopnost ovlivňovat globální trh s ropou už nebude taková jako dříve. Odchod SAE tak může znamenat začátek nové éry – méně koordinované, ale o to konkurenčnější.

„Historicky platí, že vliv OPEC závisí na dvou proměnných: ochotě a schopnosti snižovat produkci, když je to nutné. Ta nyní s odchodem Emirátů evidentně klesá, což může výhledově znamenat levnější ropu, ale také slabší management nabídkové strany, a tedy i vyšší volatilitu,“ říká hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko.

