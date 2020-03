Opatření proti padajícím cenám ropy: OPEC sníží těžbu, čeká na Rusko

Uvedly to zdroje agentury Reuters. Snížení v tak velkém rozsahu je podle těchto zdrojů podmíněno souhlasem Ruska, které přímo do kartelu nepatří. Dohodnutá redukce se tak týká skupiny OPEC+, která zahrnuje nejen členské země kartelu, ale i jejich spojence, právě i včetně Ruska. Rozhodující jednání se čeká v pátek.



Skupina OPEC+ v současné době omezuje těžbu zhruba o 2,1 milionu barelů denně, jejich dohoda platí do konce března. Saúdská Arábie ale prosazuje, aby toto snížení zůstalo v platnosti až do konce roku a aby nově dohodnutých 1,5 milionu barelů platilo nad rámec současných škrtů, a to ve druhém letošním čtvrtletí.

Ruský ministr energetiky Alexandr Novak novinářům v Moskvě řekl, že předpokládá, že se k dvoudennímu jednání ve Vídni připojí v pátek. O postoji Ruska k dalšímu omezování produkce ropy nechtěl mluvit. Saúdská Arábie a další členové OPEC se už ve středu snažili zajistit si pro další omezení těžby ropy předběžný souhlas Ruska, žádného příslibu se jim ale z Moskvy nedostalo.

Další ze zdrojů upozorňuje, že obzvláště tvrdá budou jednání o přesných kvótách a jejich rozdělení mezi jednotlivé země. Tedy v jakém rozsahu bude muset každá členská země prohloubit snížení těžby.

Ropa zlevnila o 20 procent

OPEC se omezováním těžby ropy snaží podpořit cenu suroviny. K dalšímu snížení těžby členské státy vede zejména epidemie nového typu koronaviru, která v mnoha zemích omezila ekonomickou aktivitu, a tím i poptávku po ropě.

Ceny od začátku roku klesly asi o 20 procent. Severomořský Brent, který je považován za referenční typ ropy pro celý svět, se nyní prodává zhruba za 51 dolarů za barel. Koncem prosince stál asi 68 dolarů a loni na jaře skoro 75 dolarů.

V reakci na zprávu, že se členové OPEC dohodli na snížení těžby o 1,5 milionu barelů denně, se cena Brentu zvýšila asi o půl procenta na 51,50 USD za barel. Původně se totiž předpokládalo, že rozsah snížení se bude pohybovat kolem jednoho milionu barelů denně.

V celém světě se aktuálně těží zhruba 100 milionů barelů ropy denně, z toho na OPEC připadá méně než třetina. Pokles cen má nepříznivé dopady na rozpočet mnoha těžebních zemí, což se týká zejména Saúdské Arábie. Ta se v poslední době snaží svou ekonomiku transformovat, aby byla na těžbě ropy méně závislá.

OPEC se předloni dohodl na snížení těžby o 1,2 milionu barelů denně a loni v prosinci dobrovolné omezení prohloubil na 1,7 milionu barelů, což platí do konce letošního března. Saúdská Arábie těžbu nad rámec dohody omezuje o dalších 400 tisíc barelů, takže celkem omezení těžby činí zhruba 2,1 milionu barelů denně. Rusko už dalo najevo, že je ochotno bavit se o prodloužení tohoto objemu, dalším škrtům nakloněno není.