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Za plavky mimo pláží pokuta. Italská ves zpřísňuje pravidla pro turisty

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  10:00
Italská obec Varenna se nachází na břehu jezera Como v regionu Lombardie. (24....

Italská obec Varenna se nachází na břehu jezera Como v regionu Lombardie. (24. září 2025) | foto: ČTK

Italská obec Varenna se nachází na břehu jezera Como v regionu Lombardie. (7....
Italská obec Varenna (24. září 2025)
Italské město Sorrento, které leží asi 50 kilometrů jižně od Neapole, je...
Pohled na Amalfitánské pobřeží v Itálii, na kterém se nachází i město Sorrento.
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Italská obec Varenna na břehu jezera Como zavádí nová opatření, která mají omezit důsledky masového turismu. Mezi nimi jsou i pravidla týkající se oblečení – návštěvníkům, kteří se budou v ulicích pohybovat bez trička nebo pouze v plavkách, hrozí pokuta. Podobná omezení zavedly i další evropské turistické destinace.

Chůze bez trička či pouze v plavkách je podle nových pravidel, která vstoupila v platnost 27. června, ve Varenně dovolena pouze na plážích, molech a v přístavech. Pokud se turisté v takovém oblečení objeví v ulicích nebo na dalších veřejných místech, hrozí jim pokuta od 50 do 200 eur (1 200 až 4 800 Kč), uvádí oficiální turistický web obce Varenna.

Opatření cílí také na organizované turistické skupiny, jejichž počet nově nesmí přesáhnout 25 osob. Omezeno je rovněž používání hlasitých reproduktorů a zařízení pro zesílení hlasu turistických průvodců, aby se předešlo nadměrnému hluku a rušení obyvatel.

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Průvodcům, kteří tato pravidla poruší, hrozí pokuta od 100 do 400 eur (2 400 až 9 700 Kč). V případě opakovaného porušování pravidel jim hrozí zákaz činnosti, a to na dobu od tří do dvanácti měsíců.

Skupiny by se zároveň podle nových předpisů měly při prohlídkách pohybovat tak, aby neblokovaly veřejná prostranství. Ve vybraných ulicích, na náměstích a v historických uličkách se nesmějí zastavovat ani shromažďovat.

Nejde o ojedinělý případ

Varenna není jediným místem, které se snaží regulovat chování turistů. Podobná omezení zavedly i jiné evropské destinace, včetně italského města Sorrento či francouzského Narbonne.

V Narbonne úřady zakázaly pohyb v některých částech města bez trička, v plavkách nebo naboso. Za porušení nařízení hrozí pokuta až 150 eur. Omezení platí od 15. června do 30. září.

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Cílem je zachovat kvalitu života a respekt k veřejným prostranstvím v centru města,“ uvedla pro deník L’Indépendant náměstkyně starosty Narbonne pro bezpečnost a veřejný pořádek Sylvie Duezová. „Jde o snahu vytvořit město, které je vstřícné, harmonické a příjemné pro všechny,“ doplnila.

Podobné opatření zavedlo Narbonne už v roce 2024. Starosta Bertrand Malquier ho tehdy zdůvodnil tím, že ve městě přibývalo lidí pohybujících se bez trička nebo pouze v plavkách. Podle něj takové chování působilo nepříjemně na obyvatele, zákazníky obchodů i spořádané turisty. Uvedl také, že zatímco v minulosti šlo jen o ojedinělé případy, v roce 2024 policie evidovala desítky stížností.

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Za plavky mimo pláží pokuta. Italská ves zpřísňuje pravidla pro turisty

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